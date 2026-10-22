Chính Nữ không ở đâu xa: Những người phụ nữ quanh ta đang tự viết nên cuộc đời mình

Sức mạnh của Chính Nữ : Khi những câu chuyện riêng trở thành tiếng nói chung

Những định kiến về phụ nữ có thể tồn tại qua nhiều thế hệ, len vào cách người ta đánh giá một nghề nghiệp, một lựa chọn hay khả năng của một con người. Có thể không phải người phụ nữ nào cũng dám thay đổi định kiến cũ, nhưng ở Chính Nữ 2026, điều khiến nó bắt đầu thay đổi, đôi khi, chỉ là thời khắc một người phụ nữ quyết định không sống theo những gì người khác đã nghĩ sẵn về mình.

20 gương mặt Chính Nữ tại đêm tôn vinh không đại diện cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam. Bởi ngoài kia, có vô vàn Chính Nữ, cũng sẽ có vô vàn câu chuyện khác nhau. Có người chọn bước vào lĩnh vực từng được xem là không phù hợp với phụ nữ. Có người tiếp tục theo đuổi học vấn và sự nghiệp dù phải đối diện những kỳ vọng về gia đình. Có người quyết rời một công việc ổn định để bắt đầu con đường mà người khác chưa thể hình dung.