Nam MC SN 1984 từng dẫn Rung Chuông Vàng là kỹ sư Vật lý kỹ thuật, tốt nghiệp Bách khoa loại giỏi nhưng rẽ hướng làm truyền hình

Quyết định theo đuổi nghề dẫn chương trình đã đưa nam MC đến với nhiều gameshow và chương trình giải trí lớn.

Rung Chuông Vàng là sân chơi kiến thức gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, mua bản quyền từ Hàn Quốc với format gốc mang tên Thử thách! Kim Khánh (Golden Bell Challenge), lên sóng tại Việt Nam từ năm 2006 và duy trì trong khoảng 5 năm trước khi dừng phát sóng vào năm 2011. Với cách chơi mới lạ, hàng trăm sinh viên cùng tham gia và những câu hỏi trải rộng từ kiến thức học thuật đến đời sống, chương trình nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trên sóng truyền hình.

Gắn với những mùa phát sóng của Rung Chuông Vàng là nhiều gương mặt MC quen thuộc, trong đó có MC Nguyên Khang. Anh từng dẫn chương trình bên cạnh những MC như Diệp Chi, Hồng Phúc và được khán giả nhớ đến với phong cách trẻ trung, hài hước, năng động.

MC Nguyên Khang thời dẫn Rung Chuông Vàng

MC Nguyên Khang tên thật là Đoàn Nguyên Khang, sinh năm 1984 tại TP.HCM, ít người biết trước khi theo đuổi công việc dẫn chương trình, Nguyên Khang từng theo học ngành Vật lý kỹ thuật tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM và tốt nghiệp loại giỏi. Thay vì lựa chọn công việc đúng chuyên ngành được đào tạo, Nguyên Khang quyết định theo đuổi lĩnh vực dẫn chương trình. Đây là hướng đi đưa anh từ môi trường phát thanh đến sân khấu truyền hình, đồng thời mở ra cơ hội làm việc với nhiều chương trình có quy mô lớn.

Từ những năm đầu sự nghiệp, Nguyên Khang bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực giải trí từ khá sớm. Năm 2006, anh tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức. Cơ hội này giúp anh có thêm trải nghiệm, từng bước tiếp cận công việc dẫn dắt các chương trình và sự kiện.

MC Nguyên Khang tên thật là Đoàn Nguyên Khang, sinh năm 1984 tại TP.HCM

Một trong những dấu mốc quan trọng của Nguyên Khang là cuộc thi Cầu Vồng do VTV6 tổ chức năm 2009. Anh giành ngôi vị quán quân ở lĩnh vực Người dẫn chương trình, qua đó tạo bước đệm để phát triển sự nghiệp trên sóng truyền hình. Thành tích này cũng giúp anh được biết đến rộng rãi hơn trong vai trò MC, thay vì chỉ gắn với công việc phát thanh.

Trước đó, thời gian làm việc tại Xone FM đã giúp Nguyên Khang tích lũy những kỹ năng quan trọng của nghề dẫn. Với đặc thù phát thanh, người dẫn phải sử dụng giọng nói linh hoạt, duy trì nhịp độ chương trình và phản ứng nhanh trước những tình huống phát sinh mà không có sự hỗ trợ trực tiếp từ hình ảnh. Những kinh nghiệm ấy trở thành nền tảng để anh thích nghi khi chuyển sang môi trường truyền hình.

Trước khi theo đuổi công việc dẫn chương trình, Nguyên Khang từng theo học ngành Vật lý kỹ thuật tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM và tốt nghiệp loại giỏi

Trong quá trình hoạt động, Nguyên Khang từng tham gia dẫn nhiều chương trình thuộc các thể loại khác nhau, từ âm nhạc, giải trí đến gameshow. Anh xuất hiện trong những chương trình như Giọng Hát Việt, Nhân Tố Bí Ẩn, Bước Nhảy Hoàn Vũ, SV 2012, Không Giới Hạn - Sáuke Việt Nam... Việc đảm nhận nhiều định dạng chương trình giúp nam MC có cơ hội thể hiện khả năng dẫn dắt sân khấu, kết nối khách mời và tương tác với người chơi.

Hiện nay, nam MC tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất nội dung. The Khang Show là chương trình trò chuyện do anh đầu tư và phát triển, với khách mời đến từ nhiều lĩnh vực. Thay vì chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt, Nguyên Khang tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và sản xuất chương trình, qua đó mở rộng công việc từ người đứng trước máy quay sang phía sau một sản phẩm truyền thông.

Bên cạnh công việc MC, Nguyên Khang còn được biết đến với khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, đàn nguyệt, đàn nhị và đàn tứ. Song song với hoạt động nghệ thuật, Nguyên Khang có công việc kinh doanh riêng trong lĩnh vực nhà hàng và bất động sản.

Hiện nay, Nguyên Khang tập trung vào chương trình The Khang Show trên kênh YouTube và ứng dụng xem phim trực tuyến

Tổng hợp