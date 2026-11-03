Thất nghiệp, thuê phòng trọ trống về cải tạo rồi làm content: Có người kiếm 40 triệu/tháng, nhưng không phải ai cũng làm được

Không chỉ một mà có rất nhiều người đang chia sẻ câu chuyện kiếm thêm thu nhập từ việc thuê nhà, cải tạo nhà ở.

Một căn phòng thuê cũ kỹ, tường trống, đồ đạc sơ sài, đôi khi chỉ có vài món nội thất cơ bản. Với nhiều người, đó là nơi để ở tạm trong lúc chưa có nhà riêng; hoặc ở trong quãng thời gian đi học, đi làm. Nhưng một số người lại nhìn thấy ở những không gian như vậy cơ hội để làm nội dung, xây dựng tài khoản cá nhân và kiếm thêm thu nhập.

Dạo một vòng mạng xã hội Xiaohongshu (Trung Quốc), dễ dàng bắt gặp một công thức đang được nhiều người chia sẻ: thuê một căn nhà, tự tay sắp xếp, cải tạo từng góc rồi ghi lại quá trình thay đổi trước - sau để đăng tải lên mạng. Khi tài khoản dần có người theo dõi và nội dung đủ sức thu hút, họ có thể kiếm tiền từ quảng cáo, hợp tác với thương hiệu hoặc bán sản phẩm qua tiếp thị liên kết.

Đáng chú ý, những người thử sức với cách làm này có hoàn cảnh khá đa dạng: người vẫn đang làm nhân viên văn phòng (NVVP) tranh thủ tận dụng thời gian sau giờ làm để phát triển nghề tay trái, người thất nghiệp…. Theo chia sẻ của các tài khoản, thu nhập có thể dao động từ vài nghìn đến hơn 10.000 NDT mỗi tháng (khoảng 40 triệu đồng). Đằng sau những căn nhà thuê được chăm chút đẹp mắt là một cách kiếm tiền từ chính không gian sống đang thu hút sự quan tâm, dù thực tế không phải ai cũng dễ dàng đạt được kết quả như những gì được quảng bá trên mạng.

Nhiều người thuê nhà trọ, cải tạo và điều này giúp họ được nhiều người biết đến, quảng các các sản phẩm, mang đến thêm nguồn thu nhập

"Hái" ra tiền nhờ làm nội dung đi thuê nhà trọ, cải tạo để ở

Một trong những trường hợp nổi tiếng trên mạng xã hội là Mài Tử, 26 tuổi, hiện sống một mình và làm nhân viên văn phòng. Cô bắt đầu xây dựng tài khoản blogger nội thất trên Xiaohongshu trong thời gian rảnh, chủ yếu chia sẻ không gian sống và những thay đổi trong căn phòng của mình.

Theo chia sẻ của Mài Tử trên mạng xã hội, cô đã đăng hơn 50 bài viết, trong đó có 6 bài đạt từ 500 lượt thích trở lên và 10 bài đạt 200-500 lượt thích, tài khoản hiện có 578 người theo dõi, nhưng đã kiếm được hơn 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng), tính cả tiền mặt và giá trị sản phẩm nhận được thông qua các hợp tác trao đổi.

Điều đáng chú ý là Mài Tử không bắt đầu bằng những màn cải tạo tốn kém hay căn nhà có diện tích lớn. Cô tập trung sắp xếp không gian sao cho có tính thẩm mỹ, thử nhiều góc chụp ảnh bìa, lựa chọn chủ đề dễ thu hút người xem và xây dựng hình ảnh cá nhân xoay quanh một cô gái 26 tuổi sống một mình, đi làm văn phòng.

Căn phòng của Thất Nguyệt trước và sau khi thêm đồ decor

Cô đều đặn đăng tải bài viết về căn phòng này lên mạng xã hội

Từ những bài đăng dạng ảnh và chữ về cải tạo nhà thuê, cô chuyển sang làm vlog ghi lại sinh hoạt thường ngày. Với Mài Tử, việc duy trì nội dung không nhất thiết phải chiếm quá nhiều thời gian; điều quan trọng là biết tận dụng những gì đang có trong cuộc sống để kể thành câu chuyện.

Nếu Mài Tử xem đây là nghề tay trái bên cạnh công việc văn phòng, Thất Nguyệt lại có hành trình khác. Cô cho biết cô nghỉ công việc văn phòng toàn thời gian, sau đó chuyển sang làm blogger sách không ổn nên tìm đến lĩnh vực nội thất và dần tìm hiểu thêm nhiều cách kiếm tiền.

Trong một bài đăng có tiêu đề “Làm blogger nội thất một tháng, thực nhận 10.293 NDT”, Thất Nguyệt chia sẻ con số 10.293 NDT (khoảng 39,8 triệu đồng). Cô cho biết tháng đó lượng công việc khá dồn dập, các đơn hàng nhận trước kỳ nghỉ cùng lúc đến hạn hoàn thành. Theo cô, lĩnh vực nội thất không chỉ phụ thuộc vào số lượng người theo dõi; đôi khi một bài đăng có dữ liệu tốt cũng đủ để tài khoản được thương hiệu chú ý.

Một góc phòng của Thất Nguyệt sau khi cải tạo

Ban đầu, căn phòng trống trơn

Từ kinh nghiệm cá nhân, Thất Nguyệt cho rằng nền tảng kiến thức tích lũy từ những năm làm blogger sách đã giúp cô có khả năng diễn đạt và tạo nội dung tốt hơn. Cô cũng nhấn mạnh việc không nên chỉ chăm chăm chạy theo lượt thích hay những bài đăng viral, mà cần xây dựng nhóm người theo dõi thực sự tin tưởng mình.

Trường hợp thứ ba là một tài khoản có tên Lưu Đại, chia sẻ câu chuyện thuê nhà cũ tại trung tâm Thâm Quyến để cải tạo và làm nội dung. Theo bài đăng, vào tháng 11 năm trước, sau khi thất nghiệp, cô thuê căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, rộng 35 m² với giá 3.100 NDT/tháng (khoảng 12 triệu đồng). Sau khi bắt tay trang trí, cải tạo không gian và đăng tải quá trình này lên Xiaohongshu, lượng người theo dõi của cô tăng lên hơn 7.000.

Cô cho biết khoản đầu tư ban đầu để cải tạo căn nhà vào khoảng 3.000 NDT (khoảng 11,6 triệu đồng) và đã thu hồi được số tiền này. Mỗi tháng, sau khi thanh toán tiền thuê nhà, cô còn dư khoảng 2.000-5.000 NDT (tương đương 7,7-19,3 triệu đồng).

Các góc phòng của Lưu Đại Đầu trước - sau khi cải tạo

Cách kiếm tiền của Lưu Đại Đầu cũng được chia sẻ khá cụ thể. Cô nhận quảng cáo thông qua nền tảng Pugongying của Xiaohongshu, với mức báo giá 1.000 NDT (khoảng 3,9 triệu đồng) cho bài đăng hình ảnh và chữ, 1.500 NDT (khoảng 5,8 triệu đồng) cho video. Mỗi tháng, cô cho biết có thể nhận khoảng 4-6 hợp đồng quảng cáo. Ngoài ra, cô còn nhận sản phẩm theo hình thức trao đổi, bán lại những món đồ không sử dụng và làm tiếp thị liên kết để hưởng hoa hồng khoảng 10-30%.

Nhìn từ ba trường hợp, điểm chung không nằm ở việc sở hữu một căn nhà đẹp hay có sẵn lượng người theo dõi lớn.

Họ đều biến quá trình sắp xếp, cải tạo không gian sống thành nội dung có thể chia sẻ, từ đó mở ra cơ hội hợp tác thương mại. Tuy nhiên, các con số thu nhập đều do chính nhân vật tự công bố, bao gồm cả giá trị sản phẩm được tặng ở một số trường hợp, nên không thể mặc định đó là khoản tiền mặt thực nhận hay mức lợi nhuận ổn định.

Không phải ai cũng cải tạo nhà cũng kiếm ra tiền

Thực tế, nội dung về nhà cửa và cải tạo không gian sống đã trở thành một mảng thu hút sự quan tâm lớn trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc từ nhiều năm nay. Người xem không chỉ tìm kiếm ý tưởng trang trí mà còn muốn tham khảo cách tận dụng diện tích nhỏ, chọn đồ nội thất hợp túi tiền, sắp xếp nhà thuê sao cho tiện nghi và có tính thẩm mỹ.

Theo một thống kê được trang Sina dẫn lại từ dữ liệu của Qian Gua, trong 5 tháng đầu năm 2025, nội dung thuộc ngành hàng gia dụng trên Xiaohongshu có lượng tương tác ước tính trung bình hơn 300 triệu lượt mỗi tháng; số lượng bài đăng thương mại tăng hơn 45%. Riêng chủ đề phối đồ nội thất cũng ghi nhận lượng xem vượt 10 tỷ lượt. Đây là những dấu hiệu cho thấy nội dung về nhà cửa không chỉ có sức hút với người xem mà còn tạo ra cơ hội cho các thương hiệu tiếp cận khách hàng.

Các hình thức kiếm tiền của blogger nội thất vì thế cũng đa dạng hơn. Quảng cáo vẫn là nguồn thu trực tiếp phổ biến, từ những sản phẩm nhỏ như hộp đựng đồ, cây xanh, đèn trang trí đến các món có giá trị cao hơn như sofa, nệm, thiết bị gia dụng. Ngoài ra, người làm nội dung có thể nhận hoa hồng từ tiếp thị liên kết, bán hàng qua livestream hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn, sắp xếp và cải tạo không gian.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cứ thuê một căn phòng trống, mua vài món đồ trang trí rồi đăng ảnh lên mạng là có thể kiếm tiền.

Không phải cứ đầu tư decor, chụp ảnh hay quay clip đăng tải lên mạng xã hội là kiếm được tiền.

Người làm nội dung cần có khả năng tạo ra sản phẩm đủ khác biệt. Một căn phòng đẹp có thể thu hút người xem trong lần đầu, nhưng để họ tiếp tục theo dõi, tài khoản cần có thêm giá trị: hướng dẫn cải tạo thực tế, cách chọn đồ phù hợp ngân sách, mẹo tối ưu diện tích hoặc một phong cách sống nhất quán.

Bên cạnh đó, công việc này đòi hỏi thời gian và sự đều đặn. Người làm nội dung phải lên ý tưởng, chụp ảnh, quay video, chỉnh sửa, viết bài, phản hồi người theo dõi và làm việc với nhãn hàng. Việc liên tục cập nhật cũng đồng nghĩa với áp lực duy trì chất lượng. Nếu chỉ chạy theo những nội dung đang thịnh hành, tài khoản có thể nhanh chóng mất đi dấu ấn riêng.

Một vấn đề khác là chi phí không dừng lại ở khoản tiền thuê nhà và cải tạo ban đầu. Người làm nội dung còn phải tính tiền thuê hàng tháng, tiền mua sắm đồ đạc, thiết bị quay chụp, điện nước và những khoản phát sinh khác. Trong khi đó, lượt xem và hợp đồng quảng cáo không phải lúc nào cũng ổn định. Có tháng nhận được nhiều lời mời hợp tác, nhưng cũng có thời điểm nội dung ít tương tác hoặc thương hiệu không còn nhu cầu quảng cáo. Vì vậy, con số thu nhập được chia sẻ trên mạng không nên được hiểu là mức tiền mà bất kỳ ai cũng có thể đạt được.

Đặc biệt, việc cải tạo nhà thuê còn có rủi ro liên quan đến hợp đồng, và nhiều vấn đề phát sinh khác.

Bởi vậy, thay vì xem cải tạo nhà thuê và làm blogger nội thất như con đường đổi đời nhanh chóng, người mới có thể bắt đầu bằng một góc nhỏ, tận dụng đồ đạc sẵn có, thử nghiệm nội dung trong thời gian rảnh và chỉ tăng mức đầu tư khi đã có kết quả nhất định.

Suy cho cùng, thứ tạo ra thu nhập không đơn thuần là căn nhà được trang trí đẹp mắt, mà là khả năng biến trải nghiệm sống thành nội dung hữu ích, duy trì được người xem và xây dựng niềm tin với họ. Căn nhà có thể đi thuê, đồ đạc có thể thay đổi, nhưng để biến sở thích thành một công việc có thu nhập lâu dài, người làm nội dung vẫn cần thời gian, kỹ năng và một bài toán tài chính đủ chắc chắn.

Ảnh: Xiaohongshu