Gà nhạn có lông màu gì? Câu hỏi tại Ai Là Triệu Phú khiến người chơi suýt đánh rơi 14 triệu đồng

Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết đáp án đúng.

Trong Ai Là Triệu Phú, không phải câu hỏi nào có giá trị tiền thưởng cao cũng đòi hỏi kiến thức quá phức tạp. Đôi khi, chỉ một thuật ngữ ít gặp trong đời sống thường ngày cũng đủ khiến người chơi phải dừng lại suy nghĩ. Điển hình là câu hỏi về màu lông của gà nhạn từng xuất hiện ở mốc tiền thưởng 14 triệu đồng.

Cụ thể, câu hỏi được chương trình đưa ra là: “Gà nhạn” là gà có bộ lông màu gì? Bốn phương án lần lượt gồm A. Đỏ, B. Vàng, C. Xanh lá và D. Trắng.

Đây là câu hỏi số 9, trị giá 14 triệu đồng. Dù chỉ yêu cầu nhận biết màu sắc, câu hỏi vẫn khiến người chơi phải cân nhắc bởi “gà nhạn” không phải cách gọi mà ai cũng thường xuyên sử dụng. Nếu không quen với thuật ngữ này, việc lựa chọn giữa các phương án có thể trở nên khó khăn hơn tưởng tượng.

Câu hỏi khiến người chơi phải phân vân giữa các đáp án (Ảnh chụp màn hình)

Trước câu hỏi trên, người chơi quyết định sử dụng quyền trợ giúp từ bạn đồng hành. Cả hai cùng nhau phân tích các phương án, cân nhắc xem màu lông nào phù hợp với cách gọi gà nhạn trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng.

Sau khi trao đổi, người chơi chọn đáp án D - Trắng. Đây cũng chính là đáp án chính xác của chương trình, giúp người chơi vượt qua câu hỏi trị giá 14 triệu đồng.

Tình huống này khiến câu hỏi về một thuật ngữ tưởng chừng xa lạ trở nên đáng chú ý. Bởi nếu chỉ nhìn vào bốn phương án, nhiều người có thể sẽ phân vân không kém người chơi, nhất là khi không có kinh nghiệm phân biệt các giống gà theo màu lông.

Nhờ sự trợ giúp từ bạn đồng hành, người chơi đã chọn đúng đáp án D. Trắng (Ảnh chụp màn hình)

Vậy tại sao gà có lông trắng lại được gọi là gà nhạn?

Trong cách gọi phổ biến của giới chơi gà, gà nhạn thường được dùng để chỉ những con gà mang màu lông trắng chủ đạo. Đây là cách gọi theo màu sắc, tương tự một số tên gọi khác dùng để phân biệt gà dựa trên đặc điểm bộ lông.

Những người không thường xuyên tiếp xúc với thuật ngữ này có thể chưa từng nghe đến cách gọi gà nhạn, dù màu lông trắng ở gà vốn không phải đặc điểm quá xa lạ.

Điểm khiến câu hỏi trở nên thú vị nằm ở chỗ nó không kiểm tra kiến thức phổ thông theo cách trực tiếp, mà yêu cầu người chơi hiểu một từ ngữ chuyên biệt trong đời sống. Nếu chưa từng nghe qua, người trả lời gần như không có nhiều cơ sở để suy luận chỉ từ tên gọi.

Đây cũng là kiểu câu hỏi dễ tạo ra những cuộc tranh luận vui sau chương trình. Người xem ở nhà có thể nhanh chóng tìm ra đáp án khi đã biết thuật ngữ, nhưng với người ngồi trên ghế nóng, việc phải đưa ra quyết định trước một câu hỏi trị giá 14 triệu đồng lại là chuyện hoàn toàn khác.

Và đôi khi, chính những kiến thức tưởng nhỏ nhặt như vậy lại tạo nên sức hấp dẫn của Ai Là Triệu Phú, không phải lúc nào điều quen thuộc nhất cũng là điều chúng ta có thể trả lời ngay lập tức.