Ai là người đề xuất đưa Ai Là Triệu Phú về Việt Nam?

Ngay từ khi xuất hiện, Ai Là Triệu Phú đã mang đến một hình thức giải trí kết hợp kiến thức, đòi hỏi người chơi có vốn hiểu biết rộng, khả năng suy luận và sự bình tĩnh.

Nhắc đến Ai Là Triệu Phú, hình ảnh nhà báo Lại Văn Sâm ngồi trước màn hình câu hỏi, với giọng dẫn điềm đạm, những câu hỏi đầy thử thách và khoảnh khắc người chơi cân nhắc trước mỗi quyết định quan trọng đã trở thành ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả. Tuy nhiên, đằng sau chương trình truyền hình quen thuộc ấy còn có một câu chuyện ít được biết đến là MC đầu tiên của chương trình - nhà báo Lại Văn Sâm cũng chính là người đề xuất đưa format này về Việt Nam.

Gameshow Ai Là Triệu Phú bắt nguồn từ Vương quốc Anh, với tên gốc là Who Wants to Be a Millionaire?. Chương trình lần đầu lên sóng trên kênh ITV vào ngày 4/9/1998, do Chris Tarrant dẫn dắt. Khác với cách gọi quen thuộc tại Việt Nam, tên tiếng Anh của chương trình có nghĩa “Ai muốn trở thành triệu phú?”, đặt người chơi trước một mục tiêu rõ ràng là chinh phục chuỗi câu hỏi để giành giải thưởng lớn.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017, nhà báo Lại Văn Sâm tiết lộ việc Đài Truyền hình Việt Nam mua bản quyền và đưa Ai Là Triệu Phú về nước cũng là nguyện vọng của nam MC. MC Lại Văn Sâm khẳng định chính mình đã đề xuất đưa chương trình về Việt Nam.

MC Lại Văn Sâm là người đề xuất đưa Ai Là Triệu Phú về Việt Nam

Ai Là Triệu Phú chính thức ra mắt khán giả trên sóng VTV3 vào lúc 20h ngày 4/1/2005. Ngay từ khi xuất hiện, Ai Là Triệu Phú đã mang đến một hình thức giải trí kết hợp kiến thức, đòi hỏi người chơi có vốn hiểu biết rộng, khả năng suy luận và sự bình tĩnh trước áp lực.

Mỗi câu trả lời đúng đưa người chơi tiến gần hơn đến phần thưởng lớn, trong khi một quyết định sai có thể khiến họ phải dừng cuộc chơi hoặc đánh đổi thành quả đã đạt được. Chương trình là sân chơi trí tuệ dành cho nhiều đối tượng, tôn vinh kiến thức và mang lại những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chính sự kết hợp giữa tính giáo dục, giải trí và yếu tố hồi hộp đã giúp chương trình tạo được sức hút lâu dài.

Cách dẫn dắt dí dỏm và thân thiện của nhà báo Lại Văn Sâm đã khiến chương trình có sức sống lâu bền trong lòng khán giả

MC Lại Văn Sâm gắn bó với Ai Là Triệu Phú từ khi lên sóng năm vào 2005. Năm 2015, nhân dịp gameshow tròn 10 năm, nam MC chia sẻ rằng mình yêu thích công việc này bởi có cơ hội gặp gỡ nhiều người chơi đến từ khắp mọi miền. Dù từng đề nghị tìm người dẫn mới, nhà báo Lại Văn Sâm vẫn tiếp tục gắn bó với chương trình cho đến năm 2017, khép lại 13 năm đồng hành.

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