EmagazineChính Nữ · Celebration Night 2026
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    Chính Nữ không ở đâu xa: Những người phụ nữ quanh ta đang tự viết nên cuộc đời mình

    2026EmagazineL’Oréal

    Bài viết · Lam KhêThiết kế · trm1nhle

    Những Chính Nữ 2026 đến từ những thế giới rất khác nhau. Và rồi, họ gặp nhau, kết nối sâu sắc hơn trong một đêm tiệc tôn vinh chính mình. Dù muôn vàn khác biệt, nhưng 20 Chính Nữ 2026 giống nhau ở một điểm: Ai cũng là Chính Nữ và tự viết nên cuộc đời mình muốn sống.

    Celebration Night 2026

    “Mời Chính Nữ đứng chính giữa sân khấu!” Lời mời của MC Hoàng Oanh nhiều lần vang lên trong đêm L’Oréal Paris Chính Nữ Celebration Night 2026. Mỗi khi một người phụ nữ bước ra chia sẻ câu chuyện của mình, vị trí trung tâm sân khấu lại được nhường cho cô, nơi ánh đèn và sự chú ý của khán giả cùng hướng đến.

    Hai người phụ nữ trong đầm đỏ trên sân khấu Celebration Night
    “Cả trên sân khấu, hay ngoài cuộc sống, mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được làm nhân vật chính, tự lựa chọn và viết nên câu chuyện của mình.”
    Các Chính Nữ 2026 cùng đứng trên sân khấu Celebration Night

    Emagazine 2026L’Oréal

    “Khi phụ nữ nhường vị trí chính giữa cho nhau, điều đó vô cùng tuyệt vời, phải không ạ?”, MC Hoàng Oanh nói khi mời siêu mẫu Lan Khuê bước vào giữa sân khấu. Cả trên sân khấu, hay ngoài cuộc sống, mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được làm nhân vật chính, tự lựa chọn và viết nên câu chuyện của mình.

    Chính Nữ bên backdrop “Bạn đã sẵn sàng viết lại định kiến?”

    Chính Nữ 2026Celebration Night

    Một buổi gặp gỡ, những cuộc đời không cần giống nhau

    Hội tụ tại đêm tôn vinh, 20 Chính Nữ mang theo những hành trình đặt mình ở vị trí chính giữa, tự định giá trị, tự quyết cuộc đời mình rất khác nhau. Có người dành phần lớn cuộc đời trong phòng thí nghiệm, có người chinh phục bảy đỉnh núi cao nhất ở bảy lục địa trên thế giới, vượt qua các cuộc đua sức bền trên nhiều địa hình khắc nghiệt. Có người quen thuộc với ánh đèn sân khấu, cũng có người kiên trì theo đuổi những công việc vì cộng đồng, âm thầm tạo ra thay đổi mà không phải lúc nào cũng được nhiều người biết đến…

    Chính Nữ trong bộ suit trắng

    Đầu tháng 10Đêm tôn vinh

    Buổi tối đầu tháng 10 ấy, họ cùng được tôn vinh. Việc vinh danh ấy không nhằm tìm ra ai thành công hơn, ai mạnh mẽ hơn, hay ai xứng đáng trở thành hình mẫu lý tưởng cho những phụ nữ khác, mà chỉ đơn giản là để ghi nhận một hành trình tự chọn, tự quyết mà những Chính Nữ đã bước qua. Bởi, phía sau những thành tựu đạt được, điều kết nối họ với nhau là những lựa chọn không dễ dàng: dám đi một con đường khác với kỳ vọng của gia đình, không để ngoại hình quyết định năng lực, dù phải bắt đầu lại vẫn kiên trì với đam mê, và cả dũng cảm bước qua những giới hạn mà chính mình từng nghĩ là không thể.

    Hai Chính Nữ trong trang phục trắng tạo dáng trên sân khấu

    Ilon SpechtCopywriter · 1971

    23 tuổiIlon Specht viết nên “Because I’m Worth It” · 1971

    Đêm L’Oréal Paris Chính Nữ Celebration Night 2026 mở ra với câu chuyện về Ilon Specht, nữ copywriter 23 tuổi đã viết nên thông điệp “Because I'm Worth It” vào năm 1971. Hơn nửa thế kỷ sau, tuyên ngôn ấy vẫn vẹn nguyên sức nặng: Phụ nữ có giá trị riêng và xứng đáng được tự quyết định cuộc đời mình.

    Trong không gian của âm nhạc, những thước phim và những cuộc trò chuyện, tinh thần ấy tiếp tục được lan toả bằng chính tiếng nói của những Chính Nữ.

    Siêu mẫu Lan Khuê trong đầm đen

    Siêu mẫuLan Khuê

    10 nămĐại sứ thương hiệu đầu tiên của L’Oréal Paris tại Việt Nam

    Trở về từ Le Défilé L’Oréal Paris trong khuôn khổ Paris Fashion Week, siêu mẫu Lan Khuê chia sẻ cảm xúc về cuộc hội ngộ với thương hiệu sau tròn một thập kỷ. Mười năm trước, cô trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của L’Oréal Paris tại Việt Nam. Mười năm sau, khi đã trải qua nhiều vai trò từ người mẫu, người mẹ, người vợ đến doanh nhân và biên tập thời trang, Lan Khuê một lần nữa đồng hành cùng thương hiệu trên sân khấu quốc tế.

    Với Lan Khuê, cuộc hội ngộ ấy không đơn thuần là một dấu mốc công việc, mà còn là sự đồng điệu về triết lý sống.

    Với cô, cuộc hội ngộ ấy không đơn thuần là một dấu mốc công việc, mà còn là sự đồng điệu về triết lý sống. Tại Paris, khi chứng kiến những phụ nữ đến từ nhiều quốc gia cùng tự tin thể hiện bản thân, Lan Khuê càng cảm nhận rõ rằng mỗi người có một hành trình riêng, nhưng giá trị của họ không nên bị giới hạn bởi bất kỳ danh xưng hay chuẩn mực nào.

    Khách mời trong đầm đỏ tại hàng ghế khán giả

    Người phụ nữ đẹp nhất là khi họ tự tin làm chủ chính cuộc đời của mình và dùng năng lực nội tại đó mở ra những cơ hội phát triển cho những người xung quanh.

    Lan Khuê · Siêu mẫu

    Chính Nữ trong đầm đỏ bên backdrop Chính Nữ

    Trên sân khấuCelebration Night

    Tiếp nối Siêu mẫu Lan Khuê, trên sân khấu, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp say mê nói về niềm vui được sống với đam mê khoa học; Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh mạnh mẽ khẳng định tri thức giúp phụ nữ hiểu bản thân và tự quyết định cuộc đời; Phương Anh Đào không để nhan sắc hay tuổi tác giới hạn hành trình nghệ thuật, còn Céline Nhã Nguyễn tin rằng những giới hạn từng nghĩ không thể vượt qua vẫn có thể được viết lại.

    Chính Nữ trong đầm trắng cầm kỷ niệm chương

    Trên sân khấuCelebration Night

    Mỗi người một trải nghiệm, một góc nhìn khác nhau về nhan sắc, tuổi tác, tri thức, sự nghiệp và cả giới hạn bản thân, nhưng cùng khẳng định quyền được lựa chọn và tự định nghĩa giá trị của chính mình.

    Những câu chuyện ấy khiến người ta nghĩ lại về những định kiến đã tồn tại qua nhiều thế hệ:

    Key visual Chính Nữ: “Phụ nữ là phái yếu?”
    Key visual Chính Nữ: “Phụ nữ học nhiều làm gì?”
    Key visual Chính Nữ: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”

    Những câu nói ấy quen thuộc đến mức, chúng ta không còn nhận ra có một giới hạn vô hình dành cho những người phụ nữ. Những định nghĩa ấy, đến nay có còn phù hợp không? Nếu không, vì sao những người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục bị trói buộc bởi chúng?

    Chính Nữ 2026Những câu chuyện riêng

    Sức mạnh của Chính Nữ: Khi những câu chuyện riêng trở thành tiếng nói chung

    Những định kiến về phụ nữ có thể tồn tại qua nhiều thế hệ, len vào cách người ta đánh giá một nghề nghiệp, một lựa chọn hay khả năng của một con người. Có thể không phải người phụ nữ nào cũng dám thay đổi định kiến cũ, nhưng ở Chính Nữ 2026, điều khiến nó bắt đầu thay đổi, đôi khi, chỉ là thời khắc một người phụ nữ quyết định không sống theo những gì người khác đã nghĩ sẵn về mình.

    20 gương mặt Chính Nữ tại đêm tôn vinh không đại diện cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam. Bởi ngoài kia, có vô vàn Chính Nữ, cũng sẽ có vô vàn câu chuyện khác nhau. Có người chọn bước vào lĩnh vực từng được xem là không phù hợp với phụ nữ. Có người tiếp tục theo đuổi học vấn và sự nghiệp dù phải đối diện những kỳ vọng về gia đình. Có người quyết rời một công việc ổn định để bắt đầu con đường mà người khác chưa thể hình dung.

    Nguyễn Ngọc Ánh trong đầm đỏ bên backdrop Chính Nữ

    Chính Nữ 2026Sáng lập Xanh Việt Nam

    01Nguyễn Ngọc Ánh

    Những lựa chọn ấy chẳng cần phải bắt đầu bằng một giấc mơ lớn lao. Đôi khi, chúng đến từ một khoảnh khắc rất đời thường. Như hình ảnh những đứa trẻ phải xây lâu đài cát giữa rác thải từng thôi thúc Nguyễn Ngọc Ánh dừng lại công việc văn phòng để bắt đầu hành trình sống xanh. Ngọc Ánh lúc đó, và cả bây giờ, từng đối diện những câu hỏi về việc vì sao một cô gái học hành đàng hoàng lại chọn công việc nhặt rác, vốn bị xem là vất vả và không phù hợp.

    Ngọc Ánh lúc đó, và cả bây giờ, từng đối diện những câu hỏi về việc vì sao một cô gái học hành đàng hoàng lại chọn công việc nhặt rác, vốn bị xem là vất vả và không phù hợp.

    Xanh Việt NamNguyễn Ngọc Ánh

    10.000Tình nguyện viên trên cả nước cùng Xanh Việt Nam

    Nhưng Ngọc Ánh không để cách nhìn ấy quyết định giá trị công việc mình đang làm. Từ trăn trở ban đầu, cô sáng lập Xanh Việt Nam, kết nối gần 10.000 tình nguyện viên trên cả nước tham gia các hoạt động vì môi trường. Bắt đầu từ một lựa chọn cá nhân, nay, Xanh Việt Nam của Ngọc Ánh đã trở thành cơ hội để nhiều người cùng hành động.

    Nguyễn Thụy Minh Phương trong lễ phục tốt nghiệp

    Chính Nữ 2026Giáo viên mầm non · Australia

    02Nguyễn Thụy Minh Phương

    Ở một nơi rất xa Việt Nam, Nguyễn Thụy Minh Phương cũng chọn một con đường khiến không ít người ngạc nhiên. Thay vì tiếp tục cuộc sống tiện nghi tại Melbourne, cô đến một vùng sa mạc xa xôi của Australia để làm giáo viên mầm non cho trẻ em bản địa. Công việc của Minh Phương ở đó ngoài dạy chữ hay chăm sóc những sinh hoạt thường ngày của trẻ, còn giúp các em tự tin hơn vào bản thân, trân trọng bản sắc văn hóa và có thêm cơ hội phát triển trong tương lai.

    Các Chính Nữ 2026 cùng đứng trên sân khấu Celebration Night

    Hai hành trình

    Một người chọn làm sạch môi trường. Một người chọn mang giáo dục đến những đứa trẻ ở vùng xa. Hai hành trình tưởng không liên quan, nhưng cùng bắt đầu từ việc những cô gái ấy dám lựa chọn công việc có ý nghĩa với chính mình, ngay cả khi lựa chọn ấy khác với những kỳ vọng quen thuộc.

    Đào Thị Hồng Quyên trong đầm trắng

    Chính Nữ 2026Giáo dục STEM · Power of Radiance

    03Đào Thị Hồng Quyên

    Hay như câu chuyện của Chính Nữ Đào Thị Hồng Quyên, từ ngôi trường làng, cô từng bước đi trên con đường thúc đẩy giáo dục STEM, góp phần khuyến khích các bé gái tiếp cận khoa học và công nghệ. Ở lĩnh vực được mặc định dành riêng cho nam giới ấy, Hồng Quyên lại trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Power of Radiance toàn cầu với niềm tin: tri thức không chỉ giúp mỗi người tự mở ra con đường của chính mình, mà còn cả cơ hội tạo thêm nhiều lựa chọn cho những thế hệ mai sau.

    Những hành trình ấy khác nhau về hoàn cảnh, nghề nghiệp và đích đến, nhưng cùng cho thấy giá trị của việc được tự lựa chọn con đường mình muốn đi. Như nghệ sĩ violin Hoàng Rob chia sẻ tại Celebration Night, điều đáng trân trọng trong hai chữ “Chính Nữ” chính là được là chính mình. “Tất cả những sự lựa chọn đó không có đúng, không có sai, không có cao và thấp, khi cô ấy được là chính mình và cảm thấy hạnh phúc với hành trình này”.

    Các Chính Nữ trước bức tường câu chuyện Chính Nữ

    Cộng đồngMùa Chính Nữ 2026

    600+Câu chuyện về những người phụ nữ quanh ta do cộng đồng chia sẻ

    Tinh thần ấy cũng được lan tỏa qua hơn 600 câu chuyện về những người phụ nữ quanh ta do cộng đồng chia sẻ trong mùa Chính Nữ 2026. Từ những hành trình được công chúng biết đến đến những nỗ lực thầm lặng trong gia đình, công việc và cộng đồng, mỗi câu chuyện góp thêm một góc nhìn về cách phụ nữ tự định nghĩa giá trị của mình.

    Các Chính Nữ nhận hoa và kỷ niệm chương trên sân khấu

    Celebration NightXướng tên

    20Chính Nữ · Khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh, thể thao, cộng đồng

    Và tại Celebration Night, khi 20 Chính Nữ đến từ các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh, thể thao và hoạt động cộng đồng cùng được xướng tên, những hành trình tưởng chừng không liên quan đã gặp nhau trong một khoảnh khắc tôn vinh. Sự hiện diện của những Chính Nữ từ các mùa trước như Helly Tống, Ái Phương và Thảo Nhi Lê càng làm rõ tính tiếp nối của hành trình ấy.

    Các Chính Nữ vẫy tay chụp ảnh chung

    Celebration NightKỷ niệm chương

    Mỗi kỷ niệm chương ghi nhận một câu chuyện riêng, nhưng ý nghĩa của đêm tôn vinh không dừng lại ở 20 cái tên trên sân khấu. Đằng sau họ là hàng trăm câu chuyện đã được cộng đồng chia sẻ và biết bao người phụ nữ vẫn đang âm thầm viết nên cuộc đời mình.

    Từ những tiếng nói riêng lẻ, Chính Nữ 2026 trở thành một cuộc đối thoại rộng mở hơn, nơi những lựa chọn khác biệt được nhìn thấy, lắng nghe và trân trọng.

    Chính Nữ 2026L’Oréal Paris

    Từ “Vì bạn xứng đáng” đến một lời cam kết đồng hành

    Từ tuyên ngôn “Because I'm Worth It” ra đời năm 1971, L’Oréal Paris đã bền bỉ lan tỏa niềm tin về giá trị của phụ nữ qua nhiều thế hệ. Tại Việt Nam, tinh thần ấy được tiếp nối bằng hành trình Chính Nữ từ năm 2021 và được thể hiện mạnh mẽ hơn trong năm 2026, qua việc khuyến khích phụ nữ viết lại những định kiến quen thuộc với phụ nữ.

    1971“Because I'm Worth It” ra đời
    2021Hành trình Chính Nữ tại Việt Nam
    2026Viết lại định kiến
    Bà Sjaan Lawson phát biểu trên màn hình lớn tại L’Oréal Paris Chính Nữ Celebration Night 2026

    Bà Sjaan LawsonGiám đốc ngành hàng Tiêu dùng L’Oréal Việt Nam

    Phát biểu tại đêm tôn vinh, bà Sjaan Lawson, Giám đốc ngành hàng Tiêu dùng L’Oréal Việt Nam, nhấn mạnh rằng mỗi phụ nữ đều xứng đáng trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mình, có quyền định nghĩa thành công, lựa chọn con đường riêng và tự viết nên những chương đời của bản thân.

    Bảng clapperboard Chính Nữ và ghế đạo diễn trước backdrop “Bạn đã sẵn sàng viết lại định kiến?”

    Ông Ahmed WagihTổng Giám đốc L’Oréal Việt Nam

    Ông Ahmed Wagih, Tổng Giám đốc L’Oréal Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn của thương hiệu: “L’Oréal sẽ tiếp tục nhắc nhớ phụ nữ về giá trị của họ, về quyền được làm nhân vật chính trong cuộc đời mình. Hành trình ấy sẽ còn được duy trì cho đến khi thế giới thay đổi, đến một ngày phụ nữ không còn cần những lời nhắc rằng họ hoàn toàn xứng đáng”.

    Chính NữMột tương lai mới

    Lời khẳng định ấy mở ra một tương lai Chính Nữ mới nơi mà phụ nữ được nhìn nhận bằng chính năng lực, khát vọng và những đóng góp của mình, thay vì bị đánh giá qua những khuôn mẫu về giới tính, học vấn hay hôn nhân. Ở tương lai ấy, quyền tự lựa chọn của phụ nữ được thừa nhận như điều hiển nhiên, thay vì phải liên tục được bảo vệ trước những định kiến có sẵn.

    Chính NữCuộc đối thoại

    Những định kiến chắc chắn không thể biến mất chỉ sau một chiến dịch hay một đêm tôn vinh. Nhưng mỗi lần một câu chuyện được lắng nghe, một khuôn mẫu cũ được đặt lại, một lựa chọn khác biệt được tôn trọng, cuộc đối thoại về giá trị phụ nữ lại có thêm cơ hội đi xa hơn.

    Chính NữVì bạn xứng đáng

    Những Chính Nữ từ đêm tiệc ấy đã trở về với cuộc sống thường ngày. Người tiếp tục nghiên cứu, người trở lại sàn tập, người bước vào studio, người chăm sóc gia đình, người bắt đầu một dự định mới. Và ngoài kia, vẫn còn biết bao người phụ nữ đang mỗi ngày lựa chọn con đường mình muốn đi, kiên trì với điều mình tin tưởng và tự viết tiếp cuộc đời theo cách riêng. Và hành trình Chính Nữ sẽ còn được tiếp nối, với niềm tin đã đồng hành cùng L’Oréal Paris suốt hơn nửa thế kỷ: Vì tôi xứng đáng, vì bạn xứng đáng!

    Vì tôixứng đáng,vì bạnxứng đáng!

    L’Oréal ParisYou’re worth it.