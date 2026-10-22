Danh tính 2 nữ giáo viên mầm non tát bé gái 3 tuổi trong giờ học mỹ thuật

Không kìm chế được cảm xúc, 2 nữ giáo viên đã có hành vi tát bé gái khiến dư luận bức xúc.

Ngày hôm nay (21/10), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 2 nữ giáo viên mầm non có hành vi tát học sinh trong lớp học. Theo nội dung clip, một bé gái đang ngồi tập vẽ cùng các bạn với sự hướng dẫn của cô giáo thì bất ngờ bị cả 2 cô này dùng tay tát vào má. Thậm chí, cả 2 giáo viên còn có to tiếng với bé khiến cháu có phần sợ hãi. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip khiến dư luận đặc biệt quan tâm và mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Tuổi Trẻ thông tin, sự việc trong đoạn clip trên xảy ra tại trường mầm non Hậu Lộc - Phân hiệu Lộc Tân, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu từ ban giám hiệu Trường mầm non Hậu Lộc, vụ việc này xảy ra ngày hôm qua (20/10). Trong giờ học mỹ thuật tại lớp C5, 2 giáo viên chủ nhiệm là cô N.T.B. và N.T.T.L. đã có hành vi tát vào mặt, rồi to tiếng với học sinh 3 tuổi.

Hình ảnh 2 nữ giáo viên tát bé gái. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng Trường mầm non Hậu Lộc, cho hay sau khi nhận được thông tin vụ việc, nhà trường đã đình chỉ công tác đối với hai giáo viên liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Bên cạnh đó về nguyên nhân sự việc, bà Nguyễn Thị Liên đã có chia sẻ mới trên Tiền Phong. Theo báo cáo từ phía 2 nữ giáo viên, các cô cho hay do hướng dẫn nhiều lần nhưng bé gái vẫn sai sót nên đã không giữ được bình tĩnh mà có những hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực.

Theo nữ hiệu trưởng, Trường Mầm non Hậu Lộc - Phân hiệu Lộc Tân có 25 lớp ở các lứa tuổi. Lớp 3-4 tuổi có cháu bé bị hai giáo viên đánh có 19 em. Sau sự việc, hai nữ giáo viên đã liên hệ và trao đổi sự việc với phụ huynh học sinh bị đánh. Hiện, gia đình cháu chưa có ý kiến gì thêm và cháu bé vẫn đi học bình thường.

T/H