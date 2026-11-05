Từng gây choáng với phiên livestream 1 triệu đô, tặng cả vàng cho khách, Diệp Lê hiện tại ra sao?

Từng gây sốt với phiên livestream doanh thu 1 triệu đô, mỹ nhân này hiện có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ bên chồng kém 2 tuổi.

Nhắc đến những cái tên nổi bật trong giới KOC livestream tại Việt Nam, Diệp Lê (tên thật Lê Diệp Hồng Loan, sinh năm 1992) là gương mặt từng gây chú ý với thành tích doanh thu lên đến 1 triệu USD chỉ trong một phiên livestream kéo dài 14 tiếng. Con số này không chỉ khiến cộng đồng mạng bất ngờ mà còn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình kinh doanh của cô.

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò KOC, Diệp Lê đã có khoảng 10 năm hoạt động kinh doanh. Từ năm 2014, cô bắt đầu xây dựng mô hình tái sử dụng, thanh lý quần áo cũ tại TP.HCM. Đây cũng là lĩnh vực giúp Diệp Lê tạo dựng tên tuổi và phát triển hệ thống cửa hàng riêng. Theo thông tin từng được chia sẻ vào năm 2024, chuỗi kinh doanh của cô đã có 13 cửa hàng.

Diệp Lê

Sau đó, Diệp Lê mở rộng hoạt động sang sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đặc biệt là lĩnh vực làm đẹp và livestream bán hàng. Cô đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc, từ KOC, hợp tác với nhãn hàng, đại sứ thương hiệu đến diễn giả tại các sự kiện. Những phiên livestream có doanh thu tiền tỷ, hàng chục nghìn đơn hàng cũng giúp cái tên Diệp Lê trở thành một trong những gương mặt được chú ý trong thị trường bán hàng trực tuyến.

Không chỉ gây chú ý với những màn livestream doanh thu khủng, Diệp Lê còn từng khiến người xem bất ngờ khi chơi lớn tặng vàng cho khách hàng ngay trong phiên live.

Một trong những lần Diệp Lê khiến dân tình trầm trồ là màn nhận quà 8/3 từ ông xã Danny Nguyễn ngay trên sóng livestream vào tháng 3/2024. Thời điểm đó, Danny bất ngờ tặng vợ sắp cưới 8 cây vàng và 3 chỉ vàng, trị giá ước tính gần 700 triệu đồng. Ban đầu, Diệp Lê còn tưởng đây là sản phẩm để giới thiệu với khách hàng, đến khi mở hộp mới ngỡ ngàng nhận ra món quà dành riêng cho mình. Sau màn nhận quà đặc biệt, cô hào phóng tuyên bố tặng lại người xem 1 chỉ vàng (khoảng hơn 8 triệu đồng, tính theo giá vàng thời điểm đó) trong phiên livestream tiếp theo.

Những lần khoe số livestream chấn động của Diệp Lê

Diệp Lê "chơi lớn" tặng vàng trên livestream

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng kinh doanh, Diệp Lê còn thường xuyên khiến dân tình trầm trồ với phong cách sống sang chảnh. Trước đây, cô từng tổ chức tiệc sinh nhật có mức đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng, đồng thời không ngại chia sẻ những chuyến du lịch, trải nghiệm nghỉ dưỡng và các món đồ hàng hiệu trên trang cá nhân.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, chuyện tình cảm của Diệp Lê cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô và Danny Nguyễn (sinh năm 1994) - chồng kém 2 tuổi từng học tại Đại học Kiến trúc TP.HCM nhưng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Phải đến nhiều năm sau, nhờ sự mai mối của bạn bè, cả hai mới có dịp tìm hiểu và tiến tới mối quan hệ tình cảm.

Năm 2023, Danny khiến cộng đồng mạng thích thú khi cầu hôn Diệp Lê ngay trên sân khấu một sự kiện dành cho sinh viên tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Đáng chú ý, thời điểm đó Diệp Lê đang livestream và khoảnh khắc đặc biệt này được đông đảo người xem chứng kiến trực tiếp.

Đến tháng 6/2024, cặp đôi tổ chức lễ cưới riêng tư tại Phuket (Thái Lan). Cả hai bao trọn một khu nghỉ dưỡng cao cấp trong 2 ngày để đón tiếp bạn bè thân thiết. Sau đó, Diệp Lê và Danny tiếp tục chuẩn bị cho hôn lễ tại Việt Nam.

Đầu tháng 6/2025, Diệp Lê từng khiến dân tình choáng ngợp khi tiết lộ chi phí thực hiện bộ ảnh cưới tại Phú Quốc. Ê-kíp gồm 16 người, chụp trong 4 ngày với hàng loạt hạng mục được đầu tư mạnh tay. Riêng tiền thuê du thuyền chụp ảnh là 64 triệu đồng, decor bàn tiệc khoảng 100 triệu đồng. Tổng chi phí được tiết lộ ở mức hơn 230 triệu đồng, chưa tính một số khoản phát sinh.

Cuộc sốg hôn nhân viên mãn của Diệp Lê và chồng kém 2 tuổi

Sau đó, cặp đôi tổ chức lễ gia tiên tại TP.HCM và hôn lễ chính thức được tổ chức với sự tham dự của người thân, bạn bè. Một trong những khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng xúc động là hình ảnh Danny nắm tay bé Zét - con trai riêng của Diệp Lê cùng tiến về phía cô dâu.

Trong lễ gia tiên, Diệp Lê từng chia sẻ ban đầu cô không có ý định tổ chức nghi lễ này vì ngại gia đình chồng phải chuẩn bị cho mình thêm một lần nữa. Tuy nhiên, chính bố mẹ Danny là người chủ động đề cập và mong muốn cô có một lễ gia tiên trọn vẹn.

Không chỉ được chú ý bởi những khoảnh khắc tình cảm, Danny còn nhiều lần khiến dân tình trầm trồ với cách chiều chuộng vợ. Anh từng tặng Diệp Lê một chiếc túi Hermes có giá gần 1 tỷ đồng, đồng hồ khoảng 50 triệu đồng. Trong một dịp 8/3, Danny còn tặng vợ 8 cây vàng và 3 chỉ vàng ngay trên sóng livestream, với tổng giá trị ước tính gần 700 triệu đồng.

Một câu chuyện khác từng được chia sẻ rộng rãi là việc Danny đưa vợ đi mua 3 mảnh đất tại Đà Lạt sau khi cô tag tên anh vào một bài viết liên quan đến bất động sản. Đáng chú ý, theo chia sẻ được truyền thông đăng tải, trong gia đình, Diệp Lê là người giữ tiền và quản lý tài chính. Những khoản chi tiêu nhỏ thường do cô quyết định, còn các vấn đề lớn đều được hai vợ chồng cùng bàn bạc.

Diệp Lê khiến nhiều người "xin vía" bởi khả năng kiếm tiền "khủng"

Cô và chồng hiện tại cũng đang hoàn thiện một căn nhà mới

Sau khi chính thức về chung một nhà, Diệp Lê vẫn duy trì hình ảnh bận rộn, chăm chỉ với công việc. Cô vẫn đều đặn xuất hiện trong các phiên livestream, làm việc với nhãn hàng, tham gia một số sự kiện với vai trò KOL, chia sẻ về nghề sáng tạo nội dung, bán hàng trực tuyến,...

Ngoài ra, cuộc sống của Diệp Lê cũng vô cùng viên mãn, chuẩn “phú bà” khi thường xuyên check-in du lịch, mua sắm đồ hiệu,... Mới đây nhất, Diệp Lê và chồng cũng đăng tải video về quá trình mua nhà và hoàn thiện căn nhà mới của cả hai. Điều này khiến netizen liên tục “xin vía”, manifest có cuộc sống giống Diệp Lê.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV