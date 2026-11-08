Phát hiện cựu học sinh THPT Kim Liên từng quyết làm công nhân dù lớn lên trong gia đình trí thức, khởi nghiệp bằng việc bán thiết bị ổn áp: Nay là chủ doanh nghiệp nổi tiếng Việt Nam, vốn hàng trăm tỷ đồng

Điều gì đã khiến một cựu học sinh THPT Kim Liên lựa chọn con đường hoàn toàn khác biệt và tạo dựng sự nghiệp đáng nể?

Một cựu học sinh THPT Kim Liên (Hà Nội) từng khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định trở thành công nhân dù sinh ra trong gia đình có truyền thống học vấn. Thay vì lựa chọn một công việc ổn định theo định hướng của gia đình, ông dành nhiều năm theo đuổi niềm đam mê máy móc, linh kiện điện tử và tự tìm cơ hội học hỏi công nghệ từ nước ngoài. Chính lựa chọn tưởng chừng khác thường ấy đã mở ra hành trình kinh doanh gắn liền với một sản phẩm từng xuất hiện trong rất nhiều gia đình Việt Nam.

Cựu học sinh THPT Kim Liên, con nhà trí thức nhưng quyết đi làm công nhân

Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Chí Linh, cựu học sinh khóa 4 (1977–1980) của Trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Ông được biết đến là người sáng lập, phát triển thương hiệu thiết bị điện LiOA và từng được giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhật Linh. Điều đáng chú ý là xuất phát điểm của vị doanh nhân này không giống hình dung thông thường về một người lựa chọn con đường kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Theo thông tin được đăng tải trên website Trường THPT Kim Liên và các bài viết về cựu học sinh tiêu biểu, ông Nguyễn Chí Linh sinh ra trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Cha ông từng là Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục, còn mẹ là giảng viên Đại học Y Hà Nội. Với nền tảng gia đình như vậy, ông có điều kiện tiếp xúc với môi trường học thuật từ nhỏ. Tuy nhiên, điều khiến ông say mê lại là những chiếc máy, linh kiện điện tử và cách vận hành của các thiết bị kỹ thuật.

Ông Nguyễn Chí Linh là cựu học sinh THPT Kim Liên (Hà Nội), khóa 1977–1980, người sáng lập thương hiệu ổn áp LiOA nổi tiếng Việt Nam (Ảnh LiOA)

Sau khi rời ghế nhà trường, ông Nguyễn Chí Linh quyết định lựa chọn công việc công nhân để có điều kiện trực tiếp tìm hiểu máy móc. Ông dành thời gian làm việc, tích lũy tiền bạc và tìm kiếm cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại. Đáng chú ý, ông đã sang nhiều quốc gia như Nga, Trung Quốc và Đức để tham khảo dây chuyền công nghệ, học hỏi kinh nghiệm sản xuất thiết bị điện. Những trải nghiệm thực tế này về sau trở thành nền tảng quan trọng cho con đường phát triển doanh nghiệp của ông.

Bối cảnh Việt Nam những năm cuối thập niên 1980 cũng mở ra một cơ hội kinh doanh đặc biệt. Khi ấy, tình trạng điện áp không ổn định gây ra không ít bất tiện cho sinh hoạt và sản xuất, trong khi các thiết bị điện gia dụng ngày càng phổ biến. Nhiều gia đình phải sử dụng những bộ điều chỉnh điện áp thủ công để bảo vệ tivi, tủ lạnh và các thiết bị khác. Nhận thấy nhu cầu này, ông Nguyễn Chí Linh bắt đầu nghiên cứu giải pháp ổn định điện áp tự động, đặt nền móng cho một thương hiệu thiết bị điện Việt Nam.

Từ những chiếc ổn áp đến doanh nghiệp có vốn hàng trăm tỷ đồng

Năm 1988 đánh dấu bước ngoặt khi ông Nguyễn Chí Linh nghiên cứu, chế tạo thành công những chiếc ổn áp tự động đầu tiên, thay thế cho loại thiết bị điều chỉnh điện áp bằng tay vốn được sử dụng trước đó. Cũng trong năm này, xưởng sản xuất ổn áp tự động được hình thành, mở đầu hành trình phát triển của LiOA. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng trong bối cảnh điện áp còn nhiều biến động. Từ một thiết bị tưởng chừng đơn giản, những chiếc ổn áp dần trở thành sản phẩm làm nên tên tuổi của doanh nghiệp.

Năm 1988, ông Nguyễn Chí Linh nghiên cứu, chế tạo thành công những chiếc ổn áp tự động đầu tiên, đặt nền móng cho sự ra đời của thương hiệu LiOA (Ảnh GES)

Năm 1994, Công ty TNHH Nhật Linh được thành lập, đánh dấu giai đoạn hoạt động kinh doanh được tổ chức với quy mô lớn hơn. Từ sản phẩm ổn áp, LiOA từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực thiết bị điện khác như máy biến áp, dây và cáp điện, ổ cắm, thiết bị đóng cắt và các sản phẩm phục vụ công trình xây dựng. Thương hiệu cũng dần xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp, trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam. Theo tài liệu giới thiệu chính thức của LiOA, năm 2022, Công ty TNHH Nhật Linh được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Công nghệ cao LiOA.

Một trong những quyết định đầu tư đáng chú ý của ông Nguyễn Chí Linh diễn ra vào cuối những năm 1990. Năm 1998, vị doanh nhân này đã đầu tư hơn 10 triệu USD xây dựng nhà xưởng sản xuất dây cáp điện. Đây là khoản đầu tư rất lớn ở thời điểm đó, cho thấy tham vọng mở rộng hoạt động từ các thiết bị điện dân dụng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Theo lịch sử phát triển do LiOA công bố, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng nhà máy sản xuất biến áp điện lực vào năm 2003 và mở rộng sang thiết bị điện phục vụ ngành xây dựng vào năm 2007.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, LiOA từng bước đưa sản phẩm ra nước ngoài. Trên website chính thức, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đang được phân phối tại 50 quốc gia. Từ những chiếc ổn áp được nghiên cứu để giải quyết tình trạng điện áp không ổn định, thương hiệu đã phát triển thành một hệ sinh thái sản phẩm phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của ngành điện.

Từ sản phẩm ổn áp quen thuộc, LiOA phát triển thành thương hiệu thiết bị điện với nhiều nhà máy sản xuất và mạng lưới phân phối tại hàng chục quốc gia (Ảnh LiOA)

Quy mô doanh nghiệp cũng là một điểm đáng chú ý. Theo hồ sơ trên hệ thống VNR500, Công ty TNHH Thiết bị điện LiOA có vốn điều lệ hơn 457 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Chí Linh được giới thiệu là Tổng giám đốc. Đây là số vốn đăng ký của doanh nghiệp, không phải tài sản cá nhân của ông. Dù vậy, con số này phần nào phản ánh quy mô của hoạt động kinh doanh được phát triển từ sản phẩm ổn áp quen thuộc.

Bên cạnh lĩnh vực thiết bị điện, ông Nguyễn Chí Linh còn từng tham gia hoạt động đầu tư ở những ngành khác. Năm 2015, ông được nhắc đến với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị VNECO 9, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư du lịch. Điều này cho thấy hành trình kinh doanh của ông không chỉ giới hạn trong sản xuất ổn áp mà còn mở rộng sang những lĩnh vực có quy mô đầu tư lớn hơn.

Sau gần bốn thập kỷ kể từ khi những chiếc ổn áp đầu tiên ra đời, LiOA đã trở thành một thương hiệu thiết bị điện có độ nhận diện rộng rãi tại Việt Nam. Câu chuyện của ông Nguyễn Chí Linh gây chú ý không chỉ ở quy mô doanh nghiệp, mà còn bởi lựa chọn khác thường khi khởi đầu sự nghiệp. Ông đã góp phần xây dựng một thương hiệu Việt với các sản phẩm thiết yếu, phục vụ nhu cầu rất đời thường của người tiêu dùng.

Nguồn: LiOA