2 năm ở thuê, chi 20 triệu sửa phòng trọ giá rẻ, chàng trai ở TP.HCM: Ở đâu cho mình cảm giác muốn về nhất, thì nơi đó là nhà

Căn phòng mà chàng trai 24 tuổi ở TP.HCM này thuê có giá 1,9 triệu.

Một căn phòng trống đúng nghĩa chẳng có gì ngoài 4 bức tường cũ kỹ lúc mới chuyển vào, 1 năm sau, chàng trai “hô biến” thành “nhà” đẹp theo đúng sở thích của mình. Có đầy đủ đồ nội thất từ tủ lạnh, máy giặt đến TV đến vài thứ đồ xinh xinh như bình hoa, chậu cây,.... cũng không thể thiếu.

Đó là những gì nhìn thấy được bên trong căn phòng trọ 20m2 của bạn Nguyễn Văn Hưng (24 tuổi, ở TP.HCM). Kênh TikTok của câu bạn này thu hút gần 80N follower với các clip xoay quanh nội dung về căn phòng trọ 20m2, có gác mái, nằm ở khu phố Lồ Ồ, phường Tây Nam, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Văn Hưng - chủ nhân căn phòng trọ 20m2 ở TP.HCM nổi tiếng trên mạng xã hội vì các góc decor xinh xắn.

Cận cảnh bên trong phòng trọ của chàng trai 24 tuổi ở TP.HCM. Nguồn: nghichdecorphongtro

Thuê nhà giá 1,9 triệu tháng, chi 20 triệu cải tạo lại

Chia sẻ với chúng tôi, Hưng cho biết khi chia sẻ hình ảnh về căn phòng trọ lên mạng xã hội ngoài những lời khen, hỏi kinh nghiệm thì cũng có không ít những bình luận nói là “phí tiền” hoặc “trọ không phải nhà của mình thì đừng nên chi tiền decor”. Hưng không phủ nhận những quan điểm này, nhưng với anh, decor lại là một trong những quyết định xứng đáng nhất kể từ khi ra ở riêng. Không chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân, việc chăm chút cho căn phòng còn giúp Hưng có một không gian sống thoải mái, dễ chịu hơn.

Bởi dù là nhà thuê, đây vẫn là nơi Hưng trở về mỗi ngày sau giờ làm việc. “Tiền mình làm ra được thì mình có quyền sử dụng nó theo cách của mình, đúng không? Và không có đam mê nào mà không tốn tiền. Mua đồ decor nói chung là cũng hơi đắt nhưng mình muốn cải tạo lại để phù hợp với lối sống của bản thân hơn, giúp căn trọ mình trở nên xinh xắn hơn, ở cũng thoải mái hơn”, Hưng chia sẻ.

Căn phòng trọ 20m2 trước khi decor.

Căn phòng sau khi decor.

Tất nhiên, một căn phòng đẹp như những gì xuất hiện trên TikTok không thể hoàn thiện chỉ sau một đêm. Hưng phải tự tìm hiểu, thử nghiệm cách sắp xếp, lắng nghe góp ý từ cư dân mạng rồi mới dần bổ sung những món đồ vừa hợp mắt, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Đến nay, tính sương sương số tiền bỏ ra cho đam mê decor phòng trọ này là hơn 20 triệu đồng. Trong khi đó, tiền thuê phòng, tính cả điện nước, dao động khoảng 1,8-1,9 triệu đồng/tháng.

“Tính ra tiền decor gấp hơn cả chục lần tiền thuê nhà nhưng mình thấy xứng đáng, không phí tiền. Đi làm về mệt mỏi mà bước vào căn trọ cũ kỹ một màu thì cảm giác mình không có tâm trạng để làm việc. Với lại mình thuộc dạng người hướng nội, ít ra ngoài đường, chủ yếu đi làm về đều ở trọ cho nên mình muốn không gian sống trở nên chill hơn, giúp thư giãn tinh thần. Nên việc decor phòng trọ là điều mình cảm thấy phù hợp và không hối tiếc”, Hưng khẳng định.

Với Hưng, giá trị của những món đồ decor không chỉ nằm ở việc khiến căn phòng đẹp hơn mà còn ở trải nghiệm sử dụng mỗi ngày. Nếu phải chọn một món đồ đáng tiền nhất, cậu bạn gọi tên chiếc ghế thư giãn bập bênh mua vào năm 2025 với giá 1,5 triệu đồng. Đây là nơi Hưng có thể ngả lưng sau một ngày dài, đọc sách, xem điện thoại hay xem phim, thậm chí nằm nghỉ khi mệt.

Chiếc ghế thư giãn bập bênh.

2 năm đi ở trọ nhận ra dù thuê nhà hay nhà riêng, có nơi để về mỗi ngày là được!

Tuy nhiên, theo Hưng, vì là ở thuê nên sẽ có lúc chuyển đi, ít thì vài tháng mà nhiều thì vài năm. Vì vậy, trước khi đầu tư nhiều tiền vào nội thất, mỗi người nên cân nhắc thời gian dự định ở lại và tính tiện lợi khi vận chuyển đồ đạc.

Cuối năm 2025, Hưng từng chuyển sang một căn phòng rộng hơn và gặp không ít rắc rối trong quá trình dọn đồ. “Quá trình soạn đồ và chất lên xe phải nói là quá cực. Trời lại đổ mưa bất ngờ, khiến mấy cái tủ và kệ bằng gỗ của mình bị thấm nước mưa và hỏng, sofa thì ướt đẫm. Lúc đó mình hoàn toàn bất lực và không còn muốn tiếp tục nữa...”, câu bạn nhớ lại.

Từ trải nghiệm này, Hưng cho rằng nếu có kế hoạch ở lâu dài, việc đầu tư decor sẽ hợp lý hơn. Còn với những người thường xuyên chuyển trọ, nội thất gọn nhẹ, dễ tháo lắp và vận chuyển sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Cận cảnh các góc decor trong nhà.

Sau 2 năm ra ở trọ, Hưng nhận thấy cuộc sống riêng mang lại cho mình nhiều thay đổi so với khi sống cùng gia đình. Cậu bạn có không gian riêng tư, chủ động hơn trong sinh hoạt và thoải mái sắp xếp thời gian theo ý muốn. Bởi vậy, với Hưng, dù thuê nhà hay sở hữu nhà riêng, điều quan trọng vẫn là có một nơi khiến mình cảm thấy dễ chịu khi trở về mỗi ngày.

Từ trải nghiệm của mình, Hưng cho rằng nhà thuê có lợi thế về tính linh hoạt. Khi công việc thay đổi hoặc nơi làm việc quá xa, người thuê có thể chuyển đến một căn phòng thuận tiện hơn mà không phải gắn bó lâu dài với một địa điểm cố định. Chi phí cũng là yếu tố khiến hình thức này phù hợp với nhiều sinh viên, người lao động xa quê, miễn là tìm được nơi ở đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính.

Còn chuyện mua nhà hay tiếp tục thuê, Hưng vẫn để ngỏ cho tương lai. Hưng không cho rằng nhất thiết phải sở hữu một căn nhà mới có thể tận hưởng cuộc sống, bởi ngay cả khi ở thuê, mỗi người vẫn có thể chủ động tạo ra không gian sống phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình.

“Đối với mình, ở nhà thuê nhưng mà thoải mái thì mình vẫn sẽ chọn nhà thuê. Ở đâu cũng cần phụ thuộc vào tâm trạng của mình nữa. Ở đâu cho mình cảm giác muốn về nhất thì nơi đó là nhà. Còn sau này có mua nhà hay không thì đó là câu chuyện của sau này, mình không biết được trước tương lai”, cậu bạn nói.