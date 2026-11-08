Địa điểm tổ chức đám cưới của Phương Mỹ Chi

Sân ngoài trời rộng hơn 40.000m2 ở Hà Nội, thu hút hàng chục nghìn khán giả chứng kiến khoảnh khắc “tình bể bình” của Phương Mỹ Chi và Bảo Định.

Tối 7/11, Phương Mỹ Chi tiếp tục mang concert Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca đến Hà Nội. Bên cạnh những tiết mục âm nhạc, một trong những khoảnh khắc được khán giả chú ý nhất chính là màn tái hiện đám cưới của nữ ca sĩ và Bảo Định trên sân khấu.

Cả hai từng vào vai Chi và Định trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Sau khi sản phẩm ra mắt, câu chuyện tình cảm của hai nhân vật nhận được sự yêu thích từ khán giả. Tại concert ở Hà Nội, Bảo Định bất ngờ xuất hiện, cùng Phương Mỹ Chi tái hiện tiết mục với bối cảnh đám cưới mang màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong đám cưới ở Nhạc Hội Dân Chơi Ca.

Không chỉ có hình ảnh cô dâu, chú rể cùng những nghi thức quen thuộc, cả hai còn ngồi trên xích lô đi vòng quanh khán đài để chào khán giả. Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng có nhiều màn tương tác tình cảm, khiến người hâm mộ thích thú. Trước đó, câu chuyện đám cưới của cặp đôi này cũng từng được tái hiện tại concert ở TP.HCM hồi tháng 10.

Đáng chú ý, địa điểm diễn ra đêm nhạc lần này cũng là một cái tên đang được quan tâm tại Hà Nội: Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), thuộc khu vực Đông Anh. Cụ thể, khu vực tổ chức concert là sân Đông, một trong bốn sân ngoài trời thuộc tổ hợp này.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Ảnh: VEC

Theo thông tin được công bố, Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng diện tích hơn 900.000m2, nằm tại Đông Anh, Hà Nội. Đây là tổ hợp gồm các khu triển lãm trong nhà, không gian ngoài trời cùng những hạng mục phục vụ hoạt động hội nghị, sự kiện.

Trong đó, khu triển lãm ngoài trời được chia thành 4 sân mang tên sân Đông, sân Tây, sân Nam và sân Bắc. Sân Đông có diện tích khoảng 41.531m2, là một trong những không gian được sử dụng cho các chương trình biểu diễn và sự kiện ngoài trời.

Với đặc điểm là mặt bằng mở, khu vực này có thể được bố trí linh hoạt tùy theo quy mô và cách dàn dựng của từng chương trình. Thay vì giới hạn trong không gian nhà triển lãm, các sự kiện ngoài trời có thêm điều kiện để xây dựng sân khấu lớn, khu vực khán giả và những hạng mục phục vụ hoạt động biểu diễn.

Nơi đây là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện thời gian gần đây. Ảnh: VEC.

Thời gian qua, khu vực ngoài trời của VEC cũng được lựa chọn làm địa điểm tổ chức nhiều chương trình âm nhạc, đại nhạc hội như V Concert, 8Wonder, GENfest hay Đấu Trường Sấm.

Ngoài khu vực ngoài trời, VEC còn có công trình Nhà triển lãm Kim Quy với thiết kế mái vòm thép quy mô lớn. Công trình này có diện tích hơn 100.000m2, lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy trong truyền thuyết gắn với thành Cổ Loa.

Từ một địa điểm tổ chức triển lãm, VEC đang dần trở thành không gian diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí và sự kiện quy mô lớn tại Hà Nội. Concert của Phương Mỹ Chi là một trong những chương trình âm nhạc được tổ chức tại khu vực này trong thời gian gần đây và thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.