Chị Tươi bán bánh rán làm dân mạng “chao đảo”: Có 2 bằng ĐH, tốt nghiệp Thạc sĩ, gu đời thường sành điệu

Chị Tươi bán bánh rán này đang là nhân vật viral trên mạng xã hội, còn ngoài đời chị thế nào?

Dạo gần đây, lướt TikTok hay Facebook một lúc là rất dễ bắt gặp chị Tươi - cô bán bánh rán trong bộ phim Căn Nhà Không Mái Che. Đặc biệt, những trích đoạn ghi lại màn đối đáp giữa Tươi và anh Toản (Duy Hưng), với chất giọng Thanh Hóa đặc trưng cùng loạt câu thoại nghe một lần là nhớ, đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

Chị Tươi bán bánh rán. Ảnh chụp màn hình

Tạo hình chị Tươi không thể sắc màu hơn. ẢNh FBNV.

Không phải nhân vật trung tâm của bộ phim, cũng chẳng cần xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh, chị Tươi vẫn đủ sức khiến người xem nhớ mặt gọi tên. Từ cách nhả chữ, nhấn giọng, biểu cảm cho đến tạo hình có phần màu mè, quê mùa nhưng đầy chủ ý, mọi thứ đều được nữ diễn viên thể hiện khá tròn trịa. Thậm chí, không ít khán giả còn tò mò nữ diễn viên có thực sự là người Thanh Hóa hay không, bởi chất giọng quá đỗi tự nhiên. Một vai diễn không quá dài nhưng đủ khiến dân tình xem xong vẫn muốn tìm thêm clip về chị Tươi.

Dưới các đoạn video được chia sẻ, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận thích thú: "Bà này là ai vậy, nhìn giống Gia đình Thủng Long mà cũng không phải nhưng diễn duyên dáng, đáng yêu quá", "Quá hay, bạn này diễn đỉnh nha, nhìn tự nhiên ghê", "Ôi chị Tươi, xem một lần mà nhớ mãi", hay "Chị này nói giọng Thanh Hóa còn giống hơn cả người Thanh Hóa"...

Trên thực tế, Trang Moon (tên thật Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1992) không phải gương mặt mới của màn ảnh nhỏ. Cô từng tham gia một số bộ phim truyền hình như Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc (2013), Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017) và Thương Ngày Nắng Về (2021).

Trang Moon ngoài đời.

Sau Thương Ngày Nắng Về, Trang Moon ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Khoảng thời gian hơn 4 năm này cũng là lúc Trang Moon có nhiều thay đổi trong cuộc sống riêng. Cô về chung một nhà với người yêu quen nhau 6 năm. Theo nhiều nguồn tin, chồng Trang Moon làm việc trong ngành ngân hàng. Cô lần lượt sinh hai con gái, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tiếp tục theo đuổi việc học.

Trang Moon theo học tại ba trường đại học gồm Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đại học Thương mại và Đại học Luật Hà Nội. Tháng 6/2026, Trang Moon nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Đại học Thương mại.

Cô có hai bằng đại học, và hiện là thạc sĩ.

Trong khoảng thời gian không thường xuyên đóng phim, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho việc học, chăm sóc hai con gái và vun vén cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì một số hoạt động liên quan đến công việc, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện, chương trình với vai trò diễn giả. Có thể thấy, dù không xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, Trang Moon vẫn giữ nhịp hoạt động riêng và không hoàn toàn rời xa môi trường nghệ thuật, giải trí.

Thỉnh thoảng cô vẫn tham gia một số sự kiện với vai trò diễn giả.

Trên TikTok, Trang Moon cũng thường xuyên đăng tải những video ghi lại cuộc sống thường ngày, bắt trend hoặc thực hiện các tiểu phẩm hài hước cùng ông xã, có nhiều clip hút hàng trăm nghìn view. Không quá tập trung vào hình ảnh diễn viên trên màn ảnh, những nội dung này mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống phía sau công việc của cô. Qua các video, khán giả có thể thấy một Trang Moon vui vẻ, hoạt ngôn, đôi khi cũng lầy lội và hài hước khi tương tác với chồng. Đây cũng là cách nữ diễn viên duy trì sự kết nối với người theo dõi trong khoảng thời gian vắng bóng trên phim truyền hình.

Cô lấy chồng vào năm 2022.

Một số hình ảnh gần đây của Trang Moon

Ở tuổi 34, Trang Moon vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung với gương mặt thanh tú và vóc dáng cân đối. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường với phong cách thời trang đa dạng. Khi lựa chọn những bộ trang phục nữ tính, thanh lịch, lúc lại ưu tiên các thiết kế hiện đại, tôn dáng, thậm chí có phần gợi cảm.

Hình ảnh ngoài đời của nữ diễn viên cũng tạo nên sự đối lập thú vị với nhân vật Tươi có phần xuề xòa, lòe loẹt mà cô đang thể hiện trên màn ảnh.

Ảnh: FBNV