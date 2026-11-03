Căn nhà 5 tầng của Lê Khanh và Quân A.P ở Hà Nội

Bên trong căn nhà của vợ chồng Quân A.P - Lê Khanh có gì mà gây chú ý.

Sau màn công khai trên Running Man Vietnam mới đây, Quân A.P và Lê Khanh trở thành tâm điểm chú ý khi công khai chuyện tình kéo dài 14 năm. Bên cạnh những thông tin về mối quan hệ của cả hai, cư dân mạng cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống đời thường của Lê Khanh, trong đó có không gian sống tại Hà Nội.

Quân A.P và Lê Khanh công khai. Ảnh: FBNV.

Không quá kín tiếng về cuộc sống cá nhân, trên các nền tảng mạng xã hội, Lê Khanh thường xuyên đăng tải những video, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt tại nhà. Từ phòng khách, khu vực bếp cho đến phòng ngủ, nhiều góc trong không gian sống của cô đều được hé lộ.

Nhìn tổng thể, đây là một căn nhà có diện tích khá rộng, thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng những gam màu trung tính như trắng, đen và be làm chủ đạo. Nội thất không quá cầu kỳ về màu sắc nhưng được sắp xếp chỉn chu, tạo cảm giác gọn gàng và ấm cúng.

Trong đó, phòng bếp là khu vực thường xuyên xuất hiện trong các video của Lê Khanh. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cô dành khá nhiều sự quan tâm cho không gian này. Khu vực bếp được bố trí tương đối rộng rãi, có đảo bếp riêng, phân chia các vị trí phục vụ việc sơ chế, nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn.

Góc bếp nhà Lê Khanh - Quân A.P.

Các thiết bị gia dụng cũng được trang bị đầy đủ, từ tủ lạnh, máy hút mùi, máy rửa bát đến lò nướng, lò vi sóng và hệ thống tủ lưu trữ. Khu vực bàn ăn được bố trí liền kề, tạo thành một không gian sinh hoạt chung thuận tiện cho các thành viên trong gia đình.

Nối tiếp phòng bếp là phòng khách với tông màu trắng, đen và kem. Điểm nhấn của căn phòng là bộ sofa màu trắng kem có kích thước lớn, kết hợp cùng tranh treo tường và những bình hoa được Lê Khanh trưng bày. Không gian được thiết kế theo hướng tối giản, hạn chế những món đồ trang trí rườm rà.

Khu vực phòng khách.

Phòng ngủ cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong các vlog của cô. Căn phòng có giường lớn, tủ đựng quần áo cùng những món nội thất phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Nhìn qua những góc quay được chia sẻ, không gian sống của Lê Khanh có thiết kế đồng nhất, từ khu vực sinh hoạt chung đến những không gian riêng tư.

Góc phòng ngủ.

Một điểm đáng chú ý khác là căn nhà có tầm nhìn khá thoáng, đón được ánh sáng tự nhiên. Lê Khanh cũng từng chia sẻ bản thân dành nhiều thời gian ở nhà khi không có công việc bên ngoài.

Đáng nói, khi nhìn lại những hình ảnh về nơi ở của Lê Khanh, nhiều cư dân mạng nhanh chóng liên hệ với căn nhà 5 tầng mà Quân A.P từng chia sẻ đã mua và sửa chữa tại Hà Nội. Cả hai không gian như một, khi tương đồng về phong cách thiết kế, cách sử dụng nội thất và cách bố trí các khu vực sinh hoạt. Từ đó, không ít người đặt nghi vấn đây chính là căn nhà mà cặp đôi đang sinh sống.

Theo đó, vào cuối tháng 5/2025, Quân A.P từng đăng tải vlog chia sẻ về việc mua một căn nhà mới tại Hà Nội. Nam ca sĩ cho biết đây là một cột mốc quan trọng, bởi từ trước đến nay anh chủ yếu sống cùng bố mẹ, chưa từng nghĩ nhiều đến chuyện mua nhà và ra ở riêng.

Trong góc phòng ngủ.

Theo những thông tin được chia sẻ, căn nhà có kết cấu 5 tầng, chiều ngang mặt tiền khoảng 4,6 m, diện tích mỗi sàn khoảng 76 m². Do hiện trạng ban đầu chưa đúng với mong muốn, Quân A.P quyết định thuê đơn vị thiết kế, thi công để cải tạo lại toàn bộ không gian theo sở thích. Trong thời gian sửa chữa, anh liên tục cập nhật hình ảnh, video về quá trình hoàn thiện căn nhà trên TikTok.

Sau khi hoàn thiện, căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng công năng và phục vụ cả nhu cầu sinh hoạt lẫn công việc của nam ca sĩ. Theo những hình ảnh được chia sẻ, tầng 3 là khu vực bố trí phòng ngủ master. Không gian tầng 4 được dành cho phòng khách rộng, có bộ sofa lớn và đèn chùm trang trí trên trần. Khu vực này được kết nối với phòng bếp, tạo cảm giác liền mạch giữa các không gian sinh hoạt chung.

Phía thiết kế nhà cho nam ca sĩ từng chia sẻ khu bếp, giống bếp nhà Lê Khanh. Ảnh chụp màn hình TikTok Lê Đức Hòa.

Trong khi đó, tầng 5 được bố trí thành khu vực phục vụ công việc, bao gồm không gian thu âm và livestream. Đây cũng là nơi Quân A.P có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến âm nhạc ngay tại nhà.

Trước khi mua căn nhà này, Quân A.P cho biết anh vẫn sống cùng gia đình. Vì vậy, việc nam ca sĩ đầu tư một bất động sản riêng và dành thời gian cải tạo không gian sống khiến nhiều người cho rằng đây có thể là nơi ở mới của anh cùng Lê Khanh. Đặc biệt, việc những hình ảnh trong nhà của cô có một số điểm tương đồng với căn nhà Quân A.P từng công khai càng khiến giả thuyết này được bàn luận nhiều hơn.

Lê Khanh sinh năm 1997, ở Hà Nội. Cô từng theo học tại trường THCS Ngô Sĩ Liên, THPT Phan Đình Phùng và sau đó là Đại học Luật Hà Nội. Đáng chú ý, cả hai ngôi trường cấp 2 và cấp 3 này đều là nơi Quân A.P từng theo học. Không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Lê Khanh được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô thường chia sẻ những nội dung liên quan đến làm đẹp, thời trang, chăm sóc bản thân và phong cách sống. Bên cạnh đó, trong một lần tương tác với cư dân mạng, cô cũng tiết lộ bản thân hiện đang quản lý công ty gia đình.

Sau nhiều năm giữ kín chuyện tình cảm, cuối tháng 10/2026, Quân A.P lần đầu công khai Lê Khanh trước công chúng khi mời cô đảm nhận vai nữ chính trong MV 3 Phải 6 Đừng. Tiếp đó, cả hai cùng xuất hiện trong tập 14 Running Man Vietnam, phát sóng tối 30/10. Chương trình còn đặc biệt dàn dựng một lễ cưới để đánh dấu hành trình 14 năm gắn bó của cặp đôi.

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Anh được khán giả biết đến rộng rãi sau khi bản cover Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy gây chú ý trên mạng xã hội. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với loạt sản phẩm âm nhạc như Bông Hoa Đẹp Nhất, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng...

Năm 2024, Quân A.P tham gia chương trình Anh Trai Say Hi và trở thành một trong những gương mặt được chú ý. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quân A.P khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Nam ca sĩ từng hạn chế chia sẻ thông tin về người yêu nhằm bảo vệ sự riêng tư của đối phương, tránh để cô phải đối diện với những bình luận không mong muốn từ cộng đồng mạng.

Ảnh: TikTok NV