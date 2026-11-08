Mẹ con Tiên Nguyễn rủ nhau đi đu idol ở Đà Lạt, dân mạng nhầm lẫn “chị em”

Lâu rồi mới thấy Tiên Nguyễn đăng ảnh chụp chung cùng mẹ.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Tiên Nguyễn đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng mẹ - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên, thu hút sự chú ý.

Cô chia sẻ về buổi tối đầu tiên hai mẹ con cùng đến nhà hát opera và có dịp thưởng thức giọng hát trực tiếp của danh ca Andrea Bocelli. Được biết, buổi biểu diễn diễn ra tại Đà Lạt, vào tối 7/11 vừa qua, trong khuôn khổ Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Đây là đêm diễn riêng tư dành cho khách mời, đánh dấu lần đầu tiên danh ca người Italy biểu diễn tại Việt Nam.

Ái nữ nhà tỷ phú chia sẻ: “Đêm đầu tiên của chúng tôi tại nhà hát opera, và tôi đã được nghe Andrea Bocelli biểu diễn trực tiếp. Trái tim tôi như tràn đầy cảm xúc. Cảm ơn cả hai vì một buổi tối tuyệt vời và món quà ngọt ngào”. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến Veronica Berti - vợ của nam danh ca.

Tiên Nguyễn và mẹ - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên

Cho những ai chưa biết, Andrea Bocelli là nam danh ca người Italy, nổi tiếng trên toàn thế giới với chất giọng tenor và khả năng kết hợp giữa opera với nhạc pop. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, ông đã bán được hơn 90 triệu album và từng biểu diễn tại nhiều sân khấu, sự kiện quốc tế lớn. Bởi vậy, cơ hội được thưởng thức giọng hát của nam nghệ sĩ trực tiếp cũng là trải nghiệm đáng nhớ với người yêu âm nhạc.

Càng đặc biệt hơn khi thay vì những khoảnh khắc trong các sự kiện hay dịp sum họp gia đình, lần này hai mẹ con lại cùng xuất hiện tại concert, hào hứng chụp ảnh bên nam danh ca đình đám. Không biết đây có phải là thần tượng chung của hai mẹ con, hay là cả hai đều có tình yêu với dòng nhạc opera? Ngoài ra, Tiên Nguyễn và mẹ cũng có chung sở thích về thời trang.

Hai mẹ con Tiên Nguyễn chụp hình cùng gia đình danh ca Andrea Bocelli

Bên cạnh đó, vẻ ngoài của doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên cũng tiếp tục nhận được nhiều lời khen. Bên cạnh con gái, nữ doanh nhân gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch. Nhan sắc xứng danh mỹ nhân tiếp viên hàng không một thời. Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận như: “Nhìn như hai chị em”, “Mẹ con nhà này đỉnh”, “Hai mẹ con đi đu idol hả”, “Nhan sắc cỡ này cơ mà, quá đẹp”...

Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Jacqueline Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng theo học tại Đại học RMIT, sau đó tiếp tục học tập tại Anh và có bằng thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London.

Không chỉ được biết đến với hình ảnh một fashionista thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế, Tiên Nguyễn còn trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình. Hiện cô giữ vị trí CEO Công ty Cổ phần Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC), đơn vị phân phối nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng đảm nhiệm vai trò Giám đốc Quỹ Vì cộng đồng IPP.

Cuối năm 2025, Tiên Nguyễn kết hôn với Justin Cohen - doanh nhân người Canada gốc Dubai, sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng.

Về phía doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên, bà hiện giữ vai trò Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), doanh nghiệp do ông Johnathan Hạnh Nguyễn sáng lập. Sau hơn 40 năm hoạt động, IPPG phát triển thành hệ sinh thái kinh doanh với nhiều công ty thành viên và liên doanh, liên kết, hoạt động trong các lĩnh vực như thời trang, hàng miễn thuế, dịch vụ sân bay, công nghệ và logistics.

Trước khi trở thành nữ doanh nhân, bà Thủy Tiên từng là diễn viên điện ảnh được chú ý trong thập niên 1990, đặc biệt qua bộ phim Vị Đắng Tình Yêu. Sau đó, bà chuyển sang làm tiếp viên hàng không và gặp ông Johnathan Hạnh Nguyễn trong giai đoạn này. Từ một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, bà dần chuyển hướng sang kinh doanh và trở thành người điều hành một trong những tập đoàn bán lẻ hàng hiệu có tiếng tại Việt Nam.

Tiên Nguyễn rất thân thiết với mẹ, cả hai thường diện đồ đôi, có nhiều sở thích chung trong cuộc sống

Ảnh: IGNV