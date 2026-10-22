Loạt website chính phủ châu Âu khẩn cấp tạm ngừng hoạt động: Lý do xuất phát từ công ty của một kỹ sư người Việt

Calif, công ty an ninh mạng do kỹ sư người Việt Dương Ngọc Thái đồng sáng lập, vừa tham gia phát hiện hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong PHP. Doanh nghiệp hiện có khoảng 60 nhân sự hoạt động trên 5 châu lục, từng ký hợp đồng với những tên tuổi công nghệ như Google, Anthropic và Anysphere.

Hàng loạt website chính phủ châu Âu tạm ngừng hoạt động

Ngày 21/10, hàng loạt website của các cơ quan chính phủ, trường học và bệnh viện tại châu Âu đã tạm ngừng hoạt động khi các đơn vị vận hành khẩn trương khắc phục hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong PHP, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới.

Các website của cơ quan chính phủ tại Đức, Pháp, Hà Lan, Phần Lan và nhiều quốc gia châu Âu khác đã được chủ động đưa vào trạng thái ngoại tuyến để phòng ngừa nguy cơ bị tấn công mạng.

Nguyên nhân xuất phát từ hai lỗ hổng bảo mật có mã CVE-2026-109618 và CVE-2026-109619, được gọi chung là PHP2Shell. Các lỗ hổng có mức độ nghiêm trọng lên tới 9,2/10 điểm, có thể cho phép tin tặc thực thi mã từ xa, chiếm quyền điều khiển máy chủ hoặc đánh cắp dữ liệu trong những điều kiện nhất định.

PHP được sử dụng tại gần 70% số website có thể xác định được ngôn ngữ lập trình phía máy chủ trên toàn cầu. Ngôn ngữ này đứng sau nhiều nền tảng phổ biến như WordPress, Drupal, Joomla và MediaWiki, phần mềm vận hành Wikipedia.

Một trong những đơn vị tham gia phát hiện các lỗ hổng trên là Calif, công ty an ninh mạng tại Mỹ do kỹ sư người Việt Dương Ngọc Thái đồng sáng lập và điều hành.

Theo công bố của OpenAI ngày 21/10, nhóm nghiên cứu Calif đã tìm ra một lỗ hổng PHP nghiêm trọng với sự hỗ trợ của mô hình trí tuệ nhân tạo GPT-5.6 Sol, trong khuôn khổ sáng kiến Patch the Planet.

Quá trình nghiên cứu bắt đầu từ ngày 30/7/2026. Chỉ hai ngày sau, nhóm phát hiện những vấn đề bảo mật đầu tiên và đến ngày 11/8 đã gửi thông báo cho nhóm phát triển PHP. Công ty an ninh mạng Wiz thuộc Google cũng độc lập phát hiện và báo cáo các vấn đề liên quan.

Sau quá trình phối hợp giữa các bên, những bản cập nhật bảo mật PHP đã được phát hành ngày 21/10 nhằm khắc phục các lỗ hổng.

Calif: Công ty do người Việt sáng lập, khách hàng toàn những tập đoàn công nghệ lớn

Calif là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu và cung cấp dịch vụ an ninh mạng có trụ sở tại California, Mỹ. Công ty được thành lập bởi hai chuyên gia người Việt là Dương Ngọc Thái và An Trinh.

Theo giới thiệu trên website chính thức, Calif hiện có khoảng 60 nhân sự hoạt động trên 5 châu lục. Đội ngũ của doanh nghiệp bao gồm các chuyên gia từng làm việc tại Google, Microsoft, Apple và nhiều tổ chức công nghệ lớn khác.

Một trong những mảng hoạt động chính của Calif là kiểm thử xâm nhập, trong đó các chuyên gia được khách hàng cho phép tìm cách tấn công vào hệ thống để phát hiện điểm yếu bảo mật. Công ty cũng tham gia nghiên cứu bảo mật phần mềm, đánh giá hệ thống AI và hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề an ninh mạng.

Calif ghi nhận tốc độ mở rộng nhân sự khá nhanh trong những năm gần đây. Tháng 6/2023, ông Dương Ngọc Thái cho biết công ty mới có 15 hacker và kỹ sư. Đến tháng 4/2025, quy mô đã tăng lên 32 người và hiện đạt khoảng 60 nhân sự, gấp 4 lần so với mốc năm 2023.

Hoạt động kinh doanh của Calif cũng gắn với nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới. Trong bài viết tổng kết năm 2025 trên trang cá nhân, ông Thái tiết lộ Calif đã ký vài chục hợp đồng với các khách hàng như Google, Anthropic và Anysphere - doanh nghiệp đứng sau công cụ lập trình AI Cursor.

Nhà sáng lập cũng cho biết Calif tham gia bảo vệ nhiều hệ thống quan trọng tại Việt Nam, trong đó có những hệ thống liên quan đến ngân hàng và y tế. Tuy nhiên, ông không công bố tên cụ thể của các khách hàng trong nước.

Chân dung nhà sáng lập Dương Ngọc Thái: Rời Google sau 12 năm để xây dựng công ty riêng

Theo thông tin tự giới thiệu, ông Thái sinh ra tại TP HCM, từng làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin ngân hàng trước khi sang Mỹ và gia nhập Google. Trong 12 năm làm việc tại tập đoàn công nghệ này, ông tập trung vào bảo mật và mật mã học, tham gia phát triển các công cụ như Google Tink và Project Wycheproof. Ông cùng cộng sự Juliano Rizzo từng giành giải Pwnie Awards trong lĩnh vực nghiên cứu lỗ hổng bảo mật.

Sau 12 năm gắn bó với Google, ông quyết định rời tập đoàn để tập trung xây dựng Calif. Trong bài viết tháng 6/2023, ông Thái chia sẻ bản thân đã có ý định thành lập công ty từ khi mới sang Mỹ nhưng kế hoạch liên tục kéo dài.

Câu chuyện ra đời của Calif có một điểm đáng chú ý khi bắt nguồn từ một vụ điều tra tấn công mạng tại Việt Nam. Ông Thái kể rằng ông và cộng sự An Trinh từng được đề nghị điều tra một sự cố bảo mật. Cả hai đến Hà Nội và làm việc liên tục trong 3 tháng để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Kết quả, nhóm đã xác định được nguyên nhân sự cố và góp phần phát hiện một đường dây tội phạm. Chính trải nghiệm này đã thúc đẩy hai kỹ sư quyết định rời công việc cũ để xây dựng công ty an ninh mạng riêng.

Bên cạnh ông Thái, nhà đồng sáng lập An Trinh cũng có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kiểm thử bảo mật. Theo hồ sơ Calif, ông An từng phát hiện lỗ hổng tại các hệ thống của PayPal, Netflix và Walmart, đồng thời tham gia nhiều cuộc kiểm thử xâm nhập cho doanh nghiệp.

Trong quá trình phát triển công ty, ông Thái cho biết những mối quan hệ được xây dựng khi còn làm việc tại Google đã hỗ trợ đáng kể cho việc tìm kiếm khách hàng. Khách hàng Mỹ đầu tiên của Calif là một doanh nghiệp tiền mã hóa có nhà sáng lập từng làm việc tại Google và quen biết ông từ trước.

Đến cuối năm 2025, ông Thái cho biết hoạt động của Calif đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực bảo mật AI, đồng thời duy trì các hoạt động nghiên cứu lỗ hổng trên những phần mềm và hệ thống được sử dụng rộng rãi.