"Một chục quả hồng nuốt…" ai? - Câu hỏi khiến người chơi Ai Là Triệu Phú phải dùng quyền trợ giúp ở câu thứ 3

Câu hỏi ca dao tưởng dễ nhưng lại khiến người chơi phải nhờ đến quyền trợ giúp ngay ở câu số 3.

Ai Là Triệu Phú là chương trình truyền hình quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt, được phát triển từ format Who Wants to Be a Millionaire? nổi tiếng thế giới. Theo thông lệ của chương trình, 5 câu hỏi đầu tiên thường khá nhẹ nhàng, mang tính khởi động và hiếm khi làm khó người chơi. Các quyền trợ giúp quý giá vì thế thường được giữ lại cho những câu hỏi về sau.

Thế nhưng trong lịch sử chương trình, không thiếu những lần người chơi phải nhờ đến quyền trợ giúp ngay từ những câu hỏi đầu. Một ví dụ tiêu biểu là anh Quản Thạch Anh trong số phát sóng ngày 28/2/2017.

Theo đó, ở câu hỏi số 3, anh Quản Thạch Anh gặp một câu hỏi về ca dao với nội dung: "Theo một câu ca dao xưa thì Một chục quả hồng nuốt… ai?". Bốn đáp án đưa ra gồm A. Lão sáu mươi, B. Lão bảy mươi, C. Lão tám mươi và D. Lão chín mươi.

Câu hỏi số 3 với nội dung về một câu ca dao xưa khiến người chơi bối rối (Ảnh chụp màn hình)

Đây là câu hỏi tưởng quen thuộc nhưng lại không dễ trả lời, bởi các đáp án chỉ khác nhau ở số tuổi và rất dễ gây nhầm lẫn với người không thuộc nguyên văn câu ca dao. Cuối cùng, người chơi đã phải dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân và đưa ra được đáp án cuối cùng là C. Lão tám mươi.

Theo tìm hiểu, câu hỏi độc đáo trên được lấy từ một bài ca dao với các câu đầu như sau: "Bao giờ cho đến tháng ba/ Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng/ Hùm nằm cho lợn liếm lông/ Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi...".

Đây là một bài vè theo lối nói ngược. Mỗi câu trong bài đều mô tả một tình huống trái khoáy của đời thường, được xây dựng trên sự đảo ngược quy luật sinh tồn, khi kẻ vốn bị săn đuổi, bị tiêu diệt lại trở thành kẻ săn đuổi. Chuyện ếch cắn cổ rắn hay lợn liếm lông hùm đều không thể xảy ra trong thực tế và dân gian cũng biết điều đó. Dù vậy, chính cách nói lật ngược vấn đề này lại tạo nên nét độc đáo, gây ấn tượng cho thông điệp. Người nghe được kỳ vọng sẽ hiểu xuôi những điều được nói ngược.

Với câu "Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi", theo lối nói ngược này, thực tế là người già ăn quả hồng, nhưng ca dao lại nói quả hồng "nuốt" luôn cụ già. Cũng vì cách nói ngược ấy mà khá nhiều người dễ lúng túng khi bị hỏi bất ngờ, nhất là khi chỉ nhớ loáng thoáng về số tuổi trong câu ca dao.