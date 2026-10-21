Cử nhân Y khoa 24 tuổi thừa kế hơn 840 tỷ đồng từ mẹ

Câu chuyện của nữ sinh này cho thấy có những ngã rẽ đến rất bất ngờ, kể cả với người đã chọn sẵn con đường cho mình.

Học Y thường gắn với hình ảnh áo blouse trắng và những ca trực dài, còn chuyện bước vào phòng họp của một doanh nghiệp niêm yết hiếm khi nằm trong kế hoạch của người theo ngành này. Vậy mà với một cô gái 24 tuổi ở Trung Quốc, ngã rẽ ấy đến vào năm 2026, trong hoàn cảnh không ai mong muốn.

Lý Tra Đức tốt nghiệp ngành Y học lâm sàng của Đại học Chiết Giang, là con gái của vợ chồng nhà sáng lập công ty cổ phần China Catalyst Holding (mã 688267, niêm yết trên sàn STAR của Thượng Hải). Năm 2008, hai vợ chồng góp 2 triệu NDT (khoảng 7,6 tỷ đồng) lập công ty và đến năm 2022 doanh nghiệp lên sàn.

Tháng 6 năm nay, mẹ Lý Tra Đức là bà Lưu Di Tĩnh qua đời ở tuổi 53. Ngày 14/10, công ty công bố kết quả thừa kế, theo đó cô nắm 4,67% cổ phần, trị giá khoảng 217 triệu NDT (khoảng 840 tỷ đồng) theo vốn hóa cùng ngày.

Cô gái họ Lý, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành Y của Đại học Chiết Giang (Ảnh minh họa: Pinterest)

Được biết, Lý Tra Đức sinh năm 2002, là sinh viên y khoa, từng theo học tại Đại học Chiết Giang. Hồi tháng 4, bà Lưu Di Tĩnh xin thôi chức giám đốc vì sức khỏe, công ty đề cử cô vào hội đồng quản trị và đại hội cổ đông ngày 13/5 thông qua việc bầu bổ sung. Chưa đầy một tháng sau, ngày 8/6, công ty công bố tin bà mất.

Toàn bộ cổ phần của bà Lưu Di Tĩnh được ước tính gần 476 triệu NDT (khoảng 1.843 tỷ đồng) theo giá chốt phiên ngày 8/6. Tuy nhiên, số cổ phần này sau đó được công chứng là tài sản chung của vợ chồng, nên một nửa thuộc về chồng bà - ông Lý Tiến, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, nửa còn lại là phần di sản do con gái thừa kế. Vốn hóa công ty cũng giảm khoảng 10% so với ngày 8/6, từ 5,14 tỷ NDT xuống 4,65 tỷ NDT.

Sau đợt thay đổi, ông Lý Tiến nắm 21,46% cổ phần và trở thành người kiểm soát duy nhất của công ty. Con gái Lý Tra Đức là người hành động thống nhất với cha và tập đoàn gia đình, ba bên cùng chi phối 37,91% cổ phần.

China Catalyst Holding lên sàn năm 2022, sau 14 năm vợ chồng bà Lưu Di Tĩnh gây dựng (Ảnh: CNStock)

Công ty cho biết việc đổi chủ sở hữu không ảnh hưởng đến hoạt động và sự ổn định của doanh nghiệp.

Theo Securities Star, Huxiu