Vì sao ngày càng ít học sinh về thăm lại thầy cô giáo cũ vào những dịp lễ tết?

Những thay đổi trong nhịp sống hiện đại cùng sự chuyển dịch của các mối quan hệ xã hội đang khiến truyền thống tri ân thầy cô dần mang những hình thức biểu đạt mới.

Truyền thống ghé thăm và gửi lời tri ân đến những người từng dìu dắt mình trên ghế nhà trường từ lâu đã là một nét đẹp văn hóa gắn liền với ký ức tuổi học trò. Trong tâm thức của nhiều thế hệ đi trước, mỗi dịp đặc biệt hay những đợt nghỉ dài ngày luôn là cơ hội quý giá để bạn bè í ới rủ nhau tìm về mái trường xưa, mang theo những món quà mộc mạc cùng những câu chuyện đời thường rôm rả bên thầy cô.

Tuy nhiên, trong dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, thói quen ấm áp ấy dường như đang ngày một thưa vắng. Những cuộc hội ngộ trực tiếp giữa người dạy và người học cũ dần trở nên hiếm hoi, để lại không ít khoảng lặng cùng những suy ngẫm về sự đổi thay trong sợi dây gắn kết giữa các thế hệ.

Áp lực mưu sinh xa quê và quỹ thời gian eo hẹp

Sau khi tốt nghiệp và bước vào đời, phần lớn học trò đều tỏa đi khắp nơi để học tập và lập nghiệp tại các thành phố lớn hoặc nước ngoài. Nhịp sống công sở gấp gáp cùng những kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi khiến thời gian trở thành bài toán nan giải đối với mỗi người trưởng thành. Những ngày nghỉ tết hay dịp 20/11 thường trùng vào thời điểm cuối năm bận rộn với hàng tá chỉ tiêu công việc, thi cử hoặc các kế hoạch cá nhân dồn dập.

Đối với những người làm việc xa nhà, việc về quê sum họp gia đình vốn đã rất cập rập. Quỹ thời gian vài ngày ngắn ngủi thường phải ưu tiên trọn vẹn cho việc thăm hỏi ông bà, cha mẹ và họ hàng hai bên nội ngoại. Việc sắp xếp một buổi hẹn gặp, tụ tập được bạn bè cũ cùng khóa để cùng nhau đến nhà thầy cô trở nên vô cùng khó khăn, khiến ý định về thăm trường xưa cứ thế bị hoãn lại từ năm này qua năm khác.

Quỹ thời gian eo hẹp trong các kỳ nghỉ lễ khiến người trẻ khó sắp xếp lịch trình về thăm lại thầy cô cũ (Ảnh minh họa)

Tâm lý tự ti khi chưa đạt được thành công trong sự nghiệp

Một rào cản tâm lý rất lớn nhưng ít ai thẳng thắn thừa nhận là sự mặc cảm về bản thân khi ra đời bươn chải. Trong tâm niệm của nhiều người, ngày trở về trường xưa hay bước vào nhà thầy cô thường phải đi kèm với một vị trí công việc ổn định, mức thu nhập tốt hoặc ít nhất là một cuộc sống tương đối thành đạt để không phụ sự kỳ vọng năm nào của người dạy dỗ mình.

Đối với những người trẻ vẫn đang loay hoay tìm kiếm định hướng, chật vật với mức lương cơ bản hoặc vừa trải qua những cú vấp ngã đầu đời, buổi gặp gỡ rất dễ tạo ra áp lực tâm lý vô hình. Họ e ngại những câu hỏi thăm chân thành của thầy cô về công việc, lương bổng hay dự định tương lai sẽ biến thành nỗi xấu hổ. Nỗi sợ bị đem ra so sánh với những bạn bè cùng lớp đã thành danh khiến không ít người chọn cách lùi lại phía sau, lặng lẽ giữ kín lòng biết ơn thay vì trực tiếp xuất hiện trước mặt người thầy năm xưa.

Sự lên ngôi của các hình thức tri ân công nghệ tiện lợi

Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc trực tuyến đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức kết nối giữa con người với con người. Nếu như trước đây, việc đến tận nơi gặp mặt trực tiếp là phương thức duy nhất để gửi gắm lời chúc mừng, thì ngày nay mọi thứ có thể hoàn thành chỉ sau vài thao tác chạm trên màn hình điện thoại thông minh.

Một tin nhắn chúc mừng dài đầy đủ câu chữ kèm theo hình ảnh thiệp điện tử trên trang cá nhân, một cuộc gọi video ngắn hay việc đặt dịch vụ gửi hoa, quà tận nhà đã trở thành giải pháp thay thế phổ biến. Sự tiện lợi của công nghệ vô tình tạo ra tâm lý thỏa hiệp cho người trẻ: chỉ cần gửi một lời chúc qua mạng là đã tròn vẹn nghĩa vụ nhớ ơn thầy cô. Dần dần, những lời chúc trên thế giới ảo đã thay thế hoàn toàn cho những cái bắt tay thật chặt và những cuộc trò chuyện trực tiếp ngoài đời thực.

Hình thức tri ân thầy cô có nhiều thay đổi theo thời gian (Ảnh minh họa)

Sự luân chuyển liên tục khiến thời gian gắn bó giữa thầy và trò ít đi

Môi trường học tập hiện đại có nhịp độ vận hành khác rất nhiều so với những thế hệ trước. Thay vì gắn bó với một vài thầy cô chủ nhiệm xuyên suốt nhiều năm như ngày xưa, học sinh ngày nay thường xuyên làm quen với việc đổi giáo viên bộ môn qua từng kỳ, học theo mô hình phân ban hoặc luân chuyển lớp học. Số lượng thầy cô mà một em từng theo học có thể rất nhiều, nhưng thời gian để thực sự ngồi lại trò chuyện, thấu hiểu và xây dựng những kỷ niệm sâu sắc bên ngoài trang sách lại bị thu hẹp đáng kể.

Khi quãng đời đi học trôi qua với những guồng quay bài vở và lịch học đan xen dày đặc, sự gắn kết giữa thầy và trò đôi khi chỉ dừng lại ở phạm vi truyền đạt kiến thức trong tiết học. Thiếu đi những kỷ niệm đời thường hay những khoảnh khắc đồng hành bền bỉ qua năm tháng, cảm giác thân quen tự nhiên cũng dần phai nhạt theo thời gian. Vì vậy, sau khi ra trường, việc quay lại thăm thầy cô không còn là phản xạ tự nhiên của nhiều bạn trẻ, bởi trong ký ức của họ đơn giản là chưa kịp có một khoảng thời gian đủ dài để vun đắp sự gắn bó keo sơn.