Vì sao Nobita học dốt như vậy mà vẫn lên được đại học?

Dù thường xuyên bị điểm không, Nobita vẫn có nhiều cơ hội để bước chân vào cổng đại học.

Trong thế giới Doraemon, gần như bài kiểm tra nào Nobita cũng nhận về điểm 0. Điều đó khiến không ít người thắc mắc rằng một cậu bé học hành như vậy thì lấy gì để thi đỗ đại học. Để trả lời, trước hết hãy xem vì sao Nobita lại hay bị điểm 0 đến thế.

Vì sao Nobita liên tục bị điểm 0?

Nguyên nhân đầu tiên là sự cẩu thả. Nobita thường đọc sai đề hoặc tính sai những phép tính rất đơn giản. Chẳng hạn, với phép tính 3 nhân 5 rồi cộng thêm 2, cậu lại nhìn thành 5 nhân 5 và cho ra đáp số 25.

Thứ hai, bài tập và đề kiểm tra trong truyện có độ khó khá lớn so với lứa tuổi tiểu học. Có những bài xuất hiện công thức liên quan đến kiến trúc, bài toán về đường sắt với các con số như 10 mét hay 500 tấn, sơ đồ mạch điện vật lý, thậm chí là yêu cầu dịch các vấn đề vật lý sang tiếng Đức. Một số khán giả còn nhận xét rằng học sinh lớp 5 mà đã phải làm quen với sin, cos, vốn là kiến thức của bậc trung học phổ thông, thì quả thực quá sức.

Nobita nổi tiếng là một cậu bé hậu đậu và có thành tích học tập không mấy nổi bật, nếu không muốn nói là cực kém

Thứ ba, có thể thầy cô cũng góp phần. Một số người xem phát hiện có câu Nobita làm đúng nhưng vẫn bị chấm sai. Có lẽ vì cậu quá quen với hình ảnh học sinh yếu, nên khi chấm bài, thầy giáo đã thiếu cẩn thận và có phần thiên kiến.

Thứ tư, không loại trừ khả năng Nobita cố tình làm sai. Có một bài kiểm tra toàn câu đúng sai, vậy mà cậu vẫn chọn trượt toàn bộ đáp án để ra điểm 0. Điều này khiến người ta nghi ngờ rằng cậu thật ra biết đâu là đáp án đúng, chỉ là cố tình tránh đi.

Cuối cùng, người bạn thân Doraemon cũng không phải trợ thủ đáng tin cậy trong chuyện học. Có lần chú mèo máy cùng Nobita làm toán nhưng lại tính 2 cộng 3 ra 4, khiến việc học của cậu càng thêm rối.

Bảo bối của Doraemon có thể giúp Nobita đến mức nào?

Bất chấp tất cả những lý do trên, chuyện Nobita lên đại học không phải là không có cơ sở.

Trước tiên phải kể đến kho bảo bối của Doraemon. Bánh mì ghi nhớ có thể giúp Nobita in kiến thức lên bánh rồi ăn vào, để đáp án tự hiện ra trong đầu lúc làm bài. Chiếc bút chì có chức năng tính toán có thể hỗ trợ cậu giải các bài toán. Một bảo bối khác làm chậm dòng chảy thời gian sẽ cho Nobita thêm nhiều giờ ôn luyện trước kỳ thi đại học. Còn Bánh mỳ phiên dịch lại là lời giải cho những môn ngoại ngữ vốn làm cậu đau đầu.

Nhiều người cho rằng Nobita hoàn toàn có thể đỗ đại học nếu nhờ vào sự giúp ích ít nhiều từ các bảo bối của Doraemon

Ngoài ra, chắc chắn vẫn còn những bảo bối kỳ diệu khác từ Doraemon giúp Nobita gợi mở tư duy hoặc tìm ra hướng giải khi học các môn còn lại.

Những yếu tố khác giúp Nobita có cơ hội vào đại học là gì?

Không chỉ trông cậy vào bảo bối, trên thực tế, Nobita còn có những điểm cộng của riêng mình. Tuy hay bị điểm 0, đôi lúc cậu vẫn đủ điểm yêu cầu, thậm chí có lần được 100 điểm, chứng tỏ cậu không hoàn toàn thiếu khả năng học tập. Cậu cũng có sở trường riêng khi là nhà vô địch chơi dây toàn quốc, một thành tích có thể là lợi thế nhất định khi xét tuyển.

Bên cạnh đó, vào những thời khắc quan trọng, Nobita từng quyết tâm thay đổi bản thân. Cậu đã có lúc đặt mục tiêu chăm chỉ học hành để cùng Shizuka thi đỗ đại học. Và với sự động viên của Shizuka, hẳn cậu sẽ càng có thêm động lực. Hơn nữa, Sewashi, hậu duệ đời sau của Nobita, đã cử Doraemon về quá khứ để cải thiện vận mệnh gia đình. Nhiệm vụ ấy cũng có thể thôi thúc Nobita nỗ lực hơn.

Tóm lại, dù thường xuyên bị điểm 0, Nobita vẫn có khả năng thi đỗ đại học nhờ sự trợ giúp từ bảo bối, sự nỗ lực của bản thân và cả những may mắn tình cờ. Câu chuyện của cậu cũng nhắn nhủ rằng một người dù còn yếu ở nhiều mặt, nếu có quyết tâm, biết cố gắng và biết tận dụng sự giúp đỡ từ bên ngoài, vẫn có thể từng bước đạt được mục tiêu.