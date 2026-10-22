Kết quả giám định cô giáo bị nam sinh lớp 12 đánh ngay trên bục giảng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành phối hợp Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích với cô H.

Liên quan đến vụ việc học nam sinh đánh cô giáo giữa lớp, tối 21/10/2026, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có kết luận sơ bộ về vụ việc trong giờ học hôm 19/10.

Theo thông tin của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, kết luận sơ bộ về vụ việc gửi về trường cho thấy lúc 10h10 ngày 19/10, tại phòng học, học sinh L.H.V., (sinh ngày 17/4/2009, trú xã Tiến Thắng, TP Hà Nội), đã dùng tay tác động vật lý hai cái vào đầu, vùng mặt cô L.T.H., giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm.

Hậu quả khiến cô H. bị thương, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt Phú Thọ, sau đó được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do một số học sinh trong lớp không làm bài tập về nhà, trong đó có V., nên trong tiết học cô H. đã yêu cầu số học sinh trên đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ.

Nhà trường cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành phối hợp Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích với cô H. Kết quả tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô H. là 12%.

Nam sinh V. lao vào đánh cô giáo ngay trên bục giảng - Ảnh cắt từ clip

Trong ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ với nam sinh V.

Đến ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can V. về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 phê chuẩn theo quy định.

"Nhà trường đề nghị các bậc cha mẹ học sinh, các em học sinh và cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức; không suy diễn, phán đoán, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra những nhận định chủ quan tạo sự hoang mang gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, tâm lý thầy cô đang giảng dạy cũng như phụ huynh có con đang học tại trường.

Nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm giáo dục, bảo đảm môi trường học đường an toàn, nghiêm túc và nhân văn", thông báo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết.