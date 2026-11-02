Không còn bó hẹp trong những bản kế hoạch truyền thông hay chiến dịch marketing triệu USD, hành trình của Hùng Võ những năm gần đây là bước chuyển mình mạnh mẽ sang vị thế nhà quản trị và cố vấn chiến lược cấp cao.

Dù đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, Hùng Võ lại là người khá hướng nội, ngại xuất hiện trước công chúng. Lần này, anh nhận lời trò chuyện với The Marketers bởi những trăn trở với ngành marketing. Trong bối cảnh thị trường biến động, anh cho rằng người làm nghề rất dễ bị cuốn vào những bài toán ngắn hạn mà đánh đổi tầm nhìn. Trong khi đó, một trong những vai trò cốt lõi của marketing là giữ vững những chuẩn mực, giá trị quan trọng và dài hạn của thương hiệu và doanh nghiệp.

Với Hùng Võ, câu chuyện marketing vì thế không chỉ dừng lại ở những chiến dịch hay mục tiêu kinh doanh, mà còn nằm ở cách một người làm nghề không ngừng học hỏi, trưởng thành và tạo ra những giá trị lớn hơn. Đó cũng là sợi dây kết nối những vai trò tưởng chừng khác biệt trong hành trình của anh, bắt nguồn từ một sứ mệnh cá nhân và niềm say mê học hỏi của người đàn ông tự nhận mình quá mê học.



Anh từng đảm nhiệm vai trò CMO tại Biti’s và GHTK trước khi chuyển sang các vị trí quản trị, tư vấn chiến lược. Bước chuyển từ CMO sang thành viên Hội đồng quản trị đã thay đổi tư duy và cách ra quyết định của anh như thế nào?

Thực ra ngay từ thời ở Biti's, công việc của tôi đã không chỉ gói gọn trong marketing. Phần lớn mọi người hay nghĩ marketing là truyền thông, nhưng truyền thông chỉ là một mảng rất nhỏ trong mô hình 4P. Marketing đúng nghĩa là xác định, xâm nhập, xây dựng, mở rộng và thậm chí tái lập lại thị trường cho các thương hiệu và các doanh nghiệp. Khi làm đúng vai trò, marketing chính là “đầu tàu” định hướng sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp dựa trên nhu cầu khách hàng.

Ngay giai đoạn đó, công việc của tôi đã trải dài trên toàn bộ quy trình vận hành. Tại Biti's, tôi định hướng chiến lược đa kênh, dẫn dắt đổi mới sản phẩm với Biti's Hunter, Biti's Kids, quy hoạch cấu trúc thương hiệu và xây dựng các nền tảng truyền thông lớn và dài hạn như “Đi để trở về” hay Proudly Made in Vietnam. Ngành bán lẻ có biên lợi nhuận mỏng, ngân sách bắt buộc phải tạo ra sức dẻo dai dài hạn chứ không thể “đốt tiền” ngắn hạn.

Sang Giao Hàng Tiết Kiệm ở giai đoạn 2021 - 2022, bài toán là tái định nghĩa vị thế từ một đơn vị giao nhận đầu cuối thành nền tảng logistics công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử & các nhà bán trực tuyến vừa và nhỏ. Tại đây, tôi tập trung định vị GHTK vượt ra khỏi vai trò đơn vị giao hàng, trở thành đối tác hỗ trợ các nhà bán vừa, nhỏ và rất nhỏ. Mục tiêu là kiến tạo những giải pháp nâng cao tỷ lệ sinh tồn cho hơn 1 triệu nhà bán lẻ tự thân - nhóm tiểu thương vốn có tỷ lệ đào thải lên tới 90% sau 12 tháng hoạt động đầu tiên.

Đồng thời, tôi định vị vai trò của GHTK như một trợ thủ và người bạn đồng hành đắc lực, giúp họ hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, một ngày mới tốt hơn, thông qua những thông điệp như Ngọt Ngào Ở Ngày Mai hay Nối Việt Nam, Giao Ngày Mới. Bản thân sự tăng trưởng của GHTK chính là đại diện cho dòng chảy tăng trưởng thương mại ở khắp Việt Nam.

Những năm gần đây, cụ thể là từ 2023, tôi gần như không còn giữ vai trò làm marketing thuần túy nữa mà bước sang các vai trò như thành viên Hội đồng quản trị hoặc là một nhà tư vấn quản trị (Management Consulting). Sự thay đổi nằm ở chỗ điều tôi hướng tới là tạo ra giá trị chiến lược cao hơn.

Nếu ở vai trò cũ, tôi tìm mọi cách để hoàn thành công việc bằng sự thấu hiểu khách hàng và tính sáng tạo, thì ở vị thế Thành viên Hội đồng Quản trị, góc nhìn của tôi phải bao quát toàn cục và đặt tính khả thi, tính dài hạn lên hàng đầu. Tôi chịu trách nhiệm cao hơn về sự vận hành bền vững của doanh nghiệp, từ tài chính, chuỗi cung ứng, công nghệ đến nhân sự, văn hóa cùng khả năng thực thi và những hướng phát triển mà không nhất thiết phải do marketing dẫn dắt.

Việc đảm nhiệm vị trí cần kết nối với rất nhiều mắt xích trong một tập đoàn thường tạo ra những bài toán phức tạp. Anh giải quyết các vấn đề đó như thế nào?

Thực ra đây là một điểm thú vị trong công việc của tôi. Nhờ thấu hiểu áp lực và bản chất công việc của từng chức năng, kết hợp với góc nhìn chiến lược và marketing dựa trên 70% tính khoa học - có dữ liệu và thông tin rõ ràng - tôi có thể kéo mọi người từ nhiều góc nhìn về chung một điểm, dễ dàng tạo ra bức tranh chung có sự sự đồng thuận giữa các phòng ban.

Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, tôi là một người khá hướng nội, với nhiều người có thể có cảm giác là một “tượng đài hơi xa cách”, và thật sự tôi cũng mất nhiều năng lượng để kết nối và giao tiếp với mọi người. Tôi thích dành thời gian để sống với đời sống thương hiệu, khách hàng, chiến lược nhiều hơn là dành quá nhiều thời gian họp hành và thảo luận với con người. Vì vậy, trong đội ngũ, tôi luôn tìm kiếm một cộng sự yêu thích kết nối và giao tiếp, có thể giúp tôi truyền tải thông điệp và đóng vai trò cầu nối với mọi người.

Song song với đó, bản thân tôi cũng luôn cố gắng tối ưu hóa các cuộc họp và chỉ phát biểu khi thực sự cần thiết. Tính cách ấy lý giải vì sao tôi ít khi xuất hiện trước công chúng: một phần vì ngại ngùng, phần khác vì tôi luôn nghĩ mình cần chiêm nghiệm nhiều hơn trước khi chia sẻ. Và hơn hết, càng làm, tôi càng nhận ra tri thức của mình còn rất nhỏ bé.

Trên hành trình đó, đã bao giờ anh phải đối diện với thất bại hay sự cố phức tạp đòi hỏi bản thân phải dành rất nhiều tâm trí để giải quyết chưa?

Thật ra tôi thất bại nhiều chứ, chẳng qua ít ai biết (cười). Nhưng dù nếm trải không ít thất bại, tôi lại là người mê học và có trách nhiệm: nếu mọi việc chưa như ý, tôi sẽ rút ra bài học để lần sau giúp tập thể làm tốt hơn.

Tôi chưa từng nghĩ mình quan trọng hay đòi hỏi mọi người phải chú ý đến mình, dù cũng tự biết mình là người tạo ra không ít tranh luận trong ngành. Tâm lý chung của dư luận là dễ xoáy vào những điểm chưa hoàn hảo, và bản thân tôi cũng vài lần gặp "tai nạn" nghề nghiệp vì hay thử nghiệm cái mới. Nhưng tôi không sợ, vì khi chấp nhận thử cái mới, việc đầu tiên là chuẩn bị tinh thần rằng 90% sẽ thất bại. Nếu nằm trong 10% chiến thắng, sự khác biệt tạo ra sẽ cực kỳ lớn.

Khi sự cố xảy ra, cách xử lý của tôi rất đơn giản: Cứ sự thật mà hành xử. Tôi tin vào sự thật, chưa đúng thì thừa nhận chưa đúng, nhìn lại toàn bộ quá trình xem bỏ lỡ chi tiết nào để cải thiện. Nhờ đào sâu nguyên nhân vì sao chiến dịch vượt khỏi tầm kiểm soát, mỗi lần ngã ngựa lại cho tôi thêm trải nghiệm. Sau tất cả, tôi thấy mình được nhiều hơn mất.

Tôi tin rằng nếu trung thành với một chiến lược đo ni đóng giày cho doanh nghiệp và thương hiệu, dựa trên nền tảng thấu hiểu và thấu cảm khách hàng, đồng thời xác định đúng vai trò của thương hiệu đó, thì đích đến cuối cùng sẽ luôn là thắng lợi.

Từng giành nhiều năm xây dựng và đang ở giai đoạn đỉnh cao với Redder - agency dẫn đầu Việt Nam 8 năm liền - điều gì thôi thúc anh buông bỏ di sản của chính mình?

Tôi nghĩ mình đã quá may mắn khi có 10 năm rực rỡ với nghề giai đoạn 2013 - 2022. Marketing từ lâu đã trở thành một phần cơ thể, không thể tách rời khỏi con người tôi. Thế nhưng sau một chặng đường dài, tôi thấy đã đến lúc mình nên lùi lại để nhường bước cho thế hệ trẻ hơn, tài năng hơn. Đồng thời, tôi muốn lắng nghe tiếng gọi bên trong mình: Làm điều gì đó lớn lao hơn cho Việt Nam (dù mức độ có thể rất nhỏ bé), vượt ra ngoài khuôn khổ marketing - một công việc giúp tôi tiếp tục học hỏi, tạo giá trị và cảm thấy mình thực sự đang sống.

Ở cột mốc 40 tuổi, tôi quyết định rời khỏi công ty do chính mình sáng lập. Tôi từng tâm sự với một người bạn rằng “dù biết bước ra sẽ rất chông chênh, vô định, với tỷ lệ thất bại rất cao, giữa việc ngã ngựa trên một con đường mới và an toàn lặp lại những gì đã làm, tôi chọn thử thách mới”. Tôi đơn giản biết bản thân không muốn lặp lại chính mình.

Và sau khoảng gần 5 năm đào sâu vào chiến lược, điều hành và tư vấn quản trị ở nhiều tập đoàn ở các lĩnh vực khác nhau, trước cơn bão AI cùng những biến động khó đoán của thị trường, ở thời điểm này tôi nghĩ rằng cách tiếp cận khôn ngoan lúc này là “ngủ đông” - tạm lùi lại để học hỏi, củng cố những nền tảng quan trọng khó thay đổi, và chờ bức tranh vĩ mô định hình rõ ràng hơn.

Khi ai đó hỏi “dạo này thế nào?”, tôi chỉ đáp “Go with the flow” - cứ thuận theo dòng chảy tự nhiên. Tôi tin mình sẽ đến đúng nơi cần đến. Có lẽ phải đến giai đoạn 2029 - 2030, chương mới của Hùng Võ mới thực sự lộ diện. Còn hiện tại, tôi giống một kẻ lãng du háo hức bước tiếp để khám phá những điều bản thân chưa từng biết, đi đến những nơi bản thân chưa từng đi.

Hiện tại, anh đang đảm nhận nhiều vai trò ở các doanh nghiệp giáo dục, tập đoàn lớn và cả startup. Động lực nào khiến anh tiếp tục dấn thân vào những bài toán mới, thay vì dành thời gian tận hưởng thành quả đã có?

Động lực lớn nhất của tôi đơn giản là muốn học, học thêm nữa.

Sau khi bán công ty do mình sáng lập cho Dentsu, chúng tôi đã tương đối tự do về tài chính và sau 2 thập kỷ làm nghề, tôi cũng có thể xem là mình đã có một sự nghiệp tương đối may mắn. Nên lý do để tôi tiếp tục đảm nhận nhiều vai trò hiện tại chỉ gói gọn trong ba điều:

Thứ nhất là mong muốn tạo ra nhiều giá trị hơn: Khi đã tích lũy đủ tri thức và trải nghiệm, tôi muốn chuyển giao những giá trị đó cho thế hệ sau và cộng đồng.

Thứ hai là khát khao học hỏi: Bối cảnh kinh tế Việt Nam và toàn cầu đang biến động liên tục chính là không gian lớn để tôi tiếp tục trau dồi và tiến xa hơn.

Thứ ba là sự tâm huyết với thương hiệu và doanh nghiệp Việt: Tôi đã gặp nhiều nhân sự giỏi được đào tạo bài bản tại các tập đoàn đa quốc gia, nhưng khi trở về doanh nghiệp Việt Nam, họ phải đối diện với hệ thống, hạ tầng, nguồn lực và văn hóa rất khác biệt. Doanh nghiệp Việt còn trẻ, chưa có lịch sử hàng chục hay hàng trăm năm như nhiều tập đoàn quốc tế. Nếu không đủ yêu Việt Nam, có lẽ sẽ khó đủ kiên trì để đồng hành với những khác biệt đó.

Tôi muốn làm được nhiều hơn, đồng thời chứng minh rằng những người khác cũng có thể làm được như mình, thậm chí tốt hơn.

Tại Tập đoàn giáo dục Văn Lang, anh tham gia sâu vào những bài toán tăng trưởng, đổi mới và hợp tác toàn cầu. Vì sao giáo dục lại trở thành một phần quan trọng trong hành trình của anh?

Thực ra, mảng giáo dục với tôi không hề mới. Tôi sáng lập Young Marketers từ 13 năm trước và đồng hành cùng Hội đồng Tư vấn Toàn cầu của Đại học Fulbright Việt Nam suốt hơn 5 năm qua, cũng như có vai trò là Cố Vấn Quốc Gia tập trung vào mảng giáo dục & cộng đồng của Unicef Vietnam hơn 4 năm. Nhưng sâu xa hơn, tôi cảm thấy cuộc sống bên trong mình chỉ thực sự trọn vẹn khi tôi đuổi theo sứ mệnh làm cho tiếng nói Việt Nam lớn hơn trên bản đồ toàn cầu.

Với tôi, sứ mệnh đó tựu trung qua 3 trụ cột chính là Marketing, Văn hóa và Giáo dục. Trong đó, giáo dục là trụ cột tôi theo đuổi nhiều năm. Tôi cho rằng Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn cho giáo dục đại học. Đặc biệt, các trường tư có tư duy đổi mới và khát vọng kiến tạo mô hình giáo dục chất lượng cao, phù hợp với thời đại và dễ dàng tiếp cận cho phần lớn người học như Văn Lang giữ vai trò quan trọng.

Trong kỷ nguyên AI biến động như vũ bão, nếu nhóm sinh viên tinh hoa dễ dàng bứt phá, thì nhóm người học tầm trung - chiếm đa số xã hội - lại đối mặt với rào cản thích nghi lớn hơn rất nhiều. Bị thuyết phục bởi tâm huyết giải bài toán này của hệ sinh thái giáo dục Văn Lang (gồm nhiều trường Đại học), tôi quyết định đồng hành trong thời gian một năm - sau một giai đoạn tư vấn trước đó.

Về mặt cá nhân, sau khi được công nhận trong danh sách Top 50 CMO châu Á (2021) và Top 100 CMO toàn cầu (2022), tôi hiểu nếu chỉ đi tiếp con đường marketing thuần túy, bản thân sẽ không còn nhiều không gian bứt phá. Bước sang vai trò Hội đồng quản trị và tư vấn chiến lược trong nhiều mảng quan trọng của Việt Nam, trong đó có giáo dục, chính là cách tôi mở ra hành trình phát triển mới.

Làm việc trong hai môi trường giáo dục với hai tập sinh viên khác nhau mang lại cho anh góc nhìn như thế nào về bài toán phát triển con người?

Hai môi trường mang lại cho tôi những mảnh ghép hoàn chỉnh về bài toán phát triển con người.

Tại Đại học Fulbright Việt Nam, vai trò của tôi mang tính cống hiến, đóng góp, hoàn toàn không vì lợi ích kinh tế. Tôi tập trung cố vấn cho Ban Giám hiệu và Hội đồng Trường về đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa Việt, kết nối các chương trình học bổng và trực tiếp tham gia một phần giảng dạy. Các dự án tôi ưu tiên tại đây không chỉ phục vụ riêng Fulbright mà luôn hướng tới việc mở ra giá trị chung cho cộng đồng và các trường đại học khác.

Trong khi đó, tại Văn Lang, tôi điều hành trực tiếp các công việc liên quan đến mảng truyền thông, danh tiếng đại học và hợp tác toàn cầu cho những kiến tạo đổi mới quan trọng mang tính nền tảng với nhóm sinh viên đa số. Nếu Fulbright tập trung vào nhóm tinh hoa, thì bài toán tại Văn Lang là làm sao giúp đại đa số người học khai phá tối đa tiềm năng để tự tin và vững vàng trong sự nghiệp.

Thực ra, hành trình làm tư vấn và gần một năm trực tiếp điều hành tại Văn Lang mang lại cho tôi nhiều bài học thực tế hơn. Ở Fulbright, việc tiếp xúc với tệp sinh viên top đầu giúp tôi hiểu sâu về tư duy nhóm tinh hoa và những khát vọng của các bạn. Nhưng ở Văn Lang, tôi cảm nhận rõ nét giá trị thực sự của giáo dục khi những chiến lược mình tạo ra có sức "chạm" thực sự, đồng thời cũng nhận biết những thiếu sót, những kinh nghiệm mình cần phải học và trải nghiệm nhiều hơn. Giáo dục thật sự là một hành trình dài, cần rất nhiều kiên trì, nhẫn nại và trái tim rộng mở.

Bên cạnh những vai trò kể trên, anh còn vận hành Young Marketers. Việc dành nhiều thời gian giảng dạy và tiếp xúc với giới trẻ suốt hơn một thập kỷ qua đã "tác động ngược" lại anh như thế nào?

Young Marketers là nền tảng để tôi cùng bạn bè, các đồng nghiệp và thế hệ học trò “đáp đền tiếp nối”. Vì nhận được quá nhiều giá trị từ ngành, chúng tôi muốn tri ân lại bằng tri thức, nền tảng và kinh nghiệm. Bởi tôi luôn tin rằng Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn và sẽ thành công nhiều hơn, và cụm “made in Vietnam” sẽ có nhiều ý nghĩa và mang giá trị lớn hơn so với thời đại của chúng tôi - nếu thế hệ học trò giỏi hơn thế hệ chúng tôi.

Trao lại những gì đã tích lũy để tạo bệ phóng cho các bạn đi xa hơn là lý do tôi kiên trì đồng hành với Young Marketers suốt 13–14 năm qua. Ngược lại, quá trình ấy mang lại cho tôi rất nhiều: cơ hội học hỏi từ những đồng nghiệp ưu tú, giữ được “hơi thở của thời đại” và kết nối tự nhiên với thế hệ trẻ giờ đã kém mình hơn hai thập kỷ.

Anh nói muốn làm điều gì đó lớn hơn cho Việt Nam, vậy với vai trò Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Chiến lược và Marketing toàn cầu tại Xperise Global, khát vọng ấy đang được cụ thể hóa như thế nào?

Sau hơn 3 năm vận hành, đạt quy mô nhất định và mang theo rất nhiều trí tuệ, hoàn cảnh, lợi thế của một thị trường như Việt Nam, Xperise chuẩn bị ra mắt tại Mỹ và tiếp đó là Úc trong 2027. Đến nay mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi, bởi ngay từ đầu chúng tôi đã xác định đúng bài toán cốt lõi: Tạo ra một sản phẩm công nghệ khởi nguồn từ Việt Nam có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, nhưng giải quyết bài toán lớn, có khả năng scale up, giải quyết những nhu cầu lớn của thị trường toàn cầu.

Tôi luôn tin rằng phần lớn giá trị công việc thật sự của marketing và chiến lược là nên dành phần lớn thời gian, tâm tư, năng lực để kiến tạo ra một sản phẩm thực sự đáp ứng đúng nhu cầu, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Truyền thông sau đó chỉ đơn giản là nói to sự thật - chứ không phải diễn đạt phức tạp, hời hợt hay quanh co.

Hơn hết, hành trình này của tôi hoàn toàn không cô đơn, bởi đã có rất nhiều anh chị người Việt tâm huyết, tài năng đã đi trước dọn đường và kết nối sẵn nền tảng nhất định. Thị trường trong nước vốn chưa quá lớn và nguồn lực tích lũy còn khiêm tốn, đây chính là lúc tất cả cần chung tay chia sẻ để cùng làm nên những điều lớn lao hơn cho Việt Nam.

Và thực tế những thách thức bối cảnh phức tạp của Việt Nam, cũng kiến tạo ra những năng lực và ưu thế khác biệt nếu chúng ta thay vì tiếp tục than phiền mà tư duy là nên tận dụng thế nào!

Khi giải bài toán ở quy mô toàn cầu, việc đan xen giữa bản sắc Việt Nam và yếu tố quốc tế hóa luôn là một thử thách lớn. Anh dung hòa hai yếu tố này như thế nào?

Thực ra, người tiêu dùng quốc tế sẽ không mua một sản phẩm chỉ vì nó mang câu chuyện Việt Nam, họ chỉ chi tiền cho thứ mình thực sự cần. Vì vậy, chúng tôi hay dùng kim chỉ nam: "Made of Vietnam, but sought after by the world". Nghĩa là chúng ta phải bán thứ thế giới cần, dựa trên những lĩnh vực mà Việt Nam sở hữu lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Đã qua rồi thời kỳ chọn con đường ngắn hay đi đường tắt, đây là giai đoạn đòi hỏi một tầm nhìn dài hơi. Người Việt rất thông minh. Thế hệ tri thức mới khi nhìn lại sẽ thấy chúng ta đang sở hữu những tài nguyên tuyệt vời: từ sự nhận biết, chỉ số thiện cảm quốc tế cao, vị trí địa chính trị chiến lược, những lợi thế kinh tế nông nghiệp, đại dương và logistics toàn cầu - cho đến bề dày văn hóa, cùng những căn tính năng động sáng tạo thích nghi của người Việt nay ở kỷ nguyên mới là những lợi thế. Vấn đề là làm sao chuyển hóa những tài nguyên, lợi thế đó thành những tài sản có giá trị cao, năng suất cao và có giá trị gia tăng không ngừng.

Muốn vậy, nhân lực Việt phải ra thế giới cọ xát và cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ giỏi nhất. Từ đó, chúng ta mới nhìn rõ nhu cầu thị trường để đặt câu hỏi: Việt Nam có gì tốt hơn, hoặc có cơ hội nào để đứng ngang hàng với thế giới? Và thế hệ bây giờ phải có tầm nhìn toàn cầu mới có thể kiến tạo một cuộc chơi khác, một vị thế khác cho Việt Nam được.

Quay lại bài học căn bản mà marketing dạy tôi là triết lý: "Human first, consumer first, and unmet need first" (Con người là trên hết, người tiêu dùng là trên hết, và những nhu cầu thật sự chưa được thỏa mãn là trên hết). Chúng ta tuyệt đối không được tư duy ngược theo kiểu: "Tôi có cái này và tôi muốn bán nó ra thế giới". Phải bắt đầu từ việc thế giới đang thiếu gì và cần sự khác biệt ở đâu. Khi tiềm lực tích lũy chưa quá lớn, sự khác biệt đến từ chất liệu văn hóa, đặc điểm tài nguyên, con người và lợi thế địa lý chính là thứ vũ khí đắc lực nhất của doanh nghiệp Việt.

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm làm nghề, điều gì định hình nên triết lý làm marketing của Hùng Võ?

Tôi luôn tin rằng marketing trọn vẹn phải dựa trên sự thật và sự thấu cảm. Marketing không được tạo ra sự đau khổ, bất hạnh, cảm giác FOMO hay sự sợ hãi để thao túng con người. Ngược lại, marketing phải giúp người tiêu dùng tự tin hơn, thấy mình có thể trở thành phiên bản tốt hơn theo đúng mong muốn của họ (mà không bị thao túng). Đó là lý do vì sao tôi từng nói marketing của mình có mang một phần tư duy và màu sắc giáo dục.

Để hiểu người tiêu dùng một cách sâu sắc, người làm nghề bắt buộc phải trau dồi tri thức tích lũy cùng với một hệ giá trị rõ ràng và cả một trái tim dũng cảm. Ngày nay, các bạn trẻ phải đối mặt với nhiều mây mù và những thông tin trái chiều hơn. Nếu không chuẩn bị sẵn hành trang tri thức và bản lĩnh, các bạn sẽ rất khó đi đến tận cùng con đường để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của ngành marketing. Cứ như vậy, marketer sẽ chỉ tạo ra những sản phẩm truyền thông hời hợt, ngắn hạn và tạo ra những tiếng ồn vô nghĩa.

Sau tất cả, anh muốn được mọi người nhớ đến với tư cách là một marketer, một nhà chiến lược hay một nhà lãnh đạo?

Nhiều năm nay khi đi gặp đối tác, tôi không còn dùng danh thiếp ghi chức danh cụ thể, bởi tôi nghĩ bản thân không bị và không nên giới hạn ở bất kỳ định danh nào. Mặt khác, tôi cũng chẳng thể kiểm soát hay áp đặt cách người khác gọi mình là gì (cười).

Điều duy nhất tôi quan tâm là: Tại tổ chức đó, trong bối cảnh đó, giá trị thực sự mà tôi và tập thể tạo ra là gì? Có nhiều sản phẩm, di sản truyền thông và thương hiệu mà tôi cùng đội ngũ góp sức tạo dựng đã trở nên lớn mạnh, được công chúng đón nhận và yêu mến, nhưng có lẽ không nhiều người biết tôi là người đứng sau.

Tôi không cần mọi người phải nhớ tên Hùng Võ đằng sau những dự án đó. Điều quan trọng hơn rất nhiều là chiến dịch, những thương hiệu đó đã sống ra sao trong lòng công chúng. Và nó đã mang lại những sự rung động hay ý nghĩa gì cho cuộc sống của họ.

Đứng trước một đại dương xu hướng mới thay đổi từng ngày, theo anh chìa khóa để một marketer trẻ giữ được bản lĩnh và đi xa bền vững là gì?

Những lúc thị trường biến động nhất, câu hỏi quan trọng nhất cần đặt ra là: Giữa những thay đổi đó, điều gì là không thay đổi?

Tôi luôn khuyên đội ngũ của mình quay về với những giá trị nguyên bản cốt lõi, như các nguyên lý căn bản Marketing 101 hay Human 101. Tri thức mới có thể lỗi thời chỉ sau vài tháng, nhưng tư duy gốc chắc chắn sẽ là chiếc neo giúp các bạn ứng biến trước mọi bài toán tương lai.

Cuối cùng, hãy tôn trọng nghề nghiệp. Làm nghề bài bản và tử tế đòi hỏi sự tích lũy nghiêm túc và trái tim dũng cảm. Tôn trọng nghề cũng chính là tôn trọng bản thân và đó là chìa khóa duy nhất giúp các bạn đi đến tận cùng con đường.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Hùng Võ là một marketer và chiến lược gia có nhiều sức ảnh hưởng ở Việt Nam. Anh là Nhà sáng lập Young Marketers và Dentsu Redder, từng được vinh danh trong Top 50 CMO có sức ảnh hưởng nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (2021) và là Marketer người Việt duy nhất lọt Top 100 CMO nổi bật toàn cầu (2022). Hành trình sự nghiệp và các cột mốc lớn: 2012 - 2025: Nhà sáng lập, Chủ tịch Sáng Tạo, Chiến Lược và Điều hành của Redder/dentsu Redder.

2016 - 2020: Giữ vai trò Phó Chủ tịch / Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing & Tăng trưởng tại Biti's, dẫn dắt chiến lược tái sinh thương hiệu và tạo bước nhảy vọt tăng trưởng.

2020 - Nay: Thành viên sáng lập Hội đồng Cố vấn Toàn cầu Đại học Fulbright Việt Nam và Cố vấn Chiến lược cho UNICEF Việt Nam.

2021 - 2022: Đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing & Tăng trưởng tại Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), thúc đẩy quy mô doanh nghiệp tăng trưởng ở giai đoạn 2022 - 2023.

2025 - 10/2026: Đồng hành tư vấn chiến lược và giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tăng trưởng, Danh tiếng Thương hiệu, Chiến lược Đổi mới & Hợp tác Toàn cầu tại Tập đoàn Quản lý Giáo dục Văn Lang (hoàn thành vai trò điều hành trực tiếp vào đầu tháng 10/2026).

2026 - Nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược & Marketing Toàn cầu tại Xperise Global - startup công nghệ dự kiến tiến ra thị trường toàn cầu với định giá ước tính trăm triệu USD ở năm 2027.

2026 - nay: Chủ tịch Chiến Lược & Tư Vấn Doanh nghiệp tại công ty tư vấn quản trị C+P Consulting Asia

Đồng thời là Thành viên HĐQT Độc lập phụ trách Chiến lược & Marketing cho nhiều tập đoàn lớn (như Bảo Tín Mạnh Hải), Cố vấn Chiến lược cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.