Thông tin tang lễ của bé Gạo, ba mẹ nói lời tiễn biệt khiến nhiều người nghẹn lòng

"Yêu thương con thật nhiều và con mãi trong lòng của mọi người bé Gạo tí hon ạ!” - trích từ chia sẻ của ba mẹ bé Gạo.

Sáng ngày 3/11, gia đình bé Gạo (tên thật Nguyễn Thái An Khuê, sinh năm 2021) - cô bé mắc hội chứng lão nhi Hutchinson-Gilford - thông báo tin buồn về sự ra đi của con gái. Thông tin khiến những người từng dõi theo hành trình của Gạo và gia đình không khỏi bàng hoàng, xót xa. Đông đảo người thân, bạn bè và cư dân mạng gửi lời chia buồn, động viên gia đình trước mất mát quá lớn.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, ba mẹ Gạo - anh Kiên và chị Mai tiếp tục đăng tải cáo phó trên kênh Tép Gạo Family, đồng thời chia sẻ những dòng tiễn biệt con gái đầy xúc động:

“Hành trình của em bé Gạo tạm gác lại mở ra 1 hành trình mới…

Ba, mẹ tin rằng con sẽ về với Phật! Hành trình mới của con sẽ giúp được nhiều người khác hơn nữa! Con đã lấy được tình yêu của hàng triệu trái tim trên toàn thế giới, con nhỏ bé nhưng sự đáng yêu và nghị lực của con không hề bé chút nào!

Yêu thương con thật nhiều và con mãi trong lòng của mọi người bé Gạo tí hon ạ!”.

Cáo phó được gia đình bé Gạo chia sẻ (Ảnh: Tép Gạo Family)

Theo thông tin từ cáo phó, bé Gạo qua đời vào lúc 6h58 ngày 3/11. Linh cữu được quàn tại Vãng Sanh Đường Chùa Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 3/11, lễ động quan vào 8h ngày 5/11. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM.

Bé Gạo tên thật là Nguyễn Thái An Khuê, sinh tháng 7/2021, là con gái thứ hai của vợ chồng chị Phạm Thị Mai và anh Kiên tại TP.HCM. Cô bé được chẩn đoán mắc hội chứng lão nhi Hutchinson-Gilford (Progeria) - một bệnh di truyền cực hiếm gặp khiến cơ thể lão hóa nhanh bất thường.

Trong suốt những năm tháng đồng hành cùng con, gia đình đã chia sẻ hành trình chăm sóc Gạo qua kênh Tép Gạo Family. Nhờ những video ấy, cô bé dần trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều người theo dõi. Hình ảnh Gạo trong vòng tay bố mẹ, những khoảnh khắc vui đùa hay sinh hoạt bên người thân được nhiều người nhớ đến bằng sự gần gũi và yêu mến.

Với những người từng dõi theo gia đình, Gạo là cô bé nhỏ nhắn luôn được bố mẹ và người thân dành cho sự chăm sóc, nâng niu. Hành trình của em cũng nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mạng.

Dưới bài đăng cáo phó, nhiều người để lại lời tiễn biệt, chia sẻ nỗi đau với gia đình. Có người gửi lời động viên ba mẹ Gạo mong anh chị đủ sức khỏe, nghị lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước. Có người lại nhắc đến những video từng xem, những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé và tình cảm dành cho Gạo:

- Không biết nói gì để có thể xoa dịu nỗi đau quá lớn này, chỉ mong ba mẹ Gạo có thật nhiều sức khỏe và nghị lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước. Chắc chắn con đã nhận được thật nhiều tình yêu thương và cũng để lại thật nhiều yêu thương trong lòng mọi người. Gửi gia đình một cái ôm thật ấm áp. Mong bé Gạo ở một nơi nào đó thật bình yên, không còn đau đớn nữa. Thương con, thương ba mẹ Gạo thật nhiều!

- Dù không quen biết nhưng từ lâu trong tình cảm của cô, Gạo như một người cháu nhỏ bé và đáng yêu. Cô khâm phục quá trình của con và gia đình. Gạo ơi, cô cảm ơn con vì đã đến đã đem tình yêu, nụ cười đến thế gian này. Hành trình của con tuy đã khép lại. Con sẽ tiếp tục hành trình của mình ở một nơi khác thật bình yên con nhé. Cô luôn nhớ và yêu thương bé Gạo thật nhiều. Em xin gửi lời chia buồn đến toàn thể gia đình mình. Mong gia đình vượt qua nỗi đau này.

- Đọc những dòng bố mẹ con viết ngày con sinh nhật 5 tuổi hồi tháng 7, chú cũng rơm rớm nước mắt theo. Vẫn biết là chuyện thời gian không thể tránh được, nhưng thương con nhiều lắm. Hà Nội hôm nay, cô chú khóc thương cho Gạo. Mong con an nghỉ, xin chia buồn đến gia đình con.

- Cô đã từng có lúc rất buồn chán cuộc đời. Nhưng thấy con, tuy hình hài nhỏ bé không được trọn vẹn nhưng lúc nào con cũng vui vẻ, lý lắc mà cô thấy xấu hổ và phải kiểm điểm lại chính bản thân đấy Gạo. Thương nhớ con nhiều.

- Tạm biệt con. Em bé bé nhỏ nhưng nghị lực phi thường. Con đến và dạy người lớn những bài học quý giá. Con đi mọi người sẽ nhớ nụ cười của con. Yêu thương con thật nhiều.

- Tạm biệt em bé Gạo tí hon đầy nghị lực và đáng yêu! Cảm ơn con vì đã đến, mang một trái tim ấm áp và thật nhiều yêu thương đến cho mọi người. Theo dõi những video của con suốt thời gian qua, có biết bao khoảnh khắc khiến cô thật sự xúc động vì sự thông minh, hiểu chuyện và lém lỉnh của con. Dù hành trình của con ngắn ngủi, nhưng đó thực sự rất đẹp. Ở thế giới bên kia, con cũng vui vẻ như thế con nhé! Thương con thật nhiều!

- Trước đó, khi đọc dòng trạng thái của mẹ Mai, mình vẫn cứ nghĩ mẹ đang chia sẻ về một điều gì đó, chẳng thể tin được rằng con đã thực sự lìa xa thế giới này. Bé bằng tuổi con mình. Mình đã dõi theo con từ rất lâu nên khi biết tin, lòng thật sự nghẹn lại… Mong rằng ở một thế giới khác, con sẽ không còn đau đớn, không còn những muộn phiền, chỉ còn bình an và yêu thương. Thương con nhiều lắm, bé Gạo!