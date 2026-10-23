Dân văn phòng ngày nào cũng mua Vietlott, 3 lần vỡ òa vì 70k chuyển thẳng vào tài khoản: Vẫn mơ trúng 200 tỷ để nghỉ hưu sớm

Số tiền bỏ ra mỗi ngày không quá lớn nhưng ai cũng đều có sẵn kế hoạch cho việt nếu một ngày mình trúng số thì sao.

Đã bao giờ bạn tưởng tượng mình sẽ làm gì nếu một ngày trúng số hàng trăm tỷ đồng chưa? Mua nhà, đưa gia đình đi du lịch, nghỉ việc để tận hưởng cuộc sống hay đơn giản là thích gì mua nấy mà không cần nhìn giá quá ba lần?

Mỗi người có thể có một kịch bản đổi đời khác nhau, từ những dự định lớn lao đến những mong muốn rất đỗi bình thường. Và với những người chơi Vietlott, đôi khi chỉ cần một tấm vé nhỏ cũng đủ để bắt đầu nghĩ về viễn cảnh ấy.

- Hồng Nguyên, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, đã có 3 lần trúng thưởng, dù số tiền nhận được vẫn còn khá nhỏ so với những giải Jackpot hàng trăm tỷ đồng.

- Trong khi đó, Thùy Dương (SN 2000), nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chưa từng trúng giải nhưng đã tính sẵn chuyện nghỉ việc, đi du lịch nếu một ngày có trong tay vài tỷ đồng.

Đi làm thấy chán, cứ stress lên là mua Vietlott

Với Hồng Nguyên, câu chuyện bắt đầu từ những lần đọc tin người chơi trúng Vietlott với số tiền lớn. Trước đây, anh cũng từng mua vé số truyền thống, nhưng chủ yếu là khi đi ăn uống, đi chơi và tình cờ gặp người bán. Mua vé lúc ấy giống một hành động ủng hộ hơn là chờ đợi cơ hội đổi đời.

Khoảng tháng 9 năm nay, Nguyên bắt đầu mua Vietlott thường xuyên hơn. Anh cho biết việc mua vé khá đơn giản, có thể thực hiện qua ứng dụng, tự chọn số rồi thanh toán, đồng thời cảm thấy tò mò khi thấy nhiều người trúng thưởng.

Khoảng hơn 1 tháng gần đây, Hồng Nguyên bắt đầu mua Vietlott nhiều hơn vì tò mò, muốn thử vận may (Ảnh: NVCC)

“Gần đây, mình mua Vietlott thường xuyên hơn vì liên tục đọc được những thông tin về người trúng thưởng với số tiền ‘khủng’ trên báo. Trước đây, mình chủ yếu mua vé số truyền thống khi đi ăn uống, đi chơi và tình cờ gặp người bán, nhưng chỉ với mục đích ủng hộ chứ không có thói quen chờ đến 6h30 để dò kết quả.

Với Vietlott, mình thấy việc mua vé thuận tiện hơn, lại thường xuyên đọc được tin có người trúng giải lớn nên cũng tò mò, muốn thử vận may. Chỉ cần vào ứng dụng hoặc một số app liên quan, chọn số rồi thanh toán là xong, khá đơn giản và nhanh chóng”, Hồng Nguyên chia sẻ.

Ban đầu, Nguyên cho hay anh từng đặt mục tiêu mua vé mỗi ngày để thử vận may. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến kế hoạch này không phải lúc nào cũng thực hiện được. Hiện tại, Nguyên mua khoảng 3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 5 vé, tương đương 51.000 đồng.

Điều khiến anh tiếp tục duy trì thói quen này là trải nghiệm đã có thật: Nguyên từng trúng Vietlott 3 lần. Theo chia sẻ của anh, khi có giải thưởng, hệ thống sẽ gửi thông báo và tiền được chuyển về tài khoản sau khoảng một tiếng.

Hồng Nguyên bày tỏ: “Thật sự lúc đó mình rất bất ngờ, cảm giác gần như vỡ òa vì sau nhiều lần mua vé, cuối cùng mình cũng trúng thưởng. Điều đó khiến mình cảm thấy những lần thử vận may trước đây không hoàn toàn vô vọng, bởi mình đã thực sự nhận được giải thưởng.

Một điểm khá tiện là khi trúng thưởng, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo số tiền mình nhận được. Sau đó khoảng một tiếng, tiền thưởng đã được chuyển về tài khoản của mình”.

Dù đã có vài lần trúng thưởng, Nguyên cho biết số tiền nhận được chưa lớn đến mức tạo ra thay đổi đáng kể về vật chất. Anh cũng nhận thấy những giải thưởng nhỏ không phải lúc nào cũng khiến người chơi có cảm giác mình đang kiếm được tiền từ việc mua vé.

Anh bạn cũng cho hay, Vietlott có nhiều hạng giải với giá trị khác nhau, tùy số lượng con số trùng khớp. Với anh, những khoản thưởng vài chục nghìn đồng hiện tại chủ yếu đem lại niềm vui vì đã gặp may.

“Nhìn chung, những giải thưởng mình nhận được hiện tại vẫn khá nhỏ, chưa mang lại nhiều giá trị về vật chất nhưng lại đem đến niềm vui tinh thần vì mình đã thực sự trúng số. Bây giờ có thể mình chỉ trúng 50.000-70.000 đồng, nhưng biết đâu một ngày nào đó may mắn sẽ đến và mình trúng giải 200 tỷ thì sao!”, Nguyên nói.

Nguyên cho hay khi trúng thưởng, hệ thống sẽ tự động thông báo và tiền thưởng nhanh chóng được đổ về tài khoản (Ảnh: NVCC)

Còn với Thùy Dương, lý do bắt đầu mua Vietlott là vì đã chán ngán với vòng lặp đi làm mỗi ngày, stress công việc khiến cô bạn muốn thử vận may.

Thùy Dương chia sẻ: “Mình bắt đầu mua Vietlott vào khoảng năm thứ hai đi làm, khi sự hào hứng ban đầu với công việc đã dần qua đi. Một hôm, mình lướt Facebook và thấy tin có người trúng Jackpot lên tới hàng trăm tỷ đồng, đúng lúc bản thân đang ngập đầu trong deadline nên cũng nảy ra ý định thử vận may. Mình tò mò muốn xem “vũ trụ có thương mình không”, biết đâu có cơ hội đổi đời. Hơn nữa, một vài người bạn xung quanh cũng thường xuyên mua khiến mình càng có thêm động lực để thử”.

Được biết, cô không đặt lịch mua cố định mà thường chỉ mua khi nhớ ra. Đặc biệt, những tuần công việc quá tải hoặc những sáng thứ Hai không muốn đi làm lại là lúc Dương dễ mở ứng dụng ví điện tử để mua vé số nhất.

Dương ước tính mình đã mua hơn chục lần, mỗi lần từ 2-5 bộ số. Tổng số tiền bỏ ra có thể dao động từ vài trăm nghìn đến khoảng một triệu đồng, tương đương chi phí của vài ly trà sữa.

“Mình thấy khoản này không quá lớn, tương đương tiền uống vài ly trà sữa hay một vài lần ăn uống bên ngoài, nên cũng không cảm thấy quá tiếc nếu có không trúng thưởng. Với mình, mua Vietlott giống như một cách giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Bỏ ra một khoản tiền nhỏ để thử vận may, rồi thỉnh thoảng lại nghĩ xem nếu trúng thưởng thì cuộc sống sẽ thay đổi thế nào, cũng khiến mình có thêm chút niềm vui giữa guồng quay công việc.

Tất nhiên, mình vẫn biết khả năng trúng giải lớn rất thấp, nên chỉ mua trong giới hạn có thể chi trả, chứ không đặt nặng chuyện phải trúng hay xem đây là một cách kiếm tiền”, Thùy Dương nói.

Khác với Nguyên, Dương chưa từng trúng thưởng, kể cả giải nhỏ nhất. Nhưng điều đó không khiến cô hoàn toàn mất hứng thú với việc mua vé. Với Dương, đôi khi điều đáng mong chờ không chỉ là khoản tiền thưởng mà còn là cảm giác được tưởng tượng về một cuộc sống khác trong lúc chờ kết quả.

Thùy Dương vẫn duy trì việc mua vé số trong nhiều năm nay, tuy nhiên cô bạn chưa có may mắn trúng thưởng (Ảnh: NVCC)

Chi phí để nuôi chút mộng mơ chỉ bằng 1 cốc cà phê

Sau 3 lần trúng thưởng, Hồng Nguyên vẫn nghĩ đến khả năng một ngày nào đó mình có thể nhận được giải Jackpot lớn. Anh cho rằng những câu chuyện người chơi trúng số trên báo khiến bản thân có thêm hy vọng, dù hiểu rằng các khoản thưởng nhỏ hiện tại chưa thể xem là một nguồn thu đáng kể.

“Mình tin là mỗi người sẽ có một vận may riêng. Mình đã đọc nhiều câu chuyện ở trên báo họ đã trúng một con số lớn nên biết đâu một ngày nào đó mình cũng có được”, Nguyên chia sẻ.

Nếu thực sự trúng Jackpot, anh cho biết mình có thể sẽ không chọn cách che mặt, giấu danh tính như nhiều người nhận thưởng khác. Thay vào đó, phản ứng đầu tiên có lẽ sẽ là chia sẻ tin vui với tất cả mọi người. Hồng Nguyên bày tỏ: “Nếu mà đến ngày nhận giải Jackpot mình thấy mọi người thường hay che mặt, giấu danh tính còn chắc mình sẽ khoe cho cả thế giới biết là: ‘Tôi đã trúng số rồi’”.

Sau khi ăn mừng, Nguyên dự định phân bổ khoản tiền thưởng hợp lý, dành một phần cho các hoạt động công ích xã hội, chia sẻ với người thân và phục vụ nhu cầu cá nhân. Anh cũng không nghĩ mình sẽ nghỉ làm ngay lập tức chỉ vì có một khoản tiền lớn. Chỉ đơn giản là sẽ tận hưởng cuộc sống theo một cách khác, “nâng cấp” hơn với số tiền “khổng lồ”.

Cũng giống như Thùy Dương, Hồng Nguyên xem tiền mua vé số như một khoản chi giải trí nhỏ, tương tự một ly cà phê. Anh không muốn việc thử vận may khiến mình bị cuốn vào chuyện mua vé quá mức, mà coi trọng hơn cảm giác hy vọng có được sau mỗi lần mua.

“Nếu xem đây là một khoản chi tiêu thì số tiền mình bỏ ra cũng không quá lớn, chỉ tương đương một ly cà phê. Vì vậy, mình không cảm thấy bản thân quá sa đà hay bị cuốn vào Vietlott theo hướng tiêu cực. Điều mình nhận lại không chỉ là cơ hội thử vận may, mà còn là một chút hy vọng và niềm vui khi nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó, may mắn sẽ thực sự mỉm cười với mình”, Nguyên chia sẻ.

Trong khi đó, Thùy Dương lại có một kịch bản khác hẳn. Cô thừa nhận mình đã tưởng tượng rất kỹ chuyện sẽ làm gì nếu trúng thưởng, thậm chí phân chia kế hoạch theo từng mức tiền.

Với một khoản nhỏ, Dương sẽ mời bạn bè và người thân đi ăn để chia vui. Nhưng nếu trúng vài tỷ đồng, ưu tiên của cô là nghỉ làm một thời gian, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống mà không phải nghĩ đến chuyện quay lại văn phòng ngay lập tức.

“Thật ra mình đã tưởng tượng rất kỹ về chuyện này, thậm chí còn lên sẵn cả kịch bản nếu trúng thưởng. Nếu chỉ trúng một khoản nhỏ, mình sẽ mời bạn bè, người thân đi ăn một bữa thật hoành tráng để chia vui. Còn nếu trúng giải lớn, việc đầu tiên mình nghĩ đến là nộp đơn xin nghỉ việc, thoát khỏi guồng quay công sở để đi đây đó, tận hưởng cuộc sống.

Mình còn tính sẵn cả những phương án cụ thể. Nếu trúng khoảng 1-2 tỷ đồng, mình muốn nghỉ làm khoảng hai năm, xách ba lô đi du lịch khắp nơi và trải nghiệm cuộc sống theo cách mình thích. Đó cũng là hình dung của mình về việc nghỉ hưu sớm. Còn nếu may mắn trúng Jackpot trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng thì có lẽ mình sẽ nghỉ hưu luôn ở tuổi trước 30, không đi làm văn phòng nữa mà có thể sẽ đầu tư, gửi tiết kiệm để tiền đẻ ra tiền”, Thùy Dương hóm hỉnh nói.

Thùy Dương vẫn chi khoảng 30 - 50.000 đồng cho việc mua Vietlott với mong muốn trúng Jackpot để nghỉ hưu sớm (Ảnh: NVCC)

Với Dương, mua Vietlott là khoản chi vừa mang tính giải trí vừa là cách nuôi hy vọng đổi đời, hay mong vào may mắn để đạt mục tiêu tài chính.

“Mình đi làm vì mong muốn có thu nhập tốt, cuộc sống ổn định và mục tiêu lớn nhất vẫn là đạt được tự do tài chính để có thể nghỉ hưu sớm. Nhưng nhìn vào mức lương và các khoản chi tiêu mỗi tháng, mình hiểu rằng nếu cứ đi theo lộ trình thông thường thì có lẽ vẫn phải làm việc đến tuổi nghỉ hưu. Vì thế, Vietlott giống như một ‘con đường tắt’ mà mình có thể tưởng tượng đến, dù biết cơ hội biến điều đó thành sự thật rất nhỏ”, Thùy Dương bày tỏ.

Song, dù hay thường xuyên nói đùa về chuyện nghỉ việc, Thùy Dương vẫn phân biệt rõ giữa giấc mơ trúng số và kế hoạch tài chính thực tế, không để bị ảnh hưởng chi tiêu.

Thùy Dương chia sẻ: “Quan trọng nhất vẫn là phải hiểu mình đang làm gì và ý thức được rằng để trúng giải lớn, bản thân cần may mắn đến mức nào. Vì vậy, mình chỉ mua vé với số tiền nhỏ, coi như một khoản chi tiêu giải trí, chứ không bao giờ dồn tiền vào đó hay đưa khoản trúng thưởng giả định vào kế hoạch tài chính thực tế. Tiết kiệm vẫn phải tiết kiệm, đi làm vẫn phải đi làm, còn Vietlott là nơi để mình nuôi một chút mơ mộng. Biết đâu một ngày nào đó, vũ trụ lại gật đầu với mình thì sao?”.