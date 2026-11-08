Đêm đặc biệt của Diệp Lê và chồng giám đốc

Đặc biệt vì đây là điều mà lần đầu tiên Diệp Lê có cơ hội thực hiện sau 10 năm làm nghề, và có chồng luôn đồng hành.

Còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh, song lướt mạng xã hội đã thấy không khí lễ hội bắt đầu rục rịch với những màn decor, sắm sửa rộn ràng. Thậm chí, mới đây tại TP.HCM, một KOL quen mặt còn tổ chức hẳn một bữa tiệc Giáng sinh sớm, đón hàng trăm khách mời.

Đó là sự kiện Debut Festival tổ chức vào tối 8/1 của Diệp Lê (tên thật Lê Diệp Hồng Loan, sinh năm 1992) - một trong những gương mặt livestream bán hàng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Bữa tiệc decor chỉn chu, góc check-in xinh xắn.

Đông đảo khách mời tới tham dự.

Clip: Visual ngày càng thăng hạng của Diệp Lê tại bữa tiệc đặc biệt. Clip: Thái Châu.

Cô nàng ngày càng nhuận sắc.

Xuất hiện tại sự kiện, Diệp Lê gây chú ý với visual ngày càng thăng hạng, diện mạo xinh xắn cùng phong cách thời trang nổi bật. Đặc biệt, trong dịp này, cô còn có sự đồng hành của ông xã Danny Nguyễn (tên thật Nguyễn Ngọc Thiện, sinh năm 1994).

Chồng kém 2 tuổi của Diệp Lê hiện là giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và MCN. Không chỉ xuất hiện bên nhau, cả hai còn liên tục có những cử chỉ tình cảm. Danny Nguyễn chủ động hôn vợ, tương tác ngọt ngào. Những tương tác tự nhiên, tình tứ của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách mời.

Chồng giám đốc nhỏ hơn 2 tuổi công khai tình tứ với vợ tại sự kiện.

Khi mọi người người tò mò về bí quyết duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Diệp Lê hé lộ tại sự kiện: “Thật ra, tụi mình không có bí quyết cụ thể nào. Quan trọng là cả hai luôn chia sẻ với nhau những vấn đề gặp phải, cùng phân chia công việc để tìm cách giải quyết. Đồng thời, mỗi người cũng cần đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu nhau hơn”.

Cũng tại sự kiện, Diệp Lê giới thiệu bộ trang sức mà hai vợ chồng đã mua trong chuyến đi Nhật mới đây, đến từ thương hiệu Swarovski.

“Với mình, giá trị của món trang sức không chỉ nằm ở chuyện đắt hay rẻ, mà còn là sự may mắn khi mình tìm được một thiết kế thực sự đặc biệt và có ý nghĩa với bản thân. Bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng, mang đến cho mình cảm giác mạnh mẽ hơn, như được tiếp thêm năng lượng để thử sức với những điều mà trước đây mình chưa từng dám làm”, cô chia sẻ thêm.

Nói về lý do tổ chức sự kiện lần này, cô cho biết đã ấp ủ ý tưởng về một buổi gặp gỡ trực tiếp với những follower thân thiết từ lâu - những người đã đồng hành với cô trong suốt hành trình 10 năm làm nghề, và bây giờ mới có dịp hiện thực hóa. Thay vì chỉ tương tác qua mạng xã hội, Diệp Lê mong muốn mọi người có dịp cùng ăn uống, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, mua sắm cũng như hành trình đồng hành cùng mình.

Clip: Diệp Lê chia sẻ tại sự kiện. Nguồn: Thái Châu.

Diệp Lê có nhiều chia sẻ tại sự kiện.

Sắp tới, bên cạnh việc duy trì công việc livestream bán hàng, Diệp Lê cũng bật mí về một dự án sẽ ra mắt trong thời gian tới: xây dựng website dành cho cộng đồng khách hàng và follower. Tại đây, mọi người có thể đăng ký thành viên, tích điểm thông qua hoạt động mua sắm, đồng thời kết nối và trao đổi những món đồ không còn phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Đây cũng là ý tưởng gắn với hành trình kinh doanh trước đây của Diệp Lê. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò KOC, cô đã có khoảng 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bắt đầu từ mô hình thanh lý, ký gửi quần áo cũ tại TP.HCM vào năm 2014. Theo những thông tin từng được chia sẻ, hệ thống kinh doanh của cô từng phát triển lên 13 cửa hàng.

Sau đó, Diệp Lê mở rộng hoạt động sang sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đặc biệt là lĩnh vực làm đẹp và livestream bán hàng. Cô từng gây chú ý với phiên livestream kéo dài 14 tiếng, đạt doanh thu 1 triệu USD. Ngoài ra, nữ KOL cũng nhiều lần khiến cộng đồng mạng bất ngờ với những màn tặng vàng cho khách hàng ngay trên sóng livestream. Kênh TikTok cá nhân của cô hiện có hơn 700.000 người theo dõi, thường xuyên cập nhật các nội dung liên quan đến công việc kinh doanh và livestream.

Ở thời điểm hiện tại, Diệp Lê vẫn duy trì công việc livestream, hợp tác với các nhãn hàng và tham gia nhiều hoạt động với vai trò KOL, đồng thời phát triển những dự án kinh doanh riêng. Sau khi chính thức về chung một nhà, cô và ông xã Danny Nguyễn cũng đang hoàn thiện căn nhà mới, tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và cuộc sống hôn nhân trên MXH.