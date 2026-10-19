Nữ sinh này vừa được Giáo sư Ngô Bảo Châu trao học bổng 15 triệu/tháng: Nhìn thành tích học tập mới thấy quá xứng đáng!

Ngay từ những năm phổ thông, Trương Thanh Xuân đã có bảng thành tích học tập xuất sắc, từng đạt huy chương ở đấu trường quốc tế.

Mới đây, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) vừa công bố 9 sinh viên năm nhất nhận học bổng Sigma Gold năm học 2026-2027. Học bổng này thuộc Chương trình phát triển tài năng Toán học (VIASM MTDP), được tài trợ bởi các tổ chức và cá nhân nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực Toán học và Sư phạm Toán học.

Sigma Gold hỗ trợ 100% học phí theo định mức của trường và 15 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng (mỗi năm học 10 tháng).

Các sinh viên được lựa chọn qua vòng xét hồ sơ dựa trên thành tích học tập, giải thưởng và bài luận về Toán học, sau đó tham gia phỏng vấn trực tiếp với Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học VIASM, cùng các đồng nghiệp.

Danh sách 9 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng Sigma Gold năm nay đến từ các trường: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Trong số 9 sinh viên này, chỉ có duy nhất 1 sinh viên nữ là em Trương Thanh Xuân đến từ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.

Nữ sinh Trương Thanh Xuân

Thành tích học tập "khủng" của cô nữ sinh năm nhất

Trương Thanh Xuân (sinh năm 2008), từng là học sinh lớp chuyên Toán trường THPT chuyên Bắc Ninh. Năm 2025, nữ sinh này ghi dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2025 (IMO lần thứ 66) tổ chức tại Australia.

Thành tích này không chỉ góp phần đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 9 chung cuộc mà còn đánh dấu cột mốc sau 5 năm nước ta mới lại có một nữ sinh góp mặt ở sân chơi toán học đỉnh cao này.

Trước đó, bảng thành tích của em đã dày dặn với Huy chương Bạc Toán Tuổi thơ lớp 5, giải cấp tỉnh và giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023–2024, xếp thứ 4/48 ở vòng tuyển chọn đội tuyển IMO toàn quốc.

Năm 2026, khi là học sinh lớp 12, Trương Thanh Xuân cũng là một trong 22 học sinh thuộc đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương (APMO).

Được biết, hành trình chạm tới huy chương IMO của Xuân từng trải qua giai đoạn mông lung ở năm lớp 10, khi em say mê các hoạt động ngoại khóa, làm MC, giữ chức Phó ban chuyên môn CLB Tranh biện và từng có ý định gác lại Toán chuyên sâu để luyện thi IELTS du học. Bước ngoặt xuất hiện sau kỳ nghỉ hè lớp 10, khi thầy cô phát hiện tư duy logic nhạy bén, khác biệt của em ở mảng Tổ hợp khó nhằn và động viên em trở lại với đam mê.

Bí quyết học tập của Xuân là không chạy theo học thêm hay áp lực giải số lượng lớn đề bài, mà chú trọng tự học mỗi tối 2 - 3 tiếng, chọn lọc tài liệu để nắm chắc bản chất và ý tưởng gốc của từng bài toán. Chính kỹ năng phản biện sắc bén cùng tinh thần cân bằng, lạc quan "đừng sợ, hãy đặt mục tiêu" đã giúp nữ sinh Bắc Ninh vượt qua giới hạn bản thân, biến tình yêu Toán học tự nhiên thành niềm tự hào to lớn cho đất nước.

Để nhận học bổng Sigma Gold, ngoài bài kiểm tra, thí sinh phải viết luận về một chủ đề Toán học yêu thích. Tại cuộc phỏng vấn, Thanh Xuân được Giáo sư Ngô Bảo Châu đặt câu hỏi sâu hơn về bài luận, niềm yêu thích Toán học và định hướng tương lai.

Theo thông tin từ website chính thức của VIASM, bài luận yêu cầu trình bày về một định lý, khái niệm, ý tưởng hoặc ứng dụng toán học mà sinh viên yêu thích (độ dài không quá 04 trang A4, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, sử dụng latex. Cần gửi tệp latex nguồn và bản PDF).

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