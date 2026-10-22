Vì sao Doraemon không chê Nobita vô dụng?

Doraemon chọn ở lại bên Nobita không phải ngẫu nhiên, mà có những lý do rất rõ ràng.

Trong Doraemon, Nobita là một nhân vật khá đặc biệt. Cậu bé trông có vẻ chẳng giỏi giang gì, nhưng lại có Doraemon làm chỗ dựa. Chú mèo máy này đến từ thế kỷ 22, sở hữu chiếc túi thần kỳ có thể lấy ra đủ loại bảo bối to nhỏ. Nhờ những món đồ ấy, Nobita nhiều lần vượt qua khó khăn và tự thay đổi bản thân.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Doraemon không chọn giúp những người xuất sắc như Dekisugi hay Shizuka mà lại gắn bó với một cậu bé hậu đậu như Nobita.?

1. Doraemon được chính người nhà của Nobita phái tới

Doraemon không tự nhiên xuất hiện trong nhà Nobita. Chú mèo máy được Sewashi, hậu duệ đời sau của Nobita, mua về rồi gửi ngược về quá khứ để đồng hành cùng tổ tiên của mình. Nói cách khác, ngay từ đầu Doraemon đã mang theo một nhiệm vụ rõ ràng chứ không phải đến chơi cho vui.

Lý do Sewashi làm vậy xuất phát từ chính cuộc sống của gia đình cậu ở thế kỷ 22. Theo mạch truyện gốc, dòng họ Nobi ở tương lai phải sống khá chật vật và Sewashi hy vọng có thể thay đổi điều đó bằng cách giúp Nobita có một cuộc đời tốt đẹp hơn từ khi còn nhỏ. Nobita sống tốt thì cả dòng họ phía sau cũng được hưởng theo.

Vì vốn là robot do Sewashi mua về và nhận lời nhờ cậy từ cậu, Doraemon đương nhiên không thể bỏ mặc Nobita, dù cậu bé có hậu đậu đến đâu. Với Doraemon, việc chăm sóc Nobita không chỉ là tình bạn mà còn là một lời hứa.

2. Doraemon cũng từng là robot "lỗi" nên đồng cảm với Nobita

Có thể nhiều người chưa biết, dù ở thời hiện đại Doraemon gần như không gì không làm được, nhưng ở thế kỷ 22, "mèo ú" lại thuộc dạng robot bị xem là hàng lỗi. Hình ảnh một chú mèo máy lúc nào cũng tự tin trong mắt Nobita hóa ra lại khác xa vị thế của Doraemon ở thế giới của mình.

Trong series Doraemon Plus, Doraemon còn là thành viên có năng lực khiêm tốn nhất trong nhóm bảy robot. Sở dĩ Sewashi mua được Doraemon là vì khi còn bé, cậu bé đã bấm nhầm nút trong buổi bán đấu giá. Nói cách khác, Doraemon đến với gia đình Nobita không phải vì được ai chọn lựa kỹ càng, mà nhờ một cú bấm nhầm đầy tình cờ.

Từng bị coi thường và có xuất thân không mấy suôn sẻ, Doraemon có thể đã nhìn thấy hình bóng của chính mình ở Nobita. Hiểu cảm giác bị xem là kém cỏi, chú mèo máy không nỡ quay lưng với một cậu bé cũng đang bị mọi người xem nhẹ. Đó là lý do Doraemon luôn kiên nhẫn giúp đỡ Nobita, kể cả khi cậu liên tục gây rắc rối.

3. Nobita có ưu điểm riêng và nhiều tiềm năng

Nobita nổi tiếng là vụng về, học dở và hay lười biếng, nhưng cậu không phải người hoàn toàn không có điểm gì đáng khen. Cậu chơi dây rất thành thạo và có tài bắn súng cực giỏi, những kỹ năng mà các bạn cùng lớp khó ai sánh kịp.

Đặc biệt, trong các bộ phim điện ảnh, Nobita hiện lên như một con người khác hẳn. Cậu can đảm, tinh tế và đầy mưu trí, sẵn sàng lao vào nguy hiểm để bảo vệ bạn bè, hoàn toàn khác với hình ảnh cậu bé hay khóc nhè và trốn việc trong các tập thường ngày. Những khoảnh khắc ấy cho thấy khi cần thiết, Nobita hoàn toàn có thể tỏa sáng.

Có lẽ Doraemon cũng nhìn thấy tiềm năng ấy ở cậu. Với chú mèo máy, Nobita không phải một cậu bé vô dụng, mà là một người chưa có dịp bộc lộ hết khả năng của mình.

4. Nobita có trái tim lương thiện

Bản tính tốt bụng của Nobita chính là tinh thần xuyên suốt của bộ truyện và cũng có thể là lý do quan trọng nhất khiến Doraemon ở lại. Dù học dở, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dùng bảo bối của Doraemon để làm hại người khác.

Trong khi đó, những nhân vật như Jaian hay Suneo cứ có bảo bối trong tay là lại muốn dùng cho lợi ích riêng, từ khoe khoang đến chiếm đoạt thứ mình thích. Chính sự đối lập này làm nổi bật tấm lòng của Nobita, người luôn nghĩ đến bạn bè và sẵn lòng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

Nhờ sự lương thiện ấy, dù bảo bối có bị dùng sai cách thế nào, câu chuyện vẫn luôn khép lại một cách ấm áp. Với Doraemon, một người bạn tử tế quý hơn nhiều so với một người học giỏi.