Diện mạo Quốc học Huế sau 130 năm

Từ những dãy nhà ban đầu được cải tạo từ trại lính thủy quân, năm 1915, trường được xây dựng lại bằng gạch, vôi vữa, mái ngói theo phong cách kiến trúc phương Tây. Qua hơn một thế kỷ, những khối nhà cổ, cửa sổ và mái ngói đặc trưng﻿ tạo nên diện mạo riêng cho Quốc học Huế, lưu giữ dấu ấn lịch sử trong không gian giáo dục hiện đại.