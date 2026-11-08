Đang viral trên “thành phố sợi chỉ”: Dùng AI biến ảnh đời thường thành ảnh profile xinh như chụp studio, netizen thi nhau xin prompt

Lại thêm một trend tạo ảnh AI khiến netizen rần rần trên Threads.

Lướt Threads những ngày gần đây, không khó để bắt gặp loạt bài đăng khoe thành quả tạo ảnh bằng AI với một format khá đặc biệt: Một bên là ảnh đời thường, bên còn lại là phiên bản chân dung được AI "biến hình" thành ảnh profile.

Điểm khiến nhiều người thích thú nằm ở thành phẩm sau khi chỉnh sửa. Từ những bức ảnh chụp khi đi chơi, selfie trước gương hay khoảnh khắc đời thường, AI có thể tạo ra một bức chân dung với phông nền trắng, ánh sáng đều, góc chụp cận mặt và thần thái chẳng khác nào ảnh được thực hiện tại studio. Nhân vật thường xuất hiện với phần thân trên, trang phục chỉn chu, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, tổng thể mang cảm giác như một tấm ảnh hồ sơ chuyên nghiệp.

Trend tạo ảnh đang viral trên Threads (ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, dù được AI xử lý lại khá nhiều, những đường nét nhận diện trên gương mặt vẫn được giữ tương đối giống ảnh gốc. Thậm chí, một số thành phẩm còn được netizen nhận xét là trông xinh xắn, sáng sủa hơn hẳn phiên bản ngoài đời.

Có thể thấy, sức hút của trend này nằm ở việc người dùng không cần chuẩn bị một buổi chụp hình cầu kỳ nhưng vẫn có thể sở hữu một tấm ảnh chân dung khá ưng ý. Thay vì phải tìm studio, lựa chọn trang phục, make-up hay loay hoay tìm góc chụp đẹp, tất cả những gì cần làm chỉ là chọn một bức ảnh có sẵn và nhờ AI xử lý.

Đặc biệt, mỗi người lại có thể tạo ra một phiên bản khác nhau tùy theo prompt và hình ảnh đầu vào. Người thích phong cách nhẹ nhàng có thể chọn trang phục sáng màu, tóc buông tự nhiên; người muốn vẻ ngoài trưởng thành hơn có thể thử áo tối màu, kiểu tóc gọn gàng. Cũng vì thế, nhiều người tranh thủ thử nghiệm liên tục để tìm ra phiên bản khiến mình hài lòng nhất.

Một điểm thú vị khác là các bài đăng chia sẻ prompt cũng trở thành nội dung được quan tâm trên Threads. Không ít người vào phần bình luận để hỏi xin câu lệnh, chia sẻ kết quả của mình hoặc nhờ người khác tạo ảnh hộ. Từ một mẹo sử dụng AI được chia sẻ trên mạng xã hội, trend nhanh chóng biến thành màn khoe ảnh profile phiên bản nâng cấp của cư dân "thành phố sợi chỉ".

(Ảnh: @18thang2)

(Ảnh: @yunahya)

Trend thu hút loạt gái xinh (Ảnh: @vantrang31)

Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng kết quả AI có thể thay đổi tùy vào chất lượng ảnh đầu vào và cách diễn đạt prompt. Không phải bức ảnh nào cũng cho ra thành phẩm giống hệt người thật, đôi khi AI vẫn tự ý điều chỉnh một số chi tiết trên khuôn mặt, trang phục hoặc kiểu tóc.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên cân nhắc vấn đề quyền riêng tư trước khi tải ảnh cá nhân lên các nền tảng AI. Đặc biệt là những bức ảnh rõ mặt hoặc chứa thông tin riêng tư. Hãy ưu tiên sử dụng các công cụ có nguồn gốc rõ ràng, đọc kỹ chính sách quyền riêng tư và cách nền tảng thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu hình ảnh. Không nên tùy tiện tải ảnh của người khác lên để chỉnh sửa khi chưa có sự đồng ý của họ.

Ngoài ra, nếu sử dụng ảnh AI làm ảnh đại diện, hồ sơ công việc hoặc đăng tải công khai, người dùng cũng nên kiểm tra kỹ thành phẩm, tránh trường hợp AI tự ý thay đổi đường nét khuôn mặt hoặc tạo ra những chi tiết không đúng với thực tế.

Dẫu vậy, với cách thực hiện đơn giản và thành phẩm bắt mắt, đây vẫn là một trào lưu dễ hiểu vì sao lại được cư dân Threads hưởng ứng. Biết đâu chỉ sau vài phút thử nghiệm, bạn cũng có thể tìm được một tấm ảnh profile mới mà trước đó phải mất cả buổi chuẩn bị mới chụp được.