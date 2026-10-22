1 chi tiết trong vụ học sinh đánh cô giáo khiến nhiều người thấy an ủi: Ít ra sự vô cảm không lây lan!

Một điểm sáng nhỏ giữa câu chuyện đáng buồn.

Có một chi tiết trong đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 12 đánh cô giáo tại Hà Nội khiến nhiều người chú ý, bên cạnh hành vi bạo lực đáng lên án: Khi sự việc xảy ra, các học sinh trong lớp đã nhanh chóng chạy đến can ngăn, tìm cách đẩy nam sinh ra khỏi cô giáo.

Giữa một vụ việc khiến người ta phẫn nộ và lo lắng về cách ứng xử của học sinh với thầy cô, phản ứng ấy ít nhiều đem lại cảm giác an ủi. Ít nhất, những người chứng kiến không hoàn toàn đứng ngoài. Các em nhận ra điều đang xảy ra là sai trái và đã hành động để ngăn nó tiếp diễn.

Ảnh cắt từ clip

Nhìn từ hai tình huống tương tự: Có một điểm sáng nhỏ giữa câu chuyện đáng buồn

Chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ban hành các quyết định tố tụng đối với L.H.V., học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, để điều tra về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, V. cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. yêu cầu đứng ở góc lớp. Trong lúc bực tức, nam sinh đã dùng tay đánh cô giáo, khiến cô bị gãy xương cánh mũi phải. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Hành vi của nam sinh là điều không thể chấp nhận. Dù nguyên nhân, diễn biến cụ thể cần được làm rõ đầy đủ, không có bất kỳ sự bất đồng nào có thể trở thành lý do để một học sinh dùng bạo lực với giáo viên. Nhưng bên cạnh hành vi của người ra tay, phản ứng của những học sinh có mặt trong lớp cũng là một chi tiết đáng để nhìn nhận.

Sự chú ý này không phải vô cớ. Bởi cách đây hơn một năm, vào tháng 9/2025, một đoạn clip dài hơn hai phút ghi lại cảnh nam sinh túm tóc, dúi đầu cô giáo khiến cô ngã ngay trong lớp học từng khiến dư luận bàng hoàng. Điều gây ám ảnh không chỉ là hành vi bạo lực của nam sinh, mà còn là hình ảnh những học sinh xung quanh dường như không có động thái can ngăn hay chạy đi báo cho thầy cô khác. Thậm chí, chi tiết kéo rèm cửa trong đoạn clip càng khiến nhiều người đặt câu hỏi về phản ứng của những người chứng kiến.

Hai vụ việc, hai hoàn cảnh cụ thể cần được nhìn nhận riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau, sự khác biệt trong phản ứng của học sinh trở thành một chi tiết đáng suy ngẫm. Nếu ở vụ việc năm 2025, sự thờ ơ của những người có mặt khiến người xem day dứt, thì trong vụ việc tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, việc các học sinh nhanh chóng chạy đến can ngăn ít nhất cho thấy các em không hoàn toàn đứng ngoài khi chứng kiến điều sai trái.

Tất nhiên, không thể chỉ từ một đoạn clip mà kết luận tất cả học sinh trong lớp đều vô cảm, càng không thể biết chính xác mỗi em đã nghĩ gì hay vì sao không hành động. Có thể có những em sợ hãi, lúng túng, không biết phải làm gì. Nhưng hình ảnh ấy vẫn đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Khi chứng kiến người khác bị tổn thương, điều gì khiến một người chọn can thiệp, còn người khác lại im lặng?

Vì thế, khi nhìn vào vụ việc ở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phản ứng nhanh chóng của các học sinh trong lớp là một điểm sáng nhỏ giữa câu chuyện đáng buồn. Các em không nhất thiết phải lao vào can thiệp bằng mọi giá, bất chấp nguy hiểm cho bản thân. Nhưng việc tìm cách ngăn cản, gọi người hỗ trợ hay báo ngay cho giáo viên khác đều là những hành động cần thiết khi chứng kiến bạo lực.

Sự can đảm không phải lúc nào cũng là đối đầu trực tiếp với người đang gây hấn. Đôi khi, đó chỉ là không làm ngơ, không hùa theo, không coi nỗi đau của người khác như một chuyện để đứng xem. Biết tìm kiếm sự trợ giúp đúng lúc cũng là một cách thể hiện trách nhiệm.

Cần dạy các em cách phản ứng khi chứng kiến điều sai trái

Chúng ta thường lo lắng khi nghe tin học sinh hỗn láo với thầy cô, thậm chí dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng bên cạnh việc giáo dục trẻ về giới hạn hành vi, cần dạy các em cách phản ứng khi chứng kiến điều sai trái. Không phải để biến học sinh thành người phân xử hay tự đặt mình vào nguy hiểm, mà để các em hiểu rằng sự im lặng đôi khi có thể khiến người đang bị tổn thương phải đơn độc hơn.

Một đứa trẻ không thể ngăn chặn mọi điều xấu xảy ra. Một học sinh cũng không có trách nhiệm thay thế người lớn xử lý những vụ việc vượt quá khả năng của mình. Nhưng mỗi em có thể học cách nhận ra khi nào cần lên tiếng, khi nào cần tìm sự trợ giúp và vì sao không nên thản nhiên trước nỗi đau của người khác.

Vụ việc ở Hà Nội vẫn cần được điều tra, xử lý nghiêm minh; nam sinh gây ra hành vi bạo lực phải chịu trách nhiệm theo quy định. Giáo viên cần được bảo vệ, còn học sinh cần được giáo dục để biết kiểm soát cảm xúc và giải quyết bất đồng bằng cách phù hợp.

Và trong câu chuyện ấy, phản ứng của những học sinh đã chạy đến can ngăn cũng xứng đáng được ghi nhận. Không phải vì các em đã làm nên điều gì phi thường mà bởi đó là phản ứng đúng đắn trước một tình huống không nên xảy ra ngay từ đầu.

Giữa những câu chuyện khiến chúng ta phải lo lắng về cách trẻ ứng xử, đôi khi, chính một phản ứng rất bình thường như thế lại đem đến chút an ủi: Vẫn có những đứa trẻ biết điều gì là đúng và sẵn sàng làm điều cần làm khi người khác gặp nguy hiểm.