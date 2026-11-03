Cọng dây chuyền của MC Khánh Vy

Hình ảnh này của Khánh Vy đang nhận về nhiều sự quan tâm.

Những thông tin xoay quanh Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm. Không chỉ các thí sinh mà ngay cả hình ảnh MC cũng được “soi” kỹ thế này.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ bài đăng từ một tài khoản Facebook chụp lại hình ảnh MC Khánh Vy cùng MC Ngọc Huy đang dẫn Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, kèm dòng caption: “Ai giúp Khánh Vy cài lại dây chuyền cái, khổ quá, OCD xem đến bực…” (OCD là viết tắt của Obsessive-Compulsive Disorder, nghĩa là rối loạn ám ảnh cưỡng chế - pv). Tuy nhiên, trong cách nói thường ngày trên mạng xã hội, cụm từ này đôi khi được dùng để chỉ cảm giác bứt rứt, khó chịu khi nhìn thấy một chi tiết chưa ngay ngắn, dù cách sử dụng này không hoàn toàn chính xác về mặt y khoa.

Bài đăng này thu hút lượng tương tác cao. Ảnh chụp màn hình.

Bài đăng này bất ngờ thu hút lượng tương tác cao, nhiều người cũng phải công nhận chủ tài khoản đã “soi” khá kỹ mới phát hiện ra chi tiết này. Không ít khán giả cho biết họ theo dõi hơn 1 tiếng diễn ra Chung kết nhưng hoàn toàn không nhận ra, hoặc có nhìn thoáng qua nhưng cũng không quá để ý. Bởi sợi dây chuyền khá mảnh, lại không ảnh hưởng gì đến nội dung hay tính chất chương trình. Trong tổng thể, MC Khánh Vy vẫn xinh đẹp, chỉn chu. Nhiều cư dân mạng còn cho biết bản thân thỉnh thoảng cũng gặp tình huống tương tự khi mặc áo dài có cổ, áo phông cổ trụ hay áo cổ đứng,... nên khá đồng cảm, thậm chí cũng muốn “đưa tay vào màn hình” để chỉnh hộ Khánh Vy. “Giống mình. Hôm qua xem mà chỉ muốn đưa tay qua tivi để sửa. Cơ mà Khánh Vy mặc áo dài này xinh quá. Màu này khó mặc nha, không phải ai cũng hợp”, một cư dân mạng bình luận.

Những bình luận từ cư dân mạng: “Qua tui cũng thấy á, mà cũng không quan tâm lắm vì cũng không ảnh hưởng gì nhiều” “Sao phải soi kỹ thế nhỉ, mình đâu có thấy khó chịu gì đâu” “Đúng là kiếp nạn cọng dây chuyền của Khánh Vy” “Chắc Vy cũng không ngờ đến trường hợp này, do tui cũng thấy nó bình thường ấy”

Chủ bài đăng cũng bình luận thêm rằng vì thấy nữ MC xinh xắn nên mới nhìn kỹ và phát hiện ra chi tiết này, chứ không có ý chê bai hay soi xét. Và tất nhiên, với MC Khánh Vy thì chuyện cọng dây chuyền rơi ra ngoài trong lúc dẫn tất cả đều chỉ là sự vô tình.

Netizen "soi" kỹ cọng dây chuyền của cô nàng.

Hình ảnh Khánh Vy trên sóng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng họ nhìn thấy chi tiết này nhưng cảm thấy khá bình thường, không đến mức phải chú ý hay khó chịu. Bài đăng vì thế tạo ra một vài luồng ý kiến trái chiều, không chỉ xoay quanh chuyện chủ tài khoản “soi” kỹ mà còn cả cách sử dụng từ OCD trong caption.

OCD là viết tắt của Obsessive-Compulsive Disorder, nghĩa là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một tình trạng sức khỏe tâm thần đặc trưng bởi những suy nghĩ ám ảnh lặp đi lặp lại và các hành vi cưỡng chế. Trong khi đó, theo như bài đăng trên về Khánh Vy chỉ là hình ảnh cọng dây chuyền bị rơi ra. Vì vậy, một số cư dân mạng cho rằng việc dùng từ OCD để mô tả sự cầu toàn hoặc cảm giác muốn chỉnh lại đồ vật là chưa phù hợp. Ngược lại, cũng có người hiểu đây chỉ là cách diễn đạt quen thuộc trên mạng xã hội, được dùng để diễn tả cảm giác bứt rứt khi nhìn thấy một chi tiết chưa ngay ngắn, chẳng hạn như cọng dây chuyền bị lệch trong trường hợp này.

Từ một cọng dây chuyền nhỏ, bài đăng vì thế lại mở ra kha khá chủ đề để cư dân mạng cùng bàn luận: người thì thấy đồng cảm với cảm giác muốn chỉnh hộ, người lại cho rằng chủ tài khoản đã quá soi, còn cách dùng từ OCD cũng trở thành một điểm gây tranh luận.

Trở lại với Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, MC Khánh Vy đảm nhận vai trò dẫn chính tại trường quay cùng MC Ngọc Huy, kết nối các phần thi và đồng hành với 4 nhà leo núi trong trận tranh tài quan trọng nhất mùa giải. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp nữ MC góp mặt trong vai trò này, kể từ khi bắt đầu dẫn chương trình vào năm 2021.

Qua nhiều mùa Olympia, Khánh Vy vẫn giữ phong cách dẫn trẻ trung, tự nhiên, hoạt bát và có khả năng tương tác linh hoạt với thí sinh. Trong một chương trình truyền hình trực tiếp có nhịp độ nhanh, nữ MC cũng ngày càng cho thấy sự tự tin và ăn ý với người bạn dẫn Ngọc Huy.

Không chỉ cách dẫn, diện mạo của Khánh Vy trong Chung kết năm nay cũng nhận được nhiều lời khen. Để có hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp, nữ MC đã dành thời gian lựa chọn áo dài, chuẩn bị trang phục và makeup kỹ lưỡng trước ngày lên sóng.

Trong trận chung kết, cô xuất hiện với tà áo dài gam hồng fuchsia pha tím nổi bật, chất liệu gấm cùng họa tiết chìm. Khánh Vy kết hợp thêm dây chuyền mảnh, cài áo nhỏ, kiểu tóc buộc nửa đầu và layout trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng hài hòa. Tổng thể vừa thanh lịch, trang trọng, vừa giữ được nét trẻ trung, tươi tắn quen thuộc. Bởi vậy, dù chỉ một chi tiết nhỏ như cọng dây chuyền bị lệch cũng được dân mạng chú ý, nhưng nhìn tổng thể, Khánh Vy vẫn có một màn xuất hiện rất xinh đẹp và chỉn chu.