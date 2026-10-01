Người chơi "cứng" nhất Ai Là Triệu Phú: Đi ngược lại ý kiến 100% khán giả trường quay và đúng!

Dù toàn bộ khán giả trong trường quay cùng chọn một đáp án, người chơi này vẫn tin vào lựa chọn của riêng mình và cô đã đúng.

Ai Là Triệu Phú là gameshow kiến thức hấp dẫn, nơi người chơi phải trả lời lần lượt 15 câu hỏi với độ khó tăng dần để chinh phục những mốc tiền thưởng. Trong suốt nhiều năm phát sóng, chương trình đã ghi dấu bằng không ít tình huống bất ngờ và kịch tính, khi chỉ một lựa chọn đúng hay sai cũng đủ khiến cả trường quay nín thở.

Để hỗ trợ người chơi trên hành trình ấy, chương trình đã xuất hiện các quyền trợ giúp khác nhau, có thể kể đến như 50:50, gọi điện thoại cho người thân hay hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Với nhiều người chơi, ý kiến của khán giả là một chỗ dựa đáng tin cậy khi họ còn phân vân. Tuy nhiên, trong lịch sử chương trình cũng từng có người chơi hỏi ý kiến khán giả nhưng cuối cùng lại quyết định không nghe theo.

Điển hình phải kể đến một người chơi tên Đặng Thu Thảo. Thu Thảo xuất hiện trong Ai Là Triệu Phú số phát sóng đầu tháng 7/2018, MC dẫn dắt khi ấy là MC Phan Đăng.

Cụ thể, ở câu hỏi số 8, khi mức thưởng tăng từ 8 triệu lên 10 triệu đồng, Thu Thảo gặp câu hỏi với nội dung: "Nhân vật nào không nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2018 do tạp chí Time bình chọn?". Bốn đáp án đưa ra gồm A. Diễn viên Nicole Kidman, B. VĐV quần vợt Roger Federer, C. Thủ tướng Jacinda Ardern và D. Tổng thống Vladimir Putin. Lưu ý một chút, ở thời điểm câu hỏi được đặt ra, bà Jacinda Ardern đang giữ chức Thủ tướng New Zealand, nhậm chức từ năm 2017. Bà đảm nhiệm vị trí này qua hai nhiệm kỳ rồi từ chức vào tháng 1/2023 và hiện không còn là thủ tướng.

Câu hỏi Thu Thảo nhận được (Ảnh chụp màn hình)

Quay trở lại với người chơi, vì gặp khó khăn trước việc đưa ra đáp án nên Thu Thảo quyết định sử dụng quyền trợ giúp 50:50, loại bỏ được 2 đáp án A và B. Dù đã thu hẹp còn hai lựa chọn, Thu Thảo vẫn tiếp tục dùng quyền hỏi ý kiến khán giả trong trường quay.

Kết quả khiến cả trường quay bất ngờ khi 100% khán giả cùng chọn đáp án C. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả khán giả đều cho rằng ông Putin chắc chắn có tên trong danh sách của Time. Người chơi chỉ cần chọn theo số đông là có thể yên tâm trả lời.

Thế nhưng Thu Thảo lại có cách nghĩ khác. Cô cho rằng khán giả có thể đúng nhưng cũng có thể sai và khi 100% khán giả cùng chọn một phương án thì ngược lại, điều này lại khiến cô cảm thấy hơi lo. MC Phan Đăng khi ấy cũng đồng tình rằng kết quả 90% hay 80% còn khiến người chơi yên tâm hơn.

100% khán giả trường quay chọn đáp án C (Ảnh chụp màn hình)

Theo lập luận của cô, tên tuổi của Tổng thống Putin quá quen thuộc nên khán giả mặc định ông có trong danh sách, trong khi tên của bà Jacinda Ardernkia có thể ít người nghe tới. Nhưng đôi khi sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Dù MC gợi ý cô còn một quyền trợ giúp cuối cùng là gọi điện cho người thân, Thu Thảo vẫn từ chối. Cô cảm ơn khán giả, xin lỗi vì không chọn theo họ và nói rằng sẽ chọn liều một lần để thử "một mình chống lại thế giới". Khi được MC hỏi có sợ phải trả giá đắt hay không, cô đáp rằng cái giá ấy không đắt lắm, vì nếu sai thì cô vẫn vui khi được đến chương trình trải nghiệm.

Đáp án cô chọn là D. Tổng thống Vladimir Putin và đó chính xác là đáp án đúng. Cộng đồng mạng sau đó gọi cô là người chơi "cứng nhất năm" của Ai Là Triệu Phú.

Không nghe theo khán giả, Thu Thảo chọn đáp án D và đây là đáp án đúng (Ảnh chụp màn hình)

Cho những ai chưa biết, danh sách Time 100 được tạp chí Time công bố hằng năm từ năm 1999. Năm 2018, danh sách ra mắt ngày 19/4 với năm nhóm gồm Lãnh đạo, Tiên phong, Nghệ sĩ, Titan và Biểu tượng. Trong bốn cái tên của câu hỏi, diễn viên Nicole Kidman, tay vợt Roger Federer và Thủ tướng New Zealand khi ấy - bà Jacinda Ardern đều có mặt. Đây cũng là năm danh sách có kỷ lục 45 phụ nữ.

Riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có tên trong danh sách năm 2018 dù từng xuất hiện ở danh sách các năm từ 2014 đến 2017. Time cho biết danh sách không nhằm đo quyền lực hay những thành tựu trong quá khứ mà ghi nhận những người mà năm đó là dấu ấn của họ. Cũng vì thế, một cái tên quen thuộc với công chúng chưa chắc đã có mặt trong danh sách và đó chính là điều khiến khán giả trong trường quay nhầm lẫn.