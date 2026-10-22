Người đàn ông ở Hà Nội sở hữu hơn 1,4 nghìn tỷ, sống trong căn biệt thự 6 tầng với vợ Hoa hậu

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, có bằng Thạc sĩ Quản trị Tài chính tại Anh.

Đó là doanh nhân Đỗ Vinh Quang (SN 1995, ở Hà Nội), con trai thứ 2 của doanh nhân Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB).

Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng và cao học ngành Quản trị Tài chính tại City, University of London và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Tài chính tại Middlesex University, Vương quốc Anh.

Đỗ Vinh Quang.

Anh hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group. Anh đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Khách sạn T&T từ tháng 8/2022; Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần từ tháng 7/2024; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) từ tháng 4/2025 và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội từ tháng 1/2026.

Trong thể thao, Đỗ Vinh Quang được chú ý khi trở thành Chủ tịch CLB Hà Nội FC vào năm 2020, khi mới 25 tuổi. Anh cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines, đánh dấu sự tham gia vào lĩnh vực hàng không của hệ sinh thái T&T.

Anh đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

Bên cạnh các vị trí điều hành, Đỗ Vinh Quang còn sở hữu lượng lớn cổ phiếu SHB. Theo dữ liệu công bố đến ngày 30/6/2026, doanh nhân sinh năm 1995 nắm giữ 134.526.478 cổ phiếu SHB, tương đương khoảng 2,66% vốn ngân hàng. Kết phiên giao dịch ngày 21/10/2026, cổ phiếu SHB đóng cửa ở mức 10.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, số cổ phiếu mà Đỗ Vinh Quang đang nắm giữ có giá trị khoảng 1.453 tỷ đồng.

Bên cạnh vai trò của một doanh nhân, Đỗ Vinh Quang còn gây chú ý với cuộc hôn nhân cùng cô gái cùng quê Hà Nội là Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Cả hai về chung nhà vào tháng 10/2022, hiện cặp đôi có một con gái và thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội.

Đỗ Vinh Quang và vợ - Đỗ Mỹ Linh.

Sau đám cưới, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh sống tại căn biệt thự 6 tầng của gia đình ông Đỗ Quang Hiển ở Hà Nội. Đây cũng là nơi gia đình thường quây quần trong những dịp lễ, Tết, thỉnh thoảng xuất hiện trong các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đầu tháng 8 vừa qua, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi chia sẻ một góc không gian sống mới của gia đình nhỏ trên Facebook cá nhân, kèm dòng trạng thái: "Bắt đầu cuộc sống mới".

Tổ ấm mới của vợ chồng cô cao 6 tầng, nằm bên cạnh công trình của gia đình chồng. Qua những hình ảnh được hé lộ, không gian bên trong sử dụng tông trắng - gỗ làm chủ đạo, theo hướng hiện đại, sang trọng nhưng vẫn chú trọng sự tiện nghi.

Trên mạng xã hội, Đỗ Vinh Quang cũng thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bên bà xã trong những dịp đặc biệt. Dịp Valentine năm 2025, anh đăng ảnh cưới cùng lời nhắn ngọt ngào: "Dù cho tận thế, anh luôn yêu em". Đến tháng 1/2026, trong chuyến du lịch London (Anh), doanh nhân sinh năm 1995 tiếp tục đăng ảnh bên Đỗ Mỹ Linh, kèm dòng trạng thái: "Thành phố nơi anh từng sinh sống bỗng đẹp hơn khi có em".

Gần đây nhất, vào dịp sinh nhật Đỗ Mỹ Linh ngày 13/10, nàng hậu chia sẻ hình ảnh không gian riêng ngập hoa tươi cùng lời chúc từ ông xã: "Happy Birthday vợ Anh". Dù không thường xuyên đăng tải những chia sẻ dài về chuyện tình cảm, Đỗ Vinh Quang vẫn có những cách thể hiện sự quan tâm dành cho vợ vào các dịp đáng nhớ.

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ về những thay đổi sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Theo nàng hậu, khi yêu nhau, cả hai thường nhìn thấy những khía cạnh đẹp đẽ của đối phương. Nhưng khi sống chung, mối quan hệ không chỉ còn những buổi đi chơi hay khoảnh khắc vui vẻ, mà còn có những lúc khó khăn và những điểm khác biệt cần học cách chấp nhận.

Cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường, đồng hành trong công việc cùng nhau.

Nhịp sống của hai vợ chồng hiện cũng có những thay đổi so với trước. Nếu không có lịch công tác hay du lịch, họ vẫn duy trì thói quen ăn cơm trưa cùng nhau, sau đó tiếp tục công việc và quây quần bên gia đình vào buổi tối.

Ảnh: FBNV



