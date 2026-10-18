Vì sao Nobita suốt ngày bị điểm 0?

Nobita là một cậu bé hậu đậu, vụng về và thường xuyên bị 0 điểm mỗi lần kiểm tra.

Trong Doraemon, cảnh Nobita cầm bài kiểm tra điểm 0 trở về nhà gần như đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Cậu thường bị mẹ trách mắng vì thành tích học tập kém, trong khi Doraemon dù sở hữu hàng loạt bảo bối thần kỳ cũng không thể giúp bạn mình cải thiện điểm số lâu dài. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ những bài kiểm tra xuất hiện trong bộ truyện, nhiều người nhận ra có những chi tiết không dễ giải thích chỉ bằng lý do Nobita lười học.

Đề bài của học sinh tiểu học có những kiến thức vượt quá trình độ?

Lý do đầu tiên khiến Nobita học kém vẫn nằm ở chính thói quen của cậu. Nobita thường ham chơi, ngủ gật và không hoàn thành bài tập đầy đủ. Mỗi khi gặp khó khăn, cậu cũng dễ tìm đến Doraemon để nhờ bảo bối giải quyết thay vì tự mình cố gắng. Những thói quen này rõ ràng ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Dù vậy, một số người hâm mộ cho rằng những bài tập của Nobita đôi khi có nội dung khá khó hiểu đối với một học sinh tiểu học. Trong các hình ảnh được cắt ra từ Doraemon, không khó để nhận ra bài kiểm tra của Nobita thường xuất hiện những biểu thức toán học, sơ đồ mạch điện và ký hiệu trông giống kiến thức chuyên ngành. Một số câu hỏi trong đó dường như vượt xa chương trình học thông thường của học sinh lớp 5.

Nhiều người cho rằng Nobita bị điểm kém cũng dễ hiểu khi mới học tiểu học mà cậu đã phải tiếp xúc với các kiến thức hàm số, lượng giác

Và cả tiếng Đức...

Có bài làm đúng nhưng Nobita vẫn bị chấm sai?

Một chi tiết khác khiến khán giả chú ý là có bài kiểm tra của Nobita xuất hiện câu trả lời tưởng chừng chính xác nhưng vẫn bị giáo viên đánh dấu sai. Chẳng hạn, một hình ảnh được chia sẻ rộng rãi cho thấy phép tính (2 (2x5)=12). Theo thứ tự thực hiện phép tính thông thường, kết quả này là đúng.

Dù làm đúng nhưng đáp án của Nobita vẫn bị gạch sai

Một lần khác, Nobita thực hiện phép tính 5/8 4/8 - 6/8 = 3/8. Đối với phép cộng và phép cộng phân số, chúng ta có một số quy tắc như sau:

- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

- Muốn cộng hai phân số khác mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu rồi cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, quy tắc cộng với số không khi làm dạng toán này.

- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu ta lấy tử của phân số thứ nhất trừ đi tử của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu.

- Muốn trừ hai phân số khác mẫu, ta quy đồng hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Theo những nguyên tắc này, rõ ràng Nobita cũng đã làm đúng, tuy nhiên, đáp án cậu đưa ra vẫn bị gạch sai và kết quả là bài kiểm tra đó tiếp tục nhận điểm 0 tròn trĩnh.

Một lần khác cậu tiếp tục bị 0 điểm dù vẫn có câu trả lời đúng

Từ đó, một số người đặt câu hỏi liệu giáo viên có thực sự kiểm tra kỹ bài làm của Nobita hay không. Có ý kiến suy đoán rằng vì Nobita vốn bị xem là học sinh yếu kém, giáo viên có thể đã hình thành định kiến về năng lực của cậu và thiếu cẩn thận khi chấm bài.

Nếu tình huống này phản ánh một vấn đề có thật, nó cũng gợi ra câu chuyện về việc đánh giá học sinh dựa trên thành kiến thay vì kết quả cụ thể. Một học sinh đã bị gắn mác kém cỏi có thể khó nhận được sự tin tưởng, ngay cả khi làm đúng một câu hỏi.

Nobita học kém vẫn là nguyên nhân quan trọng nhất

Bên cạnh những cách lý giải kể trên, thói quen học tập của Nobita vẫn là điều khó bỏ qua. Cậu thường không chuẩn bị bài, dễ mất tập trung và có xu hướng tìm cách giải quyết nhanh những vấn đề trước mắt. Ngay cả khi được Doraemon giúp đỡ, Nobita cũng không phải lúc nào tận dụng cơ hội để học hỏi hay thay đổi bản thân.

Và tất nhiên, lý do lớn nhất vẫn là Nobita thực sự lười

Điều này khiến việc cải thiện điểm số trở nên khó khăn, bởi bảo bối có thể giúp cậu vượt qua một tình huống cụ thể nhưng không thể tự động tạo ra kiến thức và thói quen học tập. Mỗi lần dựa dẫm vào bảo bối, Nobita có thể thoát khỏi rắc rối trước mắt, nhưng những vấn đề cũ vẫn dễ dàng quay trở lại.

Vì vậy, chuyện Nobita liên tục nhận điểm 0 có thể được nhìn từ nhiều góc độ như sự lười biếng của chính cậu, những chi tiết bất thường trong bài kiểm tra và cách bộ truyện xây dựng các tình huống hài hước. Những nghi vấn về đề bài hay cách chấm điểm khiến nhân vật trở nên thú vị hơn, nhưng chưa đủ để phủ nhận nguyên nhân quen thuộc nhất, đó là Nobita vẫn cần tự mình nỗ lực nếu muốn cải thiện kết quả học tập.