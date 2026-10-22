MC Lại Văn Sâm khóc nghẹn

"Đó là điều tôi hối tiếc nhất không phải chỉ ở thanh xuân mà cho tới tận bây giờ, suốt cuộc đời", nam MC kỳ cựu từng chia sẻ.

Lại Văn Sâm (sinh năm 1957) là MC, nhà báo có hơn 30 năm gắn bó với VTV. Ông từng dẫn dắt nhiều chương trình quen thuộc với khán giả như SV 96, SV 2000, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú... Sau khoảng 30 năm làm việc tại VTV, ông chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/7/2017.

Dù nghỉ hưu, Lại Văn Sâm vẫn tiếp tục tham gia một số chương trình truyền hình. Nam MC từng chia sẻ rằng công việc sau khi nghỉ hưu thậm chí mang lại nguồn thu nhập cao hơn so với thời còn làm việc chính thức.

Nổi tiếng với lối dẫn hóm hỉnh, duyên dáng, MC Lại Văn Sâm hiếm khi để lộ cảm xúc riêng trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, khi nhắc đến cha mẹ, nam MC luôn không giấu được sự xúc động.

Trong tập 2 chương trình Có hẹn cùng thanh xuân, khi các nghệ sĩ cùng chuẩn bị bữa tối và chia sẻ những câu chuyện gia đình, Lại Văn Sâm nghẹn ngào kể về nỗi day dứt liên quan đến sự ra đi của cha.

Ông cho biết mình sang Nga du học năm 1975 và tốt nghiệp năm 1981. Trong thời gian ở nước ngoài, ông từng nhờ một người đồng hương mang thuốc về cho cha. Khi người này quay lại Nga, ông mới nhận được tin cha đã qua đời.

"Tôi đi du học năm 1975, tốt nghiệp năm 1981. Trong thời gian đó, tôi biết một người đồng hương ở thị xã Phú Thọ. Khi anh ấy về nước, tôi gửi cho cha 1 hộp thuốc. Lúc quay trở lại Nga, anh báo tin cha tôi đã mất. Một năm nữa tôi mới về, cha không thể đợi được", ông kể.

Lại Văn Sâm day dứt vì không gửi thuốc về sớm hơn để cha có cơ hội điều trị bệnh. Với ông, đây là nỗi hối tiếc kéo dài từ những năm tháng tuổi trẻ đến tận hiện tại.

Một lần khác, trong tập cuối mùa 3 chương trình Ký ức vui vẻ, MC Lại Văn Sâm cùng dàn nghệ sĩ xúc động khi nhắc về mẹ và những hy sinh của đấng sinh thành. Chương trình lần lượt mang đến những câu chuyện đầy day dứt. Khả Như bật khóc khi tự trách bản thân đôi lúc vô tâm với mẹ dù luôn cố gắng làm việc để cha mẹ có cuộc sống đủ đầy. Quyền Linh nhớ lại tuổi thơ nghèo khó, khi mẹ một mình nuôi sáu người con, thức đêm hứng nước mưa dột và giấu đi những thiếu thốn của bản thân.

Đặc biệt, Tiến Luật nghẹn ngào kể về những năm tháng ngỗ ngược khiến mẹ tổn thương. Dù đã trưởng thành, anh vẫn day dứt vì có lúc lớn tiếng với mẹ và mong bà dành thời gian chăm sóc sức khỏe thay vì tiếp tục lo lắng cho con.

Chứng kiến những chia sẻ ấy, MC Lại Văn Sâm xúc động đến mức phải buông micro, không thể nói nên lời. Trường quay chìm trong im lặng suốt 1 phút 57 giây, để lại khoảnh khắc lắng đọng về tình mẫu tử và những điều đôi khi người ta chỉ nhận ra khi đã trưởng thành.

Những câu chuyện được chia sẻ đã hé lộ một góc đời thường ít thấy của nam MC kỳ cựu. Đằng sau hình ảnh hoạt ngôn, hài hước trên truyền hình là những nỗi nhớ và niềm day dứt ông mang theo suốt nhiều năm về cha mẹ.

Dù nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu mến, MC Lại Văn Sâm vẫn giữ hình ảnh gần gũi, có lối sống giản dị. Trước những đồn đoán về việc sở hữu biệt thự hay khối tài sản lớn, ông từng thẳng thắn cho biết mình không có duyên với kinh doanh và cũng không mấy hứng thú với bất động sản.

Hiện vợ chồng nam MC sống trong căn nhà riêng rộng khoảng 40 m², xây 3 tầng tại Hà Nội. Ông từng giới thiệu về tổ ấm của mình bằng một câu ngắn gọn: “Đó là một ngôi nhà đơn giản, rất Việt Nam”.

Trên mạng xã hội, Lại Văn Sâm thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh một vài góc trong nhà vào dịp năm mới hoặc khi người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến thăm. Qua những hình ảnh này, không gian sống của nam MC không mang vẻ xa hoa, cầu kỳ mà tạo cảm giác ấm cúng, thân thuộc. Phòng khách có diện tích vừa phải, được sắp xếp gọn gàng, đủ chỗ để các thành viên quây quần trò chuyện.

Trên kệ tivi và các tủ trang trí là những khung ảnh gia đình cùng một số món đồ lưu niệm nhỏ. Những chi tiết đời thường góp phần tạo nên nét riêng cho căn nhà, khác với hình dung về không gian sống hào nhoáng của nhiều người nổi tiếng.

Với Lại Văn Sâm, tiền bạc dường như chưa bao giờ là điều ông đặt lên hàng đầu. Nam MC từng chia sẻ: “Về tiền bạc, nhiều người nghĩ tôi giàu, nhưng tôi không giàu như mọi người nghĩ đâu. Tôi không bao giờ nghèo nhưng không giàu như các bạn bây giờ. Các bạn làm tôi quá kinh ngạc vì nghe bảo chạy một show là có trong tay chục triệu đồng, thậm chí trăm triệu đồng. Tôi chưa bao giờ được như thế”.

(Tổng hợp)