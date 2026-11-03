Tại sao chúng ta sợ phải sống một cuộc đời bình thường?

Chúng ta thường xem hạnh phúc như một vị khách chưa đến, thay vì một điều có thể đang ngồi ngay trong căn phòng của mình. Ta tin rằng mình sẽ vui hơn khi có một công việc tốt hơn, một mức thu nhập dễ thở hơn, một căn nhà rộng rãi hơn, một mối quan hệ ổn định hơn. Ta hứa sẽ đi du lịch khi bớt bận, dành thời gian cho bạn bè khi công việc thuận lợi, chăm sóc bản thân khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Cuộc sống, theo cách ấy, luôn nằm ở phía bên kia của một chữ "khi".

Vấn đề là chữ "khi" có một khả năng đáng kinh ngạc: nó luôn tìm được một lý do mới để trì hoãn. Vừa đạt được điều mình từng mong muốn, ta đã bắt đầu nhìn về một điều khác. Mức lương từng khiến ta sung sướng nay trở thành mức thu nhập tối thiểu cần có. Công việc từng là giấc mơ nay chỉ còn là bậc thang để bước lên một vị trí cao hơn. Ta không hẳn ngừng hạnh phúc; chỉ là niềm vui thường xuyên phải nhường chỗ cho một mục tiêu mới, như thể cuộc đời đang vận hành một chương trình nâng cấp không có phiên bản cuối cùng.

Có lẽ bởi vậy, nhiều người trong chúng ta bước qua tuổi trưởng thành với cảm giác mình vẫn chưa thực sự bắt đầu sống. Ta đang chuẩn bị, đang tích lũy, đang phấn đấu, đang chờ đợi một thời điểm thích hợp. Những ngày hiện tại trở thành khoảng thời gian tạm bợ giữa hai cột mốc, còn hạnh phúc được cất giữ cẩn thận cho một tương lai mà ta hy vọng sẽ hoàn hảo hơn.

Nhưng nếu tương lai ấy đến, liệu ta có nhận ra nó không? Hay ta sẽ lại tìm thấy một lý do khác để chờ đợi?

Đôi khi, điều đáng buồn nhất không phải là chúng ta chưa có được cuộc đời mình mong muốn, mà là trong lúc mải miết đi tìm nó, ta đã không nhận ra có những phần rất đẹp của cuộc đời đang diễn ra ngay trước mắt. Và đến khi ngoảnh lại, chúng đã trở thành những điều không thể quay về.

1. Chúng ta đang cố để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, hay chỉ đơn giản là không hài lòng với những gì mình có?

Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là hedonic adaptation - sự thích nghi khoái lạc. Nó mô tả xu hướng con người dần quay trở lại một mức độ cảm xúc tương đối ổn định sau những biến cố tích cực hoặc tiêu cực. Nói cách khác, chúng ta có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc với cả những điều tốt đẹp mà trước đây mình từng nghĩ sẽ làm thay đổi cuộc đời. Một trải nghiệm mới ban đầu có thể đem đến niềm vui lớn, nhưng theo thời gian, não bộ dần xem nó là điều bình thường. Thứ từng khiến ta cảm thấy may mắn rồi cũng trở thành một phần hiển nhiên trong cuộc sống.

Điều này phần nào giải thích tại sao niềm vui sau một thành tựu thường không kéo dài như chúng ta hình dung. Nhà tâm lý học Daniel Gilbert, trong cuốn Stumbling on Happiness, từng bàn về những sai lệch trong cách con người dự đoán cảm xúc tương lai. Chúng ta không chỉ thường tưởng tượng sai về những gì sẽ khiến mình hạnh phúc, mà còn không giỏi hình dung việc bản thân sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới đến mức nào. Ta tưởng tượng mình sẽ sung sướng ra sao khi đạt được một điều gì đó, nhưng lại ít khi tính đến việc sau đó, điều ấy sẽ trở thành một phần bình thường của đời sống.

Có một khái niệm khác thường được nhắc đến trong bối cảnh này: arrival fallacy, có thể hiểu là ảo tưởng về đích đến. Đó là niềm tin rằng một khi chạm tới một cột mốc quan trọng, ta sẽ đạt được trạng thái mãn nguyện mà mình hằng mong đợi. Nhưng thực tế thường không diễn ra như vậy. Khi đến nơi, chúng ta phát hiện ra rằng đích đến không có sức mạnh kỳ diệu như đã tưởng tượng. Nó có thể đem lại niềm vui, sự tự hào và cảm giác thành tựu, nhưng không thể bảo đảm rằng từ đó trở đi, mọi thứ sẽ trở nên trọn vẹn.

Vấn đề không nằm ở chỗ những thành tựu ấy không đáng giá. Chúng thực sự có thể cải thiện cuộc sống, mở ra những cơ hội và đem đến những trải nghiệm mà trước đây ta chưa từng có. Vấn đề nằm ở việc chúng ta đôi khi giao cho một thành tựu quá nhiều trách nhiệm: không chỉ phải giúp mình đạt được điều mong muốn, nó còn phải bù đắp những bất an, xoa dịu những hoài nghi và chứng minh rằng tất cả những nỗ lực trước đó đều xứng đáng. Đó là một nhiệm vụ khá bất công đối với bất kỳ cột mốc nào.

Có lẽ vì thế, một số người luôn cảm thấy mình đang ở rất gần hạnh phúc nhưng chưa bao giờ thực sự chạm tới nó. Họ không thiếu khả năng đạt được mục tiêu; trái lại, đôi khi họ đã đạt được rất nhiều. Nhưng mỗi lần chiến thắng, cảm giác thỏa mãn lại nhanh chóng nhường chỗ cho một tiêu chuẩn mới. Cuộc chơi tiếp tục, trong khi lý do ban đầu khiến họ bắt đầu dường như ngày càng khó nhớ.

Và có lẽ chúng ta nên tự hỏi: nếu niềm vui luôn phải chờ đến sau một chiến thắng, nếu mỗi thành tựu chỉ là một khoảng nghỉ ngắn trước cuộc đua tiếp theo, vậy rốt cuộc chúng ta đang cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay chỉ đang học cách không bao giờ hài lòng với cuộc sống mình có?

2. Một cuộc sống tốt đẹp mà chúng ta được dạy phải tin vào

Có lẽ một phần lý do khiến chúng ta khó cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại nằm ở những quan niệm đã được gieo vào đầu từ rất sớm về việc thế nào mới được xem là thành công. Khi còn nhỏ, chúng ta được dạy phải học thật giỏi, làm việc chăm chỉ, phát huy hết tiềm năng và không bao giờ chấp nhận ít hơn những gì mình xứng đáng có được. Đó là những lời khuyên tốt đẹp, xuất phát từ mong muốn rằng mỗi người có thể sống một cuộc đời rộng mở hơn thế hệ trước. Nhưng đôi khi, cùng với những lời động viên ấy, chúng ta cũng tiếp nhận một thông điệp ít được nói ra hơn: một cuộc đời bình thường có lẽ chưa phải một cuộc đời đủ tốt.

Chúng ta lớn lên với hình dung rằng thành công phải có những dấu hiệu tương đối dễ nhận biết: một công việc đáng tự hào, một vị trí đủ cao, thu nhập tốt, một ngôi nhà đẹp, những chuyến đi thú vị và một đời sống cá nhân dường như luôn nằm trong tầm kiểm soát. Những điều ấy không có gì sai. Chúng thực sự có thể đem lại sự an toàn, niềm vui và cảm giác thành tựu. Nhưng khi một hình mẫu được lặp lại đủ nhiều, nó dễ dàng biến thành một tiêu chuẩn chung mà mỗi người cảm thấy mình phải đạt tới, bất kể họ thực sự mong muốn điều gì. Một người hài lòng với công việc ổn định có thể bị hỏi tại sao không thử sức ở vị trí cao hơn. Một người không có ý định trở thành lãnh đạo đôi khi phải giải thích rằng mình không thiếu tham vọng. Dường như chúng ta đã quen với việc xem tiềm năng là thứ nhất định phải được khai thác đến tận cùng, thay vì một khả năng mà mỗi người có quyền lựa chọn cách sử dụng.

Mạng xã hội khiến áp lực ấy trở nên rõ rệt hơn. Trước đây, phạm vi so sánh của chúng ta thường giới hạn trong gia đình, trường học, nơi làm việc hoặc những người quen biết. Ngày nay, chỉ cần mở điện thoại, ta có thể nhìn thấy hàng nghìn cuộc đời khác nhau, phần lớn được trình bày ở những thời điểm đẹp đẽ nhất. Một người bằng tuổi vừa mua căn nhà đầu tiên, một người trẻ hơn đã điều hành doanh nghiệp riêng, một người khác liên tục xuất hiện ở những thành phố xa xôi, trong những nhà hàng đẹp đẽ và những mối quan hệ tưởng chừng hoàn hảo. Không cần biết họ thực sự hạnh phúc đến đâu, sự hiện diện của những hình ảnh ấy vẫn có thể khiến cuộc sống của chính mình trông có vẻ kém hấp dẫn hơn. Ta nhìn thấy kết quả của người khác nhưng không nhìn thấy những năm tháng bất định, những khoản nợ, những lần thất bại hay những đánh đổi đã đưa họ đến đó. Và rồi, bằng một phép so sánh không hoàn toàn công bằng, ta bắt đầu nghi ngờ chất lượng cuộc đời mình.

Có lẽ điều đáng chú ý hơn cả là cách tư duy thành tích dần len lỏi vào những khía cạnh vốn không cần phải chứng minh điều gì. Một chuyến du lịch đôi khi không còn đơn thuần là cơ hội khám phá một vùng đất mới, mà còn là một trải nghiệm cần được ghi lại thật đẹp. Một sở thích có thể nhanh chóng trở thành dự án phụ, một kỹ năng cần được phát triển, một thứ gì đó có thể đưa vào hồ sơ cá nhân. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng đôi khi bị biến thành một bài tập tối ưu hóa bản thân: ngủ đủ giấc để làm việc hiệu quả hơn, tập thể dục để đạt được một hình thể tốt hơn, đọc sách để trở thành một phiên bản hiểu biết hơn. Chúng ta dường như ngày càng khó chấp nhận một trải nghiệm chỉ đơn giản vì nó khiến mình vui, nếu nó không đồng thời mang lại một lợi ích nào đó có thể gọi tên.

Nhà triết học Byung-Chul Han từng phân tích trong cuốn The Burnout Society rằng con người hiện đại đang sống trong một xã hội thành tích, nơi cá nhân không chỉ chịu áp lực từ những đòi hỏi bên ngoài mà còn tự biến mình thành người liên tục thúc ép bản thân. Điều đáng sợ của áp lực này là nó không nhất thiết xuất hiện dưới hình thức một mệnh lệnh. Không ai cần đứng bên cạnh yêu cầu ta phải làm việc nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn hay trở nên xuất sắc hơn. Ta tự nguyện làm điều đó, đôi khi vì tin rằng nếu không liên tục tiến bộ, mình sẽ bị bỏ lại. Và khi những tiêu chuẩn ấy trở thành tiếng nói bên trong, ngay cả một ngày bình yên cũng có thể khiến ta cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.

Có lẽ chúng ta nên dành một chút thời gian để tự hỏi: Những điều mình đang theo đuổi thực sự xuất phát từ mong muốn cá nhân, hay chỉ là hình dung về một cuộc đời tốt đẹp mà ta đã tiếp nhận từ thế giới xung quanh? Bởi đôi khi, trong nỗ lực xây dựng một cuộc đời đủ ấn tượng để người khác ngưỡng mộ, chúng ta lại quên mất việc tìm hiểu xem bản thân thực sự muốn sống như thế nào.

3. Điều gì xảy ra nếu cuộc sống hiện tại chính là điều ta mong ước?

Trong bộ phim Paterson (2016) của đạo diễn Jim Jarmusch, nhân vật chính là một tài xế xe buýt sống tại thành phố Paterson, New Jersey. Cuộc sống của anh gần như không có gì đáng kể nếu nhìn từ những tiêu chuẩn thông thường: mỗi sáng thức dậy, ăn sáng, đi làm, lái xe qua những con phố quen thuộc, trở về nhà, dắt chó đi dạo rồi ghé quán bar uống một cốc bia. Ngày hôm sau, mọi thứ lại diễn ra gần như y hệt. Paterson không có một sự nghiệp lẫy lừng, không theo đuổi những tham vọng lớn lao và cũng chẳng có vẻ gì đang cố gắng biến mình thành một người đặc biệt. Thế nhưng, anh làm thơ. Anh tìm thấy niềm vui trong những cuộc trò chuyện tình cờ, trong hình dáng một chiếc hộp diêm, trong những âm thanh vụn vặt của thành phố và những điều mà phần lớn mọi người có thể đi qua mà không buồn để ý. Bộ phim không cố gắng chứng minh rằng Paterson đang sở hữu một cuộc đời tuyệt vời. Nó chỉ nhẹ nhàng gợi ý rằng một cuộc đời không cần phải có quá nhiều biến cố mới có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa.

Có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất về bộ phim là cách nó khiến người xem nhìn lại những trải nghiệm mà mình thường xem là quá đỗi bình thường. Chúng ta có thể dành nhiều năm để tìm kiếm những khoảnh khắc đáng nhớ, trong khi phần lớn ký ức thực sự được tạo nên từ những ngày tháng chẳng có gì đặc biệt. Một bữa tối với gia đình, một cuộc điện thoại kéo dài hơn dự định, một người bạn có thể gặp bất cứ lúc nào, một buổi chiều ngồi cạnh ai đó mà không cần phải nói điều gì quá quan trọng. Khi những điều ấy vẫn còn hiện diện, ta hiếm khi nghĩ rằng chúng đáng để lưu giữ. Chúng quá quen thuộc để trở thành một sự kiện, quá gần gũi để được xem là điều quý giá. Nhưng thời gian có một cách khá tàn nhẫn để thay đổi ý nghĩa của những thứ quen thuộc: nó khiến ta nhận ra rằng không phải mọi thứ ta có thể gặp lại hôm nay đều sẽ còn ở đó vào ngày mai.

Trong Frances Ha (2012), nhân vật Frances cũng trải qua một giai đoạn trưởng thành đầy lúng túng, khi những hình dung về tuổi trẻ và tương lai không diễn ra như cô từng mong đợi. Cô chưa có một sự nghiệp ổn định, chưa tìm được vị trí của mình trong thế giới và dường như luôn chậm hơn những người xung quanh một nhịp. Nhưng bộ phim không xem những năm tháng ấy đơn thuần là một quãng đời thất bại cần nhanh chóng vượt qua. Những cuộc gặp gỡ, những tình bạn thay đổi, những lần chuyển nhà và cả những khoảnh khắc cô độc đều là một phần thực sự của cuộc đời Frances, chứ không phải khoảng thời gian vô nghĩa trước khi cô trở thành một người trưởng thành đúng nghĩa. Có lẽ đây là điều chúng ta thường quên khi quá chú trọng vào đích đến: những năm tháng chưa biết mình đang đi đâu vẫn là những năm tháng đã sống, và chúng không nhất thiết phải được biện minh bằng một thành tựu nào đó trong tương lai.

Thực ra, cuộc đời có thể được nhìn nhận theo hai cách khá khác nhau. Một cách xem nó như chuỗi những cột mốc cần hoàn thành: tốt nghiệp, tìm việc, thăng chức, kết hôn, mua nhà, đạt được sự độc lập tài chính. Cách còn lại xem cuộc đời như một trải nghiệm liên tục, được cấu thành từ những con người, thói quen, cảm xúc và những điều nhỏ bé diễn ra giữa các cột mốc ấy. Cả hai đều quan trọng, nhưng chúng ta thường dành quá nhiều sự chú ý cho cách nhìn thứ nhất. Ta nhớ rất rõ ngày mình nhận được công việc mới, nhưng có thể quên mất những buổi trưa ăn cùng đồng nghiệp trong những năm tháng làm công việc cũ. Ta nhớ chuyến đi xa nhất mình từng thực hiện, nhưng ít khi nghĩ về con đường quen thuộc vẫn đưa mình về nhà mỗi tối. Những cột mốc có thể giúp chúng ta kể lại cuộc đời, nhưng chính những điều nằm giữa chúng mới là thứ chúng ta thực sự đã trải qua.

Bộ phim Perfect Days (2023) của Wim Wenders cũng đặt ra một câu hỏi tương tự thông qua Hirayama, người đàn ông làm công việc vệ sinh nhà vệ sinh công cộng tại Tokyo. Anh có một lịch trình gần như cố định, một căn phòng nhỏ, vài cuốn sách, những cuộn băng cassette và niềm yêu thích đặc biệt với việc chụp ảnh những tán cây. Cuộc sống của Hirayama không giống với hình dung phổ biến về thành công, nhưng anh dường như có khả năng hiện diện trọn vẹn trong những gì mình đang làm. Điều đó không có nghĩa anh không có những nỗi buồn hay những điều chưa được giải quyết trong quá khứ. Bộ phim cũng không cố lãng mạn hóa sự giản dị hay biến một công việc vất vả thành biểu tượng của hạnh phúc. Nó chỉ cho thấy rằng ý nghĩa đôi khi không đến từ việc sở hữu một cuộc đời khác, mà từ cách chúng ta nhìn nhận và sống trong cuộc đời đang có.

Có lẽ một cuộc sống tốt đẹp không nhất thiết phải là cuộc sống khiến người khác phải trầm trồ khi nghe kể lại. Nó có thể chỉ là một công việc đủ để ta tự nuôi sống bản thân mà không phải đánh đổi toàn bộ sức khỏe, một mái nhà khiến ta cảm thấy an toàn, những người có thể tìm đến khi cần được lắng nghe, và một khoảng thời gian trong ngày dành cho những điều mình thực sự yêu thích. Đó không phải những mong muốn nhỏ bé, càng không phải dấu hiệu của việc thiếu tham vọng. Chúng chỉ là những điều đôi khi bị che khuất bởi những hình dung lớn lao hơn về một cuộc đời đáng tự hào.

Và nếu phải chọn giữa một cuộc đời trông thật ấn tượng khi được kể lại với một cuộc đời mà bản thân thực sự muốn thức dậy để tiếp tục sống vào sáng hôm sau, có lẽ câu trả lời đáng để mỗi người suy nghĩ lâu hơn một chút.

4. Đừng nhầm lẫn giữa biết đủ và cố gắng cho cuộc sống mình muốn

Tất nhiên, nói về việc trân trọng cuộc sống hiện tại sẽ trở nên khá dễ dàng nếu ta quên mất một thực tế: không phải ai cũng đang có một cuộc sống mà họ muốn gìn giữ. Có những người thức dậy mỗi sáng với nỗi lo về tiền thuê nhà, những khoản nợ chưa trả, một công việc khiến họ kiệt sức hoặc một mối quan hệ đã từ lâu không còn đem lại cảm giác an toàn. Với họ, lời khuyên hãy nhìn vào những điều tốt đẹp mình đang có đôi khi không khác gì một cách lịch sự để yêu cầu họ ngừng phàn nàn. Không thể nói với một người đang chật vật mưu sinh rằng họ chỉ cần thay đổi góc nhìn để hạnh phúc hơn. Cũng không nên lãng mạn hóa sự thiếu thốn bằng cách gọi nó là một bài học về lòng biết ơn. Có những hoàn cảnh thực sự cần được thay đổi, chứ không phải được nhìn nhận theo một cách tích cực hơn.

Thực tế, cảm giác bất mãn không phải lúc nào cũng là kẻ thù của hạnh phúc. Đôi khi, nó là tín hiệu cho thấy một điều gì đó trong cuộc sống đang không ổn và chúng ta cần đủ can đảm để thay đổi. Muốn kiếm được nhiều tiền hơn khi thu nhập hiện tại không đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản là điều chính đáng. Muốn rời bỏ một công việc độc hại, tìm kiếm một mối quan hệ lành mạnh hơn hay theo đuổi một sự nghiệp lớn hơn cũng vậy. Không có lý do gì phải cảm thấy có lỗi vì mình muốn nhiều hơn. Tham vọng, ở khía cạnh tích cực nhất, là khả năng hình dung một cuộc sống khác và nỗ lực để biến nó thành hiện thực. Nếu không có sự bất mãn với những giới hạn hiện tại, có lẽ con người đã chẳng có nhiều động lực để khám phá, sáng tạo và tiến về phía trước.

Nhưng có một khác biệt đáng kể giữa việc muốn cuộc sống tốt đẹp hơn và việc xem cuộc sống hiện tại là không đáng sống. Một người có thể nỗ lực để đạt được vị trí cao hơn mà vẫn yêu quý công việc mình đang làm. Có thể tiết kiệm tiền để mua một căn nhà mà không xem căn phòng đang thuê là một nơi tạm bợ vô nghĩa. Có thể mong muốn một mối quan hệ mới mà không phủ nhận những tình cảm chân thành mình từng nhận được. Nói cách khác, ta không nhất thiết phải lựa chọn giữa tham vọng và sự mãn nguyện, giữa việc tiến về phía trước và khả năng tận hưởng nơi mình đang đứng.

Có lẽ điều cần thay đổi không phải là những mong muốn của chúng ta, mà là cách chúng ta đặt hạnh phúc vào mối quan hệ với chúng. Nếu xem hạnh phúc như phần thưởng chỉ được trao sau khi hoàn thành một danh sách dài những mục tiêu, ta sẽ luôn sống trong trạng thái chờ đợi. Nhưng nếu hiểu nó như một khả năng có thể cùng tồn tại với những điều chưa hoàn thiện, ta sẽ không phải trì hoãn toàn bộ niềm vui cho đến ngày mọi thứ trở nên hoàn hảo. Cuộc sống có thể còn nhiều vấn đề cần giải quyết, những giấc mơ chưa thành hiện thực và những giới hạn cần vượt qua. Điều đó không có nghĩa những gì đang diễn ra hôm nay hoàn toàn không có giá trị.

Biết đủ, suy cho cùng, không phải là thuyết phục bản thân rằng mình không cần thêm bất cứ điều gì. Đó là khả năng nhận ra rằng những điều mình chưa có không làm mất đi giá trị của những điều mình đang có. Ta vẫn có thể muốn một cuộc đời rộng lớn hơn mà không cần xem thường cuộc đời hiện tại. Và có lẽ, đó mới là một trong những dạng tự do đáng quý nhất: được phép khao khát nhiều hơn mà không phải sống trong cảm giác mình luôn thiếu thốn.

5. Đừng để cuộc đời trở thành một phòng chờ

Có thể nhiều năm nữa, khi nhìn lại những ngày tháng hiện tại, chúng ta sẽ ngạc nhiên vì những điều mình từng xem là tầm thường lại trở thành những ký ức khó quên. Công việc từng khiến ta mệt mỏi cũng là nơi ta gặp được những người bạn thân thiết. Căn phòng nhỏ từng khiến ta sốt ruột muốn chuyển đi lại lưu giữ một phần tuổi trẻ không thể tìm lại. Những ngày tháng tưởng như chẳng có gì đặc biệt hóa ra lại là khoảng thời gian ta có nhiều tự do nhất, khi vẫn còn đủ sức khỏe để đi đây đó, đủ thời gian để gặp gỡ bạn bè và chưa phải lo lắng về những mất mát mà tuổi tác đôi khi mang đến. Những người từng xuất hiện trong cuộc sống mỗi ngày, ta cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc chỉ còn có thể gặp lại họ trong ký ức.

Dĩ nhiên, không phải mọi thứ trong quá khứ đều đẹp đẽ, cũng không phải hiện tại lúc nào cũng đáng để lưu luyến. Có những ngày ta thực sự cần phải rời đi, có những hoàn cảnh cần được thay đổi và những giấc mơ xứng đáng được theo đuổi đến cùng. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, có lẽ chúng ta nên nhớ rằng cuộc đời không chỉ bắt đầu khi ta đạt được một cột mốc nào đó. Nó không nằm gọn trong ngày nhận được công việc mơ ước, ngày chuyển đến căn nhà mới hay ngày mọi thứ cuối cùng cũng đi đúng kế hoạch. Cuộc đời đang diễn ra trong cả những ngày ta tưởng mình chỉ đang chuẩn bị cho nó.

Rồi sẽ có những tương lai khác, những phiên bản khác của chúng ta và những điều tốt đẹp mà hôm nay ta chưa thể hình dung. Nhưng đừng vì mải mê tưởng tượng về ngày mai mà đối xử với hôm nay như một khoảng thời gian vô nghĩa. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, ta sẽ nhìn lại và nhận ra mình đã từng sống trong một phần rất đẹp của cuộc đời mà không hề hay biết.

What if the best part of your life isn't waiting for you somewhere in the future? What if some of it is already happening now?

Nếu phần đẹp đẽ nhất của cuộc đời không nằm ở một nơi nào đó trong tương lai thì sao? Nếu một phần của nó đã và đang diễn ra ngay lúc này thì sao?