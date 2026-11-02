Không nói là giận, nhưng nhất định phải làm bạn khó chịu: Nhận diện những kiểu gây hấn thụ động





Bạn vừa được thăng chức. Một đồng nghiệp ghé qua, nở nụ cười rất tươi và nói: “Ôi, chắc phải giỏi quan hệ lắm mới được ưu ái thế nhỉ?”.

Bạn từ chối một cuộc hẹn cuối tuần, người quen nhắn lại: “Ừ, người bận rộn như bạn thì làm gì có thời gian cho chúng tôi”. Hoặc đơn giản, bạn đến văn phòng đúng giờ và nhận được câu hỏi: “Trời mưa hay sao mà hôm nay đến sớm thế?”. Chẳng có gì quá đáng. Thậm chí, nếu kể lại với người thứ ba, có khi bạn còn chẳng biết phải giải thích vì sao mình thấy khó chịu.

Nhưng bạn biết mình vừa nghe thấy điều gì đó không ổn. Một chút mỉa mai? Một lời trách móc được ngụy trang? Hay người kia chỉ đang đùa và bạn thực sự là người thiếu khiếu hài hước? Thế là thay vì tiếp tục tận hưởng niềm vui được thăng chức, bạn dành cả buổi chiều tua đi tua lại một câu nói chỉ mất vài giây để thốt ra. Bạn phân tích giọng điệu, nét mặt, dấu chấm câu trong tin nhắn, thậm chí cân nhắc xem có nên hỏi thẳng hay không. Chúc mừng, một cuộc hội thoại ngắn ngủi đã chiếm được thời lượng phát sóng đáng kể trong đầu bạn.

Đó là vùng đất của passive-aggressive communication - giao tiếp công kích thụ động. Ở đó, người ta có thể bày tỏ sự bất mãn mà không cần nói rõ mình đang bất mãn vì điều gì; gây tổn thương nhưng vẫn giữ được đường lui rằng “Tôi có nói gì đâu”. Người nhận thì mắc kẹt giữa hai lựa chọn chẳng mấy dễ chịu: phản ứng và có nguy cơ bị xem là nhạy cảm quá mức, hoặc im lặng rồi tiếp tục tự hỏi rốt cuộc người kia muốn nói gì. Đôi khi, điều mệt mỏi nhất không phải một lời xúc phạm, mà là việc bạn không thể chắc chắn liệu mình vừa bị xúc phạm hay chưa.

1. Một kiểu gây hấn khó có đường lui

Trong tâm lý học, passive-aggressive được dùng để chỉ kiểu hành vi biểu đạt sự tức giận, bất mãn hoặc chống đối một cách gián tiếp, thay vì nói thẳng điều mình nghĩ hay đối diện với xung đột. Nếu gây hấn trực tiếp là khi một người nói rõ “Tôi không hài lòng với bạn”, thì gây hấn thụ động thường chọn một con đường vòng vèo hơn: một câu mỉa mai, một lời khen nghe không giống lời khen, một thái độ lạnh nhạt bất thường, sự im lặng kéo dài hoặc một việc đáng lẽ phải hoàn thành nhưng cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Thông điệp vẫn được gửi đi, chỉ có điều người nhận phải tự giải mã.

Điều khiến kiểu giao tiếp này trở nên khó chịu nằm ở khả năng phủ nhận gần như tức thì của nó. Khi bị hỏi, người nói có thể lập tức rút lui về vùng an toàn: “Tôi chỉ đùa thôi mà”, “Bạn nghĩ nhiều quá rồi”, “Không biết đùa à?”. Bằng cách ấy, cuộc trò chuyện bị chuyển hướng. Thay vì bàn về điều khiến bạn tổn thương, hai người bắt đầu tranh luận xem bạn có đang quá nhạy cảm hay không. Người nói không cần chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hàm ý của mình, còn người nghe phải tự hỏi liệu cảm giác khó chịu kia có chính đáng.

Vậy tại sao không nói thẳng cho xong? Câu trả lời đôi khi nằm ở nỗi sợ. Một người có thể không biết cách bộc lộ sự tổn thương mà không cảm thấy mình yếu đuối; sợ đối diện với xung đột, sợ bị từ chối, hoặc đơn giản là lớn lên trong môi trường mà những bất mãn hiếm khi được nói thành lời. Với họ, bóng gió có vẻ an toàn hơn một cuộc trò chuyện trực diện. Họ có thể thả ra một tín hiệu rằng mình đang giận, rồi chờ đối phương nhận ra, hỏi han và chủ động làm hòa. Trong tình yêu, chẳng hạn, một câu “Anh cứ đi đi, em không sao” đôi khi không đơn thuần là sự đồng ý, mà còn là một phép thử: nếu anh thực sự quan tâm, anh sẽ biết em đang không ổn.

Ở một mức độ khác, sự mơ hồ còn có thể trở thành cách nắm giữ quyền lực trong quan hệ. Người nói biết mình thực sự muốn gì nhưng không tiết lộ; người nghe phải liên tục suy đoán, điều chỉnh hành vi và tìm cách làm vừa lòng họ. Dĩ nhiên, không phải một câu nói đùa kém duyên hay một lần im lặng đều là công kích thụ động. Điều đáng chú ý là một khuôn mẫu lặp đi lặp lại: cảm xúc không được nói rõ, bất mãn không được giải quyết, nhưng người khác luôn phải cảm nhận hậu quả.

2. Vì sao chúng ta dễ bị mắc bẫy bởi những lời nói không rõ ràng?

Nếu passive-aggressive khiến người nói có một lối thoát, tại sao người nghe lại thường là người phải chịu trận lâu hơn? Bởi vì, trớ trêu thay, con người không chỉ nhạy cảm với những lời xúc phạm mà còn đặc biệt nhạy cảm với những điều mình không thể xác định rõ ràng. Một câu nói thẳng thừng có thể khiến bạn tức giận, nhưng ít nhất bạn biết mình đang tức giận vì điều gì. Còn một lời nói nửa đùa nửa thật lại có khả năng theo bạn suốt cả ngày, thậm chí vài ngày sau đó. Nó giống một chiếc dằm rất nhỏ: không đủ lớn để bạn lập tức kêu đau, nhưng đủ khó chịu để bạn cứ muốn tìm cách lấy nó ra.

Trước hết, chúng ta có nhu cầu được người khác yêu mến và công nhận. Đây không hẳn là một khuyết điểm. Con người vốn là sinh vật xã hội, và cảm giác được chấp nhận có ý nghĩa quan trọng đối với cách chúng ta nhìn nhận bản thân cũng như các mối quan hệ. Vì vậy, khi một người bạn, đồng nghiệp hay người thân buông một câu nói đầy ẩn ý, phản ứng đầu tiên của chúng ta đôi khi không phải là phản kháng, mà là tự vấn: Mình đã làm gì sai? Họ đang không hài lòng với mình sao? Có phải mình đã vô tình khiến họ tổn thương?

Trong những mối quan hệ càng quan trọng, nhu cầu giữ gìn sự hòa thuận càng dễ khiến chúng ta nhượng bộ. Bạn có thể cười trừ trước một lời nói móc của đồng nghiệp vì không muốn biến văn phòng thành chiến trường; chủ động xin lỗi người yêu dù chưa hiểu mình đã làm gì; hoặc thay đổi kế hoạch cá nhân chỉ vì một câu trách móc được ngụy trang dưới vẻ ngoài vô tư. Chúng ta muốn được yêu quý, muốn mọi chuyện êm đẹp, và đôi khi sẵn sàng nhận phần trách nhiệm không thuộc về mình để đổi lấy cảm giác rằng mối quan hệ vẫn ổn.

Thứ hai, sự mơ hồ khiến chúng ta không ngừng tìm kiếm lời giải. Một lời xúc phạm trực tiếp có thể làm bạn tổn thương, nhưng nó cũng tạo ra một ranh giới tương đối rõ ràng: người kia đã nói điều không nên nói, và bạn có quyền phản ứng. Với một câu nói hai nghĩa, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Bạn không biết người kia thực sự có ý gì, liệu họ có cố tình châm chọc hay chỉ vô tình diễn đạt thiếu tinh tế. Bạn cũng không biết mình nên phản ứng thế nào: hỏi lại thì sợ làm quá, bỏ qua thì thấy ấm ức, đáp trả thì có nguy cơ trở thành người gây chuyện.

Chính sự thiếu chắc chắn ấy khiến tâm trí tiếp tục quay lại với tình huống. Bạn tua lại cuộc trò chuyện, nhớ từng biểu cảm, ngữ điệu, thậm chí cả khoảng dừng trước khi người kia nói câu đó. Có lẽ họ không thích mình? Hay họ đang ghen tị? Hay mình thực sự đã làm điều gì đáng trách? Một cuộc hội thoại đã kết thúc ngoài đời, nhưng trong đầu bạn, nó vẫn đang được phát sóng liên tục. Và người kia thậm chí không cần có mặt để tiếp tục khiến bạn bận tâm.

Cuối cùng, có một nỗi sợ rất phổ biến: bị xem là người quá nhạy cảm. Đây có lẽ là cái bẫy tinh vi nhất của giao tiếp công kích thụ động. Khi bạn lên tiếng, người kia có thể lập tức phủ nhận ý định gây tổn thương: “Tôi chỉ đùa thôi mà”, “Có thế cũng giận”, “Bạn lúc nào cũng nghiêm trọng hóa mọi chuyện”. Bỗng nhiên, câu nói ban đầu không còn là vấn đề. Bạn phải giải thích vì sao mình khó chịu, chứng minh rằng mình không hiểu lầm, rồi bảo vệ quyền được cảm thấy tổn thương của chính mình.

Cuộc tranh luận vì thế bị đảo chiều: thay vì người nói phải giải thích hàm ý trong lời nói của họ, người nghe lại phải chứng minh rằng mình có lý do chính đáng để phản ứng. Đó là một tình thế bất cân xứng, bởi người nói luôn có thể viện dẫn ý định vô can, trong khi người nghe chỉ có thể nói về tác động mà câu nói ấy gây ra.

Và có lẽ đây là điều khiến những lời công kích thụ động trở nên dai dẳng: chúng không chỉ làm bạn khó chịu trong khoảnh khắc, mà còn khiến bạn nghi ngờ chính cảm nhận của mình. Đến một lúc nào đó, bạn không còn tự hỏi tại sao người kia lại nói như vậy, mà bắt đầu tự hỏi liệu mình có quyền thấy khó chịu hay không. Đó là lúc một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt đã chiếm được nhiều quyền lực hơn mức nó đáng có.

3. Những cuộc chiến không tên từ… người thân

Có lẽ không nơi nào những lời nói bóng gió xuất hiện nhiều như trong các mối quan hệ thân thiết. Bởi chúng ta thường nghĩ rằng người càng gần gũi thì càng phải hiểu mình, đôi khi đến mức chẳng cần nói ra cũng phải tự biết. Và thế là những cuộc giao tiếp tưởng chừng bình thường dần biến thành những bài kiểm tra không có đáp án.

Trong gia đình, một người mẹ có thể nói với con: “Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi”, sau một hồi chỉ trích lựa chọn nghề nghiệp hay lối sống của con. Một người cha có thể buông câu: “Con giỏi rồi, bố mẹ chẳng giúp được gì đâu” khi con muốn tự quyết định một chuyện quan trọng. Những lời nói ấy đôi khi xuất phát từ tình thương, sự lo lắng, cảm giác bị bỏ rơi hoặc cả nỗi thất vọng của cha mẹ khi con cái không đi theo kỳ vọng. Nhưng tình thương không tự động khiến mọi cách biểu đạt trở nên lành mạnh. Khi sự quan tâm đi kèm với cảm giác tội lỗi, người con có thể phải dành nhiều năng lượng để xoa dịu cảm xúc của cha mẹ hơn là thực sự giải quyết vấn đề của mình.

Trong tình yêu, trò chơi đoán ý thậm chí còn được xem như một phần quen thuộc của đời sống lãng mạn. “Không sao, anh cứ đi chơi đi”, “Em không giận”, “Anh muốn làm gì thì làm” - những câu nói có thể khiến đối phương hiểu rằng mình đang được tự do, nhưng cũng có thể là tín hiệu cho một cơn giận chưa được gọi tên. Một người chờ được dỗ dành, người kia chờ được nói rõ điều gì đang xảy ra. Cả hai đều muốn đối phương chủ động thấu hiểu, nhưng chẳng ai chịu đặt vấn đề lên bàn. Tình yêu vốn đã đủ phức tạp, đôi khi còn bị biến thành trò chơi giải mật mã mà không ai tình nguyện làm người ra đề.

Với bạn bè, sự công kích thụ động thường khoác lên mình chiếc áo hài hước. “Dạo này sang thế, không nhận ra luôn”, “Có tiền rồi nên khác nhỉ”, “Trông cũng được đấy, nếu không nhìn kỹ”. Những câu đùa về ngoại hình, thu nhập, thành tựu hay đời sống cá nhân có thể được tung ra giữa một bàn ăn đông người, nơi nếu người bị nhắm đến tỏ vẻ khó chịu, họ rất dễ bị gắn mác thiếu khiếu hài hước. Đôi khi, đó là sự vụng về trong giao tiếp; đôi khi, nó phản ánh lòng ghen tị, mặc cảm hoặc một cuộc cạnh tranh ngầm mà người trong cuộc không muốn thừa nhận.

Còn ở công sở, những lời nói như "Em cứ làm theo cách của em", "Sếp thích thì cứ làm", hay "Chắc người mới vào được ưu ái hơn" có thể biến môi trường làm việc thành một sân khấu của những cuộc đối đầu không chính thức. Thay vì đưa ra phản hồi cụ thể, một người chọn cách gieo nghi ngờ, thể hiện bất mãn hoặc làm giảm giá trị của đồng nghiệp bằng những nhận xét tưởng như vô thưởng vô phạt. Đặc biệt trong môi trường có thứ bậc quyền lực, nói thẳng đôi khi bị xem là mạo hiểm, còn nói bóng gió lại cho phép người ta vừa bày tỏ thái độ vừa tránh phải chịu trách nhiệm về nó.

Dù xuất hiện trong gia đình, tình yêu, tình bạn hay công sở, những tình huống này đều cho thấy giao tiếp không chỉ đơn thuần là trao đổi thông tin. Lời nói còn có thể được dùng để xác lập vị thế, thử lòng, gây áp lực hoặc kiểm soát cảm xúc của người khác. Vấn đề là khi một mối quan hệ liên tục vận hành bằng những tín hiệu ngầm, sự thấu hiểu không còn là kết quả của việc lắng nghe nhau, mà trở thành nghĩa vụ của một người phải đoán xem người kia thực sự muốn gì. Và đó là một cách giao tiếp rất dễ khiến cả hai cùng mệt mỏi.

4. Nghệ thuật phản hồi mà không gây chiến

Vậy phải làm gì khi trở thành người nhận những lời nói đầy ẩn ý? Phản ứng ngay lập tức có thể mang lại cảm giác hả hê trong vài giây, nhưng thường chẳng giúp cuộc trò chuyện đi đến đâu. Đáp trả một câu mỉa mai bằng một câu mỉa mai khác chỉ khiến hai người tiếp tục chơi cùng một trò chơi, trong khi vấn đề ban đầu vẫn nằm nguyên ở đó. Mục tiêu không phải là thắng một cuộc đấu khẩu, mà là đưa cuộc giao tiếp trở lại trạng thái rõ ràng, nơi mỗi người có thể chịu trách nhiệm cho điều mình thực sự muốn nói.

Trước hết, đừng vội đánh đồng cảm giác khó chịu với ý định của người khác. Bạn có quyền cảm thấy bị xúc phạm trước một câu nói, ngay cả khi người kia khẳng định họ không có ý gì. Nhưng cảm giác của bạn và chủ đích của họ là hai chuyện khác nhau. Một đồng nghiệp buông lời nhận xét kém duyên có thể đang ghen tị, cũng có thể chỉ đang vụng về trong giao tiếp. Thay vì lập tức kết luận và phản công, hãy cho mình một khoảng dừng để quan sát tình huống. Điều này không có nghĩa là phải tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đều ổn, mà là tránh để một phỏng đoán trở thành sự thật duy nhất trong đầu mình.

Tiếp theo, hãy đưa điều mơ hồ trở lại trạng thái rõ ràng. Nếu ai đó nói: “Chắc người bận rộn như bạn chẳng có thời gian cho chúng tôi”, bạn không nhất thiết phải đáp lại bằng một câu cạnh khóe tương tự. Có thể đơn giản hỏi: “Ý bạn cụ thể là gì?”, “Tôi chưa hiểu câu này, bạn có thể nói rõ hơn không?” hoặc “Bạn đang muốn góp ý điều gì với tôi?”. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy có tác dụng đáng kể: chúng chuyển trách nhiệm diễn đạt trở lại cho người nói. Nếu họ thực sự có điều muốn trao đổi, đây là cơ hội để họ nói thẳng. Nếu họ chỉ định buông một lời mỉa mai rồi phủi tay, việc phải giải thích đôi khi cũng đủ khiến họ cân nhắc lại.

Điều quan trọng là đặt câu hỏi với thái độ bình tĩnh, không phải như đang thẩm vấn hay buộc tội. Một câu “Sao bạn cứ nói chuyện kiểu passive-aggressive thế?” rất dễ biến cuộc trò chuyện thành cuộc tranh luận về thái độ. Trong khi đó, “Tôi có cảm giác bạn đang không hài lòng về chuyện gì đó. Có điều gì chúng ta cần nói rõ không?” lại mở ra một cánh cửa đối thoại ít đối đầu hơn.

Nhưng đừng biến mình thành thám tử cảm xúc của người khác. Bạn có thể chủ động hỏi han một người thân thiết khi nhận thấy họ không vui, nhưng nếu họ trả lời “Không có gì”, bạn không cần tiếp tục truy hỏi, suy đoán hay tìm mọi cách để khiến họ thừa nhận điều đang nghĩ. Một mối quan hệ lành mạnh đòi hỏi cả hai cùng tham gia vào việc giao tiếp. Bạn có thể mở lời: “Nếu có chuyện gì khiến bạn không thoải mái, tôi sẵn sàng lắng nghe”, rồi để người kia quyết định có muốn chia sẻ hay không. Thấu hiểu là một nỗ lực chung, không phải công việc toàn thời gian của riêng một người.

Nếu hành vi ấy lặp đi lặp lại, đã đến lúc đặt ra ranh giới. Một câu nói thiếu tinh tế có thể được bỏ qua, nhưng một khuôn mẫu liên tục khiến bạn tổn thương thì cần được gọi tên. Bạn có thể nói: “Tôi nhận thấy bạn thường xuyên đưa ra những nhận xét như vậy. Nếu có điều gì không hài lòng, tôi muốn chúng ta nói thẳng với nhau”. Trong gia đình, tình yêu hay công sở, việc diễn đạt rõ ràng cảm xúc và mong muốn của mình không phải là gây chiến.

5. Sự trưởng thành không nằm ở khả năng chịu đựng

Hãy quay lại với câu nói ở đầu câu chuyện: “Chắc phải giỏi quan hệ lắm mới được ưu ái thế nhỉ?”. Có thể lần tới, thay vì dành cả buổi chiều phân tích xem đồng nghiệp có đang ghen tị với mình hay không, bạn chỉ cần hỏi lại: “Ý bạn là gì?”. Cũng có thể bạn sẽ chọn mỉm cười, tiếp tục công việc và không để một câu nói vu vơ chiếm thêm thời gian trong ngày. Dù lựa chọn nào, điều quan trọng là bạn không còn cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giải mã mọi ẩn ý được người khác gửi đến.

Chúng ta không thể kiểm soát cách người khác giao tiếp, cũng không thể buộc tất cả mọi người phải thành thật, tinh tế hay trưởng thành trong cách biểu đạt cảm xúc. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách tham gia vào những cuộc giao tiếp ấy. Không phải lời nói nào cũng cần được giải mã. Không phải cảm xúc nào của người khác cũng là trách nhiệm của mình. Và không phải cứ im lặng là trưởng thành, cũng không phải cứ lên tiếng là thiếu bao dung.

Một mối quan hệ lành mạnh không đòi hỏi hai người lúc nào cũng đồng ý với nhau, nhưng cần đủ thành thật để bất đồng mà không phải liên tục dùng những tín hiệu ngầm để thử lòng, trừng phạt hay kiểm soát đối phương. Sự rõ ràng đôi khi không dễ chịu, nhưng ít nhất nó cho chúng ta cơ hội giải quyết vấn đề thay vì để vấn đề âm thầm lớn lên giữa những câu nói tưởng như chẳng có gì.

Bạn có thể dành cho người khác sự kiên nhẫn, lòng bao dung và cơ hội để nói ra điều họ thực sự nghĩ. Nhưng bạn không cần biến cuộc đời mình thành một trò chơi giải đố, nơi phần thưởng duy nhất là biết được người khác đang giận mình vì điều gì.