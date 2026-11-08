Mỹ nhân phim giờ vàng VTV công khai hôn người yêu kém 4 tuổi ở Mỹ Đình: Danh tính đàng trai gây bất ngờ

Clip về việc nữ diễn viên công khai người yêu đang viral trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ nhiều đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ceri Thu Hà công khai người yêu tại Chung kết Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) mùa Đông 2026, diễn ra ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 7/11.

Theo đó, trong khung hình có cặp đôi Lê Lưu Ly - Namsensei, Ceri Thu Hà xuất hiện bên cạnh một chàng trai và không ngần ngại thể hiện tình cảm trước đông người. Người đẹp chủ động khoác tay, áp sát bạn trai rồi bất ngờ trao một nụ hôn lên má đối phương. Cử chỉ tình tứ, chủ động thể hiện tình cảm với người yêu của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Clip Ceri Thu Hà chủ động khoác tay, hôn má người yêu đang viral. Ảnh chụp màn hình.

“Bạo quá chị ơi, nhưng mà thích nha, yêu là phải công khai vậy chứ”, “Đẹp đôi nha, không ngờ luôn đó chị ơi”, “Ủa Ceri Thu Hà mà, người yêu mới đúng không”, “Đáng yêu quá vậy, đẹp đôi nha”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Bên cạnh những bình luận thích thú trước màn phát cẩu lương giữa sự kiện đông người, không ít người tò mò về danh tính người yêu mới của Ceri Thu Hà. Được biết, đó là Nguyễn Huy Hoàng, thường được biết đến với nickname HuyHoang trong cộng đồng Liên Quân Mobile.

Cậu bạn sinh năm 2006, kém Ceri Thu Hà 4 tuổi và là tuyển thủ thi đấu ở vị trí đường Tà Thần (Top Lane) của đội tuyển FPT x Flash, tiền thân là Team Flash. HuyHoang là một trong những gương mặt thuộc thế hệ tuyển thủ trẻ của Liên Quân Mobile Việt Nam. Anh gia nhập đội hình FPT x Flash từ năm 2024, từng góp mặt trong đội hình vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025 và mùa Xuân 2026. Tuyển thủ này cũng từng được lựa chọn vào đội hình xuất sắc nhất của giải đấu ở hai mùa liên tiếp năm 2025.

Huy Hoàng. Ảnh: FBNV

Tại Chung kết Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV), Huy Hoàng không thi đấu do đội của mình đã dừng bước ở vòng Playoffs trước đó.

Sau sự kiện, trên trang fanpage Facebook, HuyHoang cũng đăng tải đang viral nêu trên với Ceri Thu Hà, đi kèm dòng trạng thái nhắn nhủ người hâm mộ: “Vẫn tập trung cho chuyên môn và tập luyện nha các sếp”.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Ceri Thu Hà không giấu chuyện có người yêu. Cô từng đăng một số hình ảnh thân mật, tuy nhiên thường chỉ để lộ bóng lưng hoặc khéo léo che mặt đối phương. Trong những ngày gần đây, cô bắt đầu đăng tải hình ảnh rõ mặt chàng trai xuất hiện bên cạnh mình. Ceri Thu Hà cũng thường xuyên tương tác dưới các bài đăng của bạn trai trên mạng xã hội. Cặp đôi follow lẫn nhau trên các nền tảng mạng xã hội.

Thu Hà công khai bạn trai. Ảnh: TikTok NV.

Trước Huy Hoàng, Ceri Thu Hà từng có mối tình kéo dài gần 4 năm với bạn trai hơn cô 9 tuổi. Người cũ làm trong lĩnh vực thiết kế 3D, quay và dựng MV. Cả hai quen nhau khi Thu Hà tham gia đóng các sản phẩm âm nhạc. Nữ diễn viên từng tiết lộ mình là người chủ động theo đuổi đối phương vì bị thu hút bởi sự hiểu biết, giỏi giang và quyết đoán. Tuy nhiên, cả hai đường ai nấy đi.

Hiện tại, Ceri Thu Hà cũng đang nhận được sự chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Căn nhà không mái che. Cô đảm nhận vai Thơ, cô gái 16 tuổi lớn lên trong gia đình nhiều bất ổn, phải sớm trưởng thành để cùng mẹ gánh vác cuộc sống. Đây là vai diễn đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên sau khoảng 2 năm vắng bóng kể từ thành công của Đi giữa trời rực rỡ.

Tạo hình người đẹp trong Căn nhà không mái che.

Thu Hà là nữ diễn viên, hot girl nổi tiếng.

Ceri Thu Hà (SN 2002) vốn là gương mặt không còn xa lạ với khán giả trẻ. Cô từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình giờ vàng như Thương ngày nắng về, Món quà của cha và đặc biệt gây chú ý với vai Pu trong Đi giữa trời rực rỡ. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn được khán giả biết đến qua chương trình Tỏ tình hoàn mỹ, nơi cô gây thiện cảm với vẻ ngoài đáng yêu và tính cách nhí nhảnh.