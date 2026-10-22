Chính Nữ không ở đâu xa: Những người phụ nữ quanh ta đang tự viết nên cuộc đời mình

Chính Nữ 2026Celebration Night
Một buổi gặp gỡ, những cuộc đời không cần giống nhau
Hội tụ tại đêm tôn vinh, 20 Chính Nữ mang theo những hành trình đặt mình ở vị trí chính giữa, tự định giá trị, tự quyết cuộc đời mình rất khác nhau. Có người dành phần lớn cuộc đời trong phòng thí nghiệm, có người chinh phục bảy đỉnh núi cao nhất ở bảy lục địa trên thế giới, vượt qua các cuộc đua sức bền trên nhiều địa hình khắc nghiệt. Có người quen thuộc với ánh đèn sân khấu, cũng có người kiên trì theo đuổi những công việc vì cộng đồng, âm thầm tạo ra thay đổi mà không phải lúc nào cũng được nhiều người biết đến…