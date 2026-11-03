Làm ca đêm về nhà lúc 5 giờ sáng cô gái có màn bắt gian có 1-0-2 ngay tại giường

Chưa dừng lại ở đó, cô còn giơ điện thoại lên và chụp một tấm ảnh với “đôi bạn trẻ”, biến khoảnh khắc bắt gian thành… ảnh kỷ niệm.

Một màn bắt gian đang được dân mạng chia sẻ khiến người xem không biết nên tức thay hay bật cười trước cách xử lý quá đỗi bình tĩnh của cô gái. Theo nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội, cô gái ở Thái Lan đi làm về vào khoảng 5 giờ sáng thì bất ngờ phát hiện người yêu đang nằm ngủ cùng một cô gái khác ngay tại nhà.

Trong tình huống mà nhiều người có lẽ sẽ lập tức nổi giận, chất vấn hoặc làm ầm lên, cô gái lại có một pha xử lý khiến dân mạng phải gọi là “đi vào lòng đất”. Cô bình tĩnh ngồi xuống, uống nước như thể đang cần vài phút để tiêu hóa sự thật trước mắt. Chưa dừng lại ở đó, cô còn giơ điện thoại lên và chụp một tấm ảnh với “đôi bạn trẻ”, biến khoảnh khắc bắt gian thành… ảnh kỷ niệm.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách phản ứng quá khác thường. Thay vì để cảm xúc kéo mình vào một cuộc cãi vã, cô gái dường như chọn cách lưu lại bằng chứng trước tiên. Dân mạng còn đùa rằng lần này người phản bội không chỉ có “ngày đáng nhớ”, mà còn có hẳn một bức ảnh để nhớ mãi.

Mô-típ bắt gặp người yêu hoặc bạn đời ở cùng người khác cũng từng nhiều lần gây bão mạng xã hội Thái Lan. Hồi tháng 7/2026, một vụ việc khác từng thu hút hơn 77 triệu lượt xem khi một người vợ quay lại cảnh phát hiện chồng nằm trên giường cùng một phụ nữ khác. Vụ việc sau đó kéo theo hàng loạt tranh luận, thậm chí những chi tiết rất đời thường trong căn phòng như gối Doraemon, nắp bình nước màu xanh cũng trở thành chủ đề chế ảnh trên mạng.

Có những lúc, bình tĩnh không có nghĩa là không đau. Ngược lại, có thể người trong cuộc đã đau đến mức không muốn phí thêm một chút năng lượng nào cho việc nổi giận. Một tấm ảnh đôi khi chẳng thể cứu được một mối quan hệ, nhưng ít nhất nó giúp người ta giữ lại sự thật của khoảnh khắc mà mình không bao giờ muốn nhớ.

Chuyện tình cảm vốn không thiếu những tình huống khiến người ta mất kiểm soát. Nhưng sau cùng, người tỉnh táo nhất thường không phải người nói to nhất, mà là người biết mình cần làm gì tiếp theo. Còn riêng pha “chụp ảnh kỷ niệm” này, dân mạng có lẽ sẽ còn phải nhắc lại dài dài: bắt được người yêu ngoại tình đã sốc, bắt được mà còn đủ bình tĩnh giơ máy lên chụp chung thì đúng là một “bản lĩnh” khác.