Khoai Lang Thang thời làm kỹ sư xây dựng

Phải nói là làm YouTube là một trong những quyết định đúng nhất cuộc đời Khoai Lang Thang.

Đó là chia sẻ của nhiều cư dân mạng khi nhìn thấy những hình ảnh của Khoai Lang Thang thời còn ngoài 20 tuổi, khi anh vẫn là sinh viên rồi kỹ sư xây dựng Hoài Phương, chưa phải cái tên quen thuộc với hàng triệu người yêu thích du lịch, ẩm thực như hiện tại.

Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình Qua nhà bật nhạc - tập 7 với chủ đề “Sống trọn đam mê”, Khoai Lang Thang có dịp nhìn lại bước ngoặt đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình: từ một kỹ sư xây dựng chuyển sang làm YouTube.

Khoai Lang Thang chia sẻ về hành trình làm nghề trong chương trình. Ảnh: chụp màn hình Qua Nhà Bật Nhạc.

Anh kể rằng bản thân vốn đã thích đi du lịch từ khi còn là sinh viên. Khi đi làm thêm có tiền, thay vì dành toàn bộ cho những nhu cầu cá nhân, Hoài Phương thường để riêng một khoản để thực hiện những chuyến đi.

“Trước đó mình đã thích đi du lịch rồi, nên lúc sinh viên đi làm thêm có tiền thì mình đã để dành riêng ra một phần để đi du lịch.

Rồi lúc đó mình cũng đọc được bài báo là nền tảng YouTube cho phép kiếm tiền ở Việt Nam. Cái mình nghĩ ‘ồ, mình cũng có thể kiếm được tiền từ đi du lịch. Mình đi rồi mình quay lại đăng YouTube biết đâu mình kiếm được tiền’. Đó là lý do mình làm YouTube, mới đi lang thang du lịch khắp nơi”, Khoai Lang Thang chia sẻ.

Nói cách khác, quyết định bước vào YouTube của Hoài Phương ban đầu không xuất phát từ tham vọng trở thành một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng. Đó đơn giản là sự kết hợp giữa niềm yêu thích xê dịch và một suy nghĩ khá thực tế: nếu đã đi du lịch, tại sao không ghi lại những trải nghiệm ấy và thử kiếm tiền từ chúng?

Và sau gần 1 thập kỷ làm nghề, kênh YouTube của anh có khoảng 3,54 triệu người đăng ký, TikTok 3,64 triệu người theo dõi và Facebook vượt 4 triệu người theo dõi. Từ một kỹ sư xây dựng bất ngờ rẽ hướng vì đam mê xê dịch, Khoai Lang Thang đã biến sở thích thành sự nghiệp và trở thành một trong những travel blogger được yêu mến nhất nhì Việt Nam. Nhìn vào những gì anh có được sau gần một thập kỷ, quyết định năm 2017 không chỉ là một lần “dám bỏ nghề để theo đam mê”, mà rõ ràng đã trở thành một trong những lựa chọn đúng đắn nhất của Khoai Lang Thang.

Cũng tại đây, Khoai Lang Thang hiếm hoi chia sẻ về hình ảnh khi còn là sinh viên, lúc ra trường đi làm kỹ sư xây dựng. Thời điểm này anh chàng khoảng 23-24 tuổi. Nhiều netizen sau khi xem ảnh đều cho rằng nam YouTuber hiện tại trưởng thành hơn nhưng đường nét gương mặt thì góc cạnh và vóc dáng cũng có nhiều thay đổi; điều này khiến không ít người bất ngờ.

Khoai Lang Thang khi đang còn là sinh viên.

Khoai Lang Thang sau khi ra trường và làm kỹ sư xây dựng.

Khoai Lang Thang lúc bắt đầu làm YouTuber.

Một “cư dân Threads” chia sẻ: “Trời ơi, anh Khoai đó hả anh Khoai? Lúc này 23-24 tuổi, có da có thịt nhìn cưng quá…”. Thì Khoai Lang Thang liền phản hồi: “Thời này anh kỹ sư xây dựng á em”.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, có người cho rằng chỉ khoảng hơn 1 thập kỷ, Khoai Lang Thang đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình, song đường nét gương mặt điển trai, nụ cười tươi tắn thì giường như không đổi. Những bình luận của cư dân mạng: “Tính ra bây giờ gương mặt trông tươi hơn ha, dù trưởng thành, già dặn hơn”, “Tính ra đẹp mọi thời điểm nhỉ, mỗi lúc đẹp một kiểu, chỉ có khác ngày xưa trông đầy đặn hơn, còn bây giờ thì trông gầy hơn thôi”, “Không ngờ nha anh Khoai ơi, tính ra đường nét ổng đẹp từ trước á”,...

Khoai Lang Thang có tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991. Xuất phát điểm là một kỹ sư xây dựng, anh bắt đầu rẽ hướng sang làm YouTube từ năm 2017 và dần trở thành một trong những gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu thích du lịch, khám phá.

Giữa một thị trường sáng tạo nội dung ngày càng đa dạng, Khoai Lang Thang vẫn chọn cách làm nội dung “chậm mà chạm”: quan sát, học hỏi, lắng nghe khán giả và đầu tư kỹ cho từng khung hình. Các video trên YouTube của anh thường có thời lượng khá dài, từ hơn một tiếng đến gần hai tiếng, nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ cách kể chuyện mạch lạc, tự nhiên và giàu cảm xúc. Qua đó, anh không chỉ đưa khán giả đi đến những vùng đất mới mà còn giúp họ nhìn thấy đời sống, văn hóa và con người ở mỗi nơi theo một cách gần gũi hơn.

Khoai Lang Thang hiện tại được đi đến nhiều nơi, nổi tiếng.

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi sau gần một thập kỷ kể từ ngày rẽ hướng từ kỹ sư xây dựng sang làm YouTube, anh “được - mất” điều gì, Khoai Lang Thang cho rằng thứ mình nhận được nhiều nhất chính là những kỷ niệm.

“Ngày xưa mọi người hay hỏi Khoai Lang Thang là ‘Có giàu không?’, mình hay nói giỡn là ‘Giàu chứ - giàu tình cảm, giàu kỷ niệm’. Và trong hành trình đó, mình còn có thêm rất nhiều người thân, bạn bè, những người coi mình như gia đình. Bên cạnh đó, mình còn có thêm kinh nghiệm sống và một góc nhìn cởi mở hơn về cuộc đời”, anh chia sẻ.

Khoai Lang Thang cũng cho biết hành trình làm YouTube đã khiến anh thay đổi rất nhiều so với thời điểm mới bắt đầu vào năm 2017. Đổi lại cho những trải nghiệm và sự trưởng thành ấy là một phần đời sống riêng tư. “Còn về điều mất, thì đó là một phần cuộc sống riêng tư. Nhưng, mình hiểu đó là cái giá phải chấp nhận, và mình rất may mắn mới có được cuộc sống như hiện tại”, anh nói.

Ảnh: Qua Nhà Bật Nhạc, FBNV.