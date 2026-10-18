Giáo viên mầm non tư thục có được tính thâm niên khi chuyển sang trường công lập?

Giáo viên mầm non từng công tác tại cơ sở tư thục, có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, có được cộng thời gian này để tính hưởng phụ cấp thâm niên khi chuyển sang trường công lập? Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có giải đáp cụ thể về điều kiện hưởng chế độ này.

Thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo khi chuyển sang làm giáo viên mầm non công lập? Đây là vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm, nhất là những người đã có nhiều năm giảng dạy và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức.



Ảnh minh họa.

Theo Cổng thông tin Chính Phủ, bà Nguyễn Thị Hạnh (Đắk Lắk) là giáo viên mầm non tư thục từ tháng 11/2019, có đóng BHXH. Tháng 3/2023, bà được tuyển dụng vào viên chức làm giáo viên mầm non và giảng dạy tại trường mẫu giáo đến nay.

Tính đến tháng 11/2024, bà Hạnh đã đóng được 5 năm BHXH bắt buộc, nhưng đến cuối tháng 12/2024 bà Hạnh mới có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bà Hạnh hỏi, bà có được cộng thời gian công tác trước khi có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên để tính hưởng phụ cấp thâm niên không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Vào tháng 12/2024, bà Nguyễn Thị Hạnh được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, không tính thời gian tập sự nếu đủ 5 năm (60 tháng) đóng BHXH bắt buộc thì bà Hạnh được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.

(t/h)