Bỏ việc văn phòng để làm video mèo AI, chàng trai 29 tuổi kiếm tiền từ những thương hiệu lớn: 6 tháng hút hơn 500 triệu lượt xem

Ba chú mèo AI nấu ăn, làm đồ thủ công giữa làng quê Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng, giúp người sáng tạo nhận hợp đồng từ nhiều thương hiệu lớn.

Những chú mèo biết nấu ăn, hái hoa, làm đồ thủ công và tận hưởng cuộc sống bình yên ở nông thôn đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc. Điều thú vị là cả ba nhân vật đều không tồn tại ngoài đời thực. Chúng được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng vẫn khiến hàng triệu người thích thú theo dõi từng câu chuyện nhỏ.

Theo SCMP, tài khoản mang tên Meow Ziqi (Miêu Tử Thất) ra mắt vào tháng 4/2026 và nhanh chóng thu hút hơn 1,76 triệu người theo dõi cùng trên 500 triệu lượt xem chỉ sau khoảng sáu tháng. Thành công này không chỉ mang lại sự nổi tiếng mà còn giúp người đứng sau tài khoản nhận được các hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu lớn.

Ba chú mèo AI sống giữa làng quê, được ví như phiên bản mèo của Lý Tử Thất

Điểm đặc biệt của Meow Ziqi nằm ở việc tái hiện cuộc sống thôn quê Trung Quốc qua góc nhìn của ba chú mèo. Những video mang màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi thiên nhiên, gợi liên tưởng đến phong cách của Lý Tử Thất - Nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc nổi tiếng với video cuộc sống nông thôn, người từng nổi tiếng toàn cầu nhờ các thước phim về ẩm thực, nghề thủ công và văn hóa truyền thống.

Ba nhân vật trong loạt video có tính cách riêng biệt. Mèo Trắng Tử Thất (Tiểu Bạch) điềm tĩnh, khéo léo, thường đảm nhận những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Mèo Cam Tử Thất (Đại Quýt) lại ham ăn, nghịch ngợm và đôi khi vụng về đến mức khiến công việc trở nên rối tung. Nhân vật còn lại là Mèo Mao Tử Thất (Mao Mao), một người bạn sống ở thành phố, thường nhận những món quà thủ công do hai chú mèo ở quê gửi tặng.

Các tập phim không có tình tiết quá phức tạp. Có khi hai chú mèo cùng hái hoa quế, chuẩn bị nguyên liệu và làm món cà phê kết hợp cơm rượu lên men với hoa quế. Khi khác, chúng đánh bông, xử lý bông làm vật dụng, ép lá ngân hạnh thành dấu trang hoặc chế biến món thịt lợn xào hai lần nổi tiếng của Trung Quốc.

Điều khiến người xem thích thú là dù thực hiện những công việc giống con người, các nhân vật vẫn giữ lại nhiều biểu cảm, cử chỉ đặc trưng của loài mèo. Những hành động vụng về, ánh mắt tò mò hay phản ứng tinh nghịch khiến các video trở nên sinh động hơn.

Một khán giả nhận xét rằng các thú cưng ảo khác thường có cảm giác lạnh lẽo, máy móc, còn những chú mèo trong Meow Ziqi lại mang đến cảm giác có sức sống. Người khác bày tỏ sự ấm áp khi nhìn thấy chúng chăm chỉ làm việc và tận hưởng cuộc sống giản dị.

Chính sự kết hợp giữa công nghệ AI, hình ảnh đáng yêu và nét đẹp đời sống truyền thống đã giúp tài khoản tìm được chỗ đứng riêng giữa vô số video ngắn trên mạng xã hội.

Người đứng sau là chàng trai 29 tuổi từng làm nghề viết quảng cáo bất động sản

Ít ai ngờ rằng người tạo ra thế giới của ba chú mèo là một chàng trai 29 tuổi, tự học cách sản xuất nội dung bằng AI.

Trước đó, anh làm công việc viết nội dung quảng cáo trong lĩnh vực bất động sản. Sau khi quyết định nghỉ việc để tập trung sáng tạo video AI, anh lấy cảm hứng từ chính hai chú mèo đang nuôi để xây dựng các nhân vật hoạt hình kỹ thuật số.

Dù không cần tổ chức một ê-kíp quay phim ngoài đời thực, việc sản xuất nội dung AI vẫn đòi hỏi chi phí đáng kể. Theo chia sẻ của nhà sáng tạo, riêng chi phí năng lực tính toán phục vụ quá trình tạo nội dung đã vào khoảng 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương 38 triệu đồng.

Tuy nhiên, khoản đầu tư này đã được bù đắp nhờ các hợp đồng hợp tác thương mại. Những thương hiệu như Prada, Volkswagen và Estée Lauder đã tìm đến tài khoản, mang lại nguồn thu đủ trang trải chi phí sản xuất.

Trường hợp của Meow Ziqi cũng phản ánh một thị trường mới đang phát triển tại Trung Quốc: những nhân vật thú cưng ảo có thể trở thành người sáng tạo nội dung và tham gia quảng cáo không khác các tài khoản có sức ảnh hưởng ngoài đời thực.

Theo SCMP, những nhà sáng tạo nội dung thú cưng AI hàng đầu tại Trung Quốc có thể nhận hơn 80.000 nhân dân tệ cho một video quảng cáo. Thậm chí, người đứng sau tài khoản chó AI nổi tiếng A Huang and This Village tiết lộ với China Youth Daily rằng một số nhà sáng tạo hàng đầu có thể tạo ra doanh thu hơn 1 triệu nhân dân tệ mỗi tháng, nếu kết hợp quảng cáo với bán khóa học trực tuyến và sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Tuy nhiên, đây là những mức doanh thu được ghi nhận ở một số trường hợp nổi bật trong ngành, không phải thu nhập phổ biến của tất cả những người làm nội dung AI.

Khi những nhân vật không có thật vẫn khiến hàng triệu người yêu thích

Sự thành công của Meow Ziqi cho thấy công nghệ có thể mở ra những hình thức kể chuyện mới, đặc biệt khi kết hợp với các yếu tố quen thuộc như động vật, ẩm thực và cuộc sống bình dị.

Thay vì tập trung thể hiện kỹ thuật AI phức tạp, người sáng tạo lựa chọn những câu chuyện rất đời thường: một bữa ăn được chuẩn bị từ đầu, món quà nhỏ gửi cho bạn bè hay công việc thủ công cần nhiều kiên nhẫn. Những chi tiết ấy tạo nên cảm giác gần gũi, giúp khán giả dễ dàng theo dõi và hình thành sự yêu thích dành cho từng nhân vật.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này cũng đặt ra nhiều vấn đề. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo nguy cơ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi nội dung AI có thể mô phỏng phong cách sáng tạo của những người nổi tiếng. Bên cạnh đó, việc khán giả hình thành tình cảm với các nhân vật được tạo ra bằng máy tính cũng làm xuất hiện những câu hỏi về tính minh bạch và mối quan hệ cảm xúc trong môi trường số.

Dù vậy, không thể phủ nhận Meow Ziqi là một ví dụ đáng chú ý về cách người làm nội dung tận dụng AI để xây dựng thế giới nhân vật có cá tính, câu chuyện và sức hút thương mại.

Từ một người viết quảng cáo bất động sản đến chủ tài khoản có hàng triệu người theo dõi, chàng trai 29 tuổi đã tìm được cơ hội kinh doanh từ những chú mèo không tồn tại ngoài đời thực. Và giữa vô số nội dung được tạo bằng công nghệ, điều khiến người xem quay trở lại vẫn là những câu chuyện đủ thú vị để họ muốn theo dõi tập tiếp theo.