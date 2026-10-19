Profile "khủng" của cựu sinh viên SN 1983 phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH KHTN

Từng theo học ngành Toán tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, anh Nguyễn Thọ Tuyển sau này lựa chọn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Nhắc đến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là nhắc đến cơ sở đào tạo khoa học cơ bản hàng đầu cả nước. Qua nhiều thế hệ, sinh viên của trường đã lựa chọn những con đường khác nhau, từ nghiên cứu khoa học, công nghệ đến kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Sáng 18/10/2026, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1956-2026), đồng thời đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh dịp nhìn lại chặng đường 7 thập kỷ, buổi lễ còn là cơ hội để các thế hệ cựu sinh viên trở về, chia sẻ những dấu ấn trên hành trình trưởng thành sau khi rời giảng đường.

Một trong những cựu sinh viên đại diện phát biểu tại sự kiện là doanh nhân Nguyễn Thọ Tuyển (SN 1983), hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản BHS (BHS Group). Anh từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) và Tổng giám đốc Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA.

Doanh nhân Nguyễn Thọ Tuyển (SN 1983), hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản BHS (BHS Group) (Ảnh: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trong phần phát biểu tại buổi lễ, doanh nhân Nguyễn Thọ Tuyển chia sẻ câu chuyện của một cựu sinh viên trưởng thành từ môi trường đào tạo Toán học, sau đó lựa chọn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Với nền tảng chuyên môn khác với công việc hiện tại, hành trình của anh cũng gợi mở cách kiến thức được học trên giảng đường có thể tiếp tục phát huy giá trị trong những lĩnh vực nghề nghiệp đa dạng.

Doanh nhân Nguyễn Thọ Tuyển từng theo học ngành Toán học tại Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, khóa 48, giai đoạn 2003-2007. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh tiếp tục học lên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), bổ sung kiến thức phục vụ quá trình phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Từ nền tảng Toán học, anh từng bước đảm nhiệm các vị trí quản lý trong ngành bất động sản, trong đó có vai trò Tổng giám đốc CenLand và Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA. Hiện tại, trên cương vị Chủ tịch HĐQT BHS Group, anh tiếp tục gắn bó với lĩnh vực này.

Doanh nhân Nguyễn Thọ Tuyển từng theo học ngành Toán học tại Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, khóa 48

Không lựa chọn con đường nghiên cứu Toán học sau khi tốt nghiệp, doanh nhân Nguyễn Thọ Tuyển phát triển sự nghiệp ở một lĩnh vực khác nhưng vẫn có thể vận dụng nền tảng tư duy được rèn luyện từ thời đại học. Hành trình ấy cho thấy kiến thức chuyên ngành không nhất thiết giới hạn người học trong một lựa chọn nghề nghiệp duy nhất; những phương pháp tư duy và năng lực giải quyết vấn đề vẫn có thể trở thành lợi thế khi mỗi người bước sang môi trường mới.

Với người học Toán, việc tìm ra lời giải thường bắt đầu từ phân tích vấn đề, xác định các yếu tố liên quan rồi lựa chọn cách tiếp cận phù hợp. Trong quản trị doanh nghiệp, cách tư duy có hệ thống này cũng có thể hữu ích khi xử lý những bài toán về vận hành, tài chính và thị trường. Tuy nhiên, để thích nghi với một lĩnh vực mới, nền tảng chuyên môn còn cần được bổ sung bằng kiến thức quản trị, kinh nghiệm thực tế và sự am hiểu về ngành nghề.

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