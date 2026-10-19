Chiếc lỗ bé xíu trên nắp bút bi có tác dụng gì?

Chi tiết tưởng như chỉ để trang trí này thực chất lại liên quan đến một vấn đề quan trọng.

Bút bi là món đồ quen thuộc đến mức nhiều người có thể sử dụng mỗi ngày mà chẳng mấy khi để ý đến thiết kế của nó. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ một số loại bút có nắp, bạn sẽ nhận ra trên phần chóp nắp thường xuất hiện một lỗ nhỏ. Chi tiết này không phải lúc nào cũng có mặt trên mọi cây bút, nhưng với những sản phẩm được thiết kế có lỗ thông khí, nó mang một ý nghĩa quan trọng hơn vẻ ngoài đơn giản của nó.

Theo phần giải đáp trên website chính thức của BIC, nhà sản xuất văn phòng phẩm này, các nắp bút có lỗ thông khí được thiết kế nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế ISO 11540. Tiêu chuẩn này hướng đến việc giảm nguy cơ ngạt thở do nắp của các dụng cụ viết gây ra, đặc biệt với những sản phẩm có khả năng được trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng trong những tình huống thông thường hoặc có thể dự đoán trước.

Chi tiết nhỏ giúp giảm nguy cơ ngạt thở

Lý do nằm ở thói quen không hiếm gặp, nhất là ở trẻ nhỏ là ngậm hoặc cắn nắp bút trong lúc suy nghĩ, học bài. Nếu nắp bút vô tình bị hít vào đường thở, dị vật có thể mắc lại và cản trở quá trình hô hấp, gây nguy hiểm.

Nếu quan sát kỹ một số loại bút có nắp, bạn sẽ nhận ra trên phần chóp nắp thường xuất hiện một lỗ nhỏ

Trong trường hợp đó, lỗ thông khí trên nắp bút có thể giúp duy trì một phần luồng không khí đi qua, qua đó giảm nguy cơ ngạt thở so với nắp kín hoàn toàn. Tuy nhiên, đây là biện pháp giảm thiểu rủi ro chứ không bảo đảm người gặp sự cố sẽ luôn hô hấp bình thường. Một chiếc nắp bút có lỗ vẫn có thể gây nguy hiểm nếu bị hít hoặc nuốt phải.

ISO 11540 quy định các yêu cầu đối với thiết kế nắp bút nhằm giảm nguy cơ này. Bên cạnh nắp có lỗ thông khí đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn cũng đề cập đến những giải pháp thiết kế khác, chẳng hạn kích thước nắp phù hợp để giảm khả năng bị hít vào đường thở. Vì vậy, không thể mặc định rằng tất cả nắp bút đều phải có một chiếc lỗ giống nhau mới được xem là an toàn.

Không phải chiếc lỗ nào trên bút cũng có cùng công dụng

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là lỗ nhỏ trên nắp bút và lỗ trên thân bút không nhất thiết phục vụ cùng một mục đích. Với nắp bút có lỗ thông khí, trọng tâm là giảm nguy cơ ngạt thở trong tình huống nắp bị hít vào đường thở. Trong khi đó, thiết kế lỗ trên thân bút có thể phụ thuộc vào cấu tạo và mục đích sử dụng của từng sản phẩm.

Lỗ nhỏ trên nắp bút và lỗ trên thân bút không nhất thiết phục vụ cùng một mục đích

BIC cũng phân biệt rõ hai chi tiết này trong phần hỏi đáp chính thức: hãng giải thích lỗ trên nắp của một số mẫu bút giúp đáp ứng yêu cầu an toàn, đồng thời cho biết lỗ trên thân dòng bút BIC Cristal là một câu chuyện thiết kế riêng. Do đó, không nên gộp mọi chiếc lỗ trên bút bi thành một công dụng duy nhất.

Dù được thiết kế để giảm rủi ro, nắp bút vẫn không phải đồ chơi và không nên được ngậm, nhai hoặc cho vào miệng. Với trẻ nhỏ, việc nhắc nhở không ngậm nắp bút và lựa chọn dụng cụ viết phù hợp vẫn rất cần thiết.