1 nhân vật nổi tiếng giới skinbiz xin lỗi, tạm dừng livestream sau khi mắng khách: “Nghèo đừng có vào kênh”

Những chia sẻ của beauty blogger này trên sóng livestream đang gây tranh cãi.

Mới đây, một cái tên nổi tiếng trong giới skinbiz Việt, tạm gọi là K., bất ngờ vướng tranh cãi trên mạng xã hội vì cách đáp trả gay gắt trước một câu hỏi của netizen: “Anh chia sẻ thêm về mặt nạ S. đang hot của Nhật gần đây không ạ?”.

Thay vì chia sẻ thêm về sản phẩm, hoặc chỉ đơn giản là nói không biết nếu chưa sử dụng, beauty blogger này lại có những lời lẽ bị cho là miệt thị người xem, thậm chí chê bai tư duy và cách ăn nói của người đặt câu hỏi.

Nhiều đoạn cắt từ livestream của K. đang được lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là phát ngôn: “Tự dưng kêu anh chia sẻ, anh có phải ChatGPT đâu bé. Đừng kể cho người ta thấy cái tư duy thiếu trước hụt sau của mình, d** về tư duy phản biện, d** trong cách ăn nói. Nhớ block rồi bóc phốt nha. Nghèo đừng có vào kênh của K., không môn đăng hộ đối”.

Phần livestream gây tranh cãi của K.. Ảnh chụp màn hình.

K. là beauty blogger được nhiều người biết đến nhờ các nội dung chia sẻ kiến thức chăm sóc da và đánh giá sản phẩm theo góc nhìn cá nhân. Hiện kênh TikTok của người này có khoảng 505K người theo dõi.

Những phát ngôn trên livestream đang khiến K. vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu, cho rằng cách beauty blogger này nói chuyện và đáp trả cư dân mạng là khó chấp nhận. Nhiều người cho biết đã unfollow beauty blogger này.

“Anh không xài nên anh không biết, anh có thể rep như thế mà”, “Biết anh này xéo xắt xưa nay mà không ngờ cư xử như vậy được, tui hủy follow từ hôm nay”, “Thượng đẳng dữ, hơi quá đáng rồi nha”, “Tui có xem buổi live ngày hôm đó mà sốc luôn ấy, trả lời chói lắm. Nói trên đầu trên cổ không à. Trong khi ổng chia sẻ về skincare thì người ta hỏi để có thêm kiến thức mà ổng ngộ lắm”... là một số bình luận của cư dân mạng.

Sau những tranh cãi, mới đây K. đã đăng tải video lên tiếng xin lỗi, thừa nhận những lời nói trong livestream có tính xúc phạm và gây tổn thương cho người khác. Người này đặc biệt nhắc đến việc phát ngôn liên quan đến hoàn cảnh kinh tế và giới trẻ là thiếu tôn trọng, đồng thời cho biết đã hiểu hơn lý do khán giả cảm thấy bị tổn thương. K. cũng gửi lời xin lỗi đến những người từng đặt câu hỏi trên livestream nhưng nhận lại những lời nói thiếu kiểm soát, cũng như những người đã tin tưởng mình.

K. xin lỗi. Ảnh chụp màn hình.

Cuối video, K. thông báo sẽ tạm ngưng livestream một thời gian để nhìn nhận lại cách nói chuyện và diễn đạt trong tương lai.

Hiện, clip xin lỗi của beauty blogger này đã thu về hơn nửa triệu lượt xem, netizen vẫn đang không ngừng tranh cãi, nhiều người cho biết họ khó có thể chấp nhận được.