2 trụ sở ngân hàng ở Hà Nội và TP.HCM bất ngờ thành điểm check-in của fan BIGBANG: Chuyện gì đang xảy ra?

Nhiều fan BIGBANG liên tục tìm đến địa điểm này ở Hà Nội và TP.HCM bất kể ngày hay đêm.

Đó là 2 trụ sở VPBank ở 89 Láng Hạ (Hà Nội) và 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (TP.HCM). Bình thường là địa điểm quen thuộc của dân văn phòng, nhưng những ngày này, phía trước hai tòa nhà lại xuất hiện một “vị khách” rất dễ nhận ra với V.I.P (tên gọi chính thức của cộng đồng fan BIGBANG): BANGBONG - chiếc lightstick hình vương miện biểu tượng của BIGBANG được phóng lớn.

Chiếc vương miện vàng nhanh chóng trở thành background check-in của fan BIGBANG. Người tranh thủ ghé trước giờ làm, người đi ngang cũng dừng lại chụp vài tấm, có nhóm còn mang theo lightstick và phụ kiện để lên hình cho đúng không khí. Vì thế, từ một mô hình được đặt trước trụ sở ngân hàng, hai địa điểm này bất ngờ thành tọa độ được V.I.P tìm đến từ sáng tới tối.

Đây là hoạt động VPBank thực hiện trước thềm BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >, diễn ra trong 2 đêm 24-25/10 ở Hà Nội. Và với fandom BIGBANG, chỉ cần nhìn thấy đúng chiếc vương miện vàng quen thuộc, việc kéo nhau tới check-in dường như cũng chẳng cần phải giải thích thêm.

Toạ độ check-in gây chú ý nhất lúc này

Tại Hà Nội, từ sáng sớm, khi Láng Hạ mới bắt đầu đông xe, phía trước số 89 đã có những nhóm bạn trẻ đứng căn góc chụp ảnh. Người ghé trước giờ làm, người tranh thủ sau giờ học, có nhóm mang theo cả lightstick và phụ kiện quen thuộc của BIGBANG. Một địa điểm vốn gắn với công việc, dân văn phòng và những ngày đi làm bình thường bỗng có thêm không khí rất khác.

Lý do nằm ngay trước tòa nhà: một chiếc BANGBONG khổng lồ với hình dáng vương miện vàng. Với người qua đường, đây có thể chỉ là một mô hình lớn khá bắt mắt. Nhưng với V.I.P, nhìn chiếc vương miện là nhận ra ngay biểu tượng quen thuộc của BIGBANG. Thế là background có sẵn, fan chỉ việc tìm góc đẹp và chụp ảnh.

Không chỉ ở Hà Nội, một mô hình tương tự cũng xuất hiện tại trụ sở VPBank trên đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Hình ảnh chiếc vương miện đặt trước tòa nhà được fan chia sẻ trên mạng xã hội, từ đó kéo thêm V.I.P khu vực phía Nam tới check-in.

Hai mô hình BANGBONG này được thực hiện bởi nghệ nhân Văn Tòng, người có nhiều năm thực hiện các linh vật cho Đường hoa Nguyễn Huệ. Việc phóng lớn một chiếc lightstick vốn đã quá quen thuộc với fandom thành mô hình cao lớn đặt ngay trước tòa nhà khiến địa điểm này càng dễ được nhận ra, dù người xem có đang đi ngang đường hay chỉ lướt qua một bài đăng trên mạng xã hội.

Từ TP.HCM ra Hà Nội, cùng một chiếc vương miện vàng đã tạo ra hai điểm hẹn cho V.I.P. Và không phải ngẫu nhiên hoạt động này xuất hiện vào thời điểm hiện tại, khi cuộc hẹn của BIGBANG với fan Việt cũng đang đến rất gần.

Chiếc vương miện vàng và cuộc đếm ngược tới concert của BIGBANG ở Mỹ Đình, Hà Nội

Muốn hiểu vì sao một chiếc lightstick lại có thể khiến fan kéo tới check-in như vậy, phải nhìn vào vị trí của BANGBONG trong văn hóa fandom BIGBANG.

Chiếc lightstick hình vương miện đã xuất hiện cùng BIGBANG trong nhiều năm và gần như trở thành một phần nhận diện của nhóm. Trong concert, hàng nghìn chiếc BANGBONG cùng bật sáng tạo thành “yellow ocean” - biển ánh sáng vàng quen thuộc mà V.I.P thường nhắc tới mỗi khi nói về những đêm diễn của BIGBANG.

Vì thế, khi BANGBONG được phóng lớn thành một mô hình ngay giữa Hà Nội và TP.HCM, fan dễ dàng nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, năm nay BIGBANG đang bước qua cột mốc 20 năm thành lập và cũng phát hành phiên bản Official Light Stick 20th Anniversary Edition. Chiếc vương miện vàng vì thế xuất hiện đúng lúc fandom đang có thêm một lý do để nhắc về hành trình 20 năm của nhóm.

Quan trọng hơn, chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, BIGBANG sẽ đứng trên sân khấu tại Hà Nội. BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > sẽ dừng chân tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong hai đêm 24 và 25/10.

Đây cũng là lý do không khí trong các hội nhóm V.I.P những ngày này bắt đầu rộn ràng hơn. Người đã có vé đếm ngược tới ngày đi concert, người chuẩn bị outfit, merchandise, lightstick; các nhóm fan cũng bàn chuyện fanchant và những bài hát chắc chắn sẽ được hát cùng thần tượng.

Với nhiều V.I.P Việt Nam, BIGBANG không phải cái tên mới xuất hiện vài năm gần đây. Họ đã nghe “Lies”, “Haru Haru”, từng thuộc “FANTASTIC BABY”, “BANG BANG BANG” từ những năm còn đi học. Đến khi nhóm trở lại Việt Nam, nhiều người trong số đó đã đi làm, có cuộc sống riêng nhưng vẫn giữ lại chiếc lightstick và sẵn sàng chuẩn bị cho hai đêm diễn.

Có lẽ vì thế, trước khi biển vàng thực sự xuất hiện ở Mỹ Đình, những chiếc BANGBONG khổng lồ tại hai trụ sở VPBank đã vô tình trở thành một “điểm khởi động” khá dễ thương cho cuộc đếm ngược. Fan chưa cần chờ đến ngày concert, chỉ cần thấy chiếc vương miện vàng quen thuộc là đã có lý do để rủ nhau đi chụp một tấm ảnh, và bắt đầu đếm từng ngày tới cuộc hẹn với BIGBANG.



