9h sáng đến 2h khuya của tỷ phú Elon Musk

Điều này được người từng làm việc với Elon Musk tiết lộ, cho thấy một khía cạnh khác của vị tỷ phú này.

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính khoảng 901,7 tỷ USD (tương đương hơn 23,1 triệu tỷ đồng), theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 4/11/2026.

Ông là CEO của Tesla và SpaceX, đồng thời sở hữu mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và đứng sau nhiều dự án công nghệ khác. Không chỉ gây chú ý bởi khối tài sản khổng lồ cùng những quyết định kinh doanh, lịch trình làm việc và thói quen sinh hoạt của vị tỷ phú cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Elon Musk là tỷ phú nổi tiếng. Ảnh: Aljazeera

Một chia sẻ trên mạng xã hội X vào tháng 11/2025 đã hé lộ phần nào nhịp làm việc này. Người đăng là Chris Bakke, cựu CEO nền tảng tuyển dụng Laskie - công ty được Twitter mua lại năm 2023. Sau thương vụ, Bakke có khoảng 2 năm làm việc tại Twitter (sau đổi tên thành X) và báo cáo trực tiếp cho Elon Musk.

Theo lời kể của Bakke, Musk thường dành khoảng 10 tiếng đầu ngày làm việc với đội ngũ Tesla. Đến khoảng 17-18h, ông tiếp tục có các cuộc họp về sản phẩm với nhân sự X. Những buổi trao đổi riêng giữa Bakke và Musk vốn được lên lịch lúc 22h, nhưng không ít lần bị lùi sang 23h, nửa đêm hoặc thậm chí 1h sáng.

Đáng chú ý, Bakke cho biết khoảng 2h sáng, Musk thường vào văn phòng chợp mắt vài tiếng rồi tiếp tục lặp lại lịch trình tương tự vào ngày hôm sau, luân phiên giữa các công ty và làm việc cả 7 ngày trong tuần. Chia sẻ này được Bakke đưa ra khi phản hồi một ý kiến chỉ trích về tinh thần làm việc của Musk.

Câu chuyện sau đó được một số trang tin quốc tế đăng tải lại. Cả hai đều dẫn lời Bakke và làm rõ đây là trải nghiệm của một cựu nhân sự từng báo cáo trực tiếp cho Musk, chứ không phải lịch trình do chính tỷ phú công bố.

Trước đây, Elon Musk cũng từng chia sẻ về thói quen ngủ, lịch trình sinh hoạt của mình với truyền thông. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn với podcast The Full Send năm 2022, Musk từng tự mô tả mình là người có nhịp sinh hoạt khá về đêm.

Ông thường đi ngủ vào khoảng 3h sáng và thức dậy lúc 9h hoặc 9h30, tương đương khoảng 6 tiếng ngủ mỗi ngày, và lập tức kiểm tra điện thoại để xem có vấn đề khẩn cấp nào xảy ra trong đêm hay không. Vị tỷ phú này thường bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra điện thoại, có thói quen ăn sáng với bít tết, trứng và cà phê; lịch làm việc chủ yếu xoay quanh Tesla, SpaceX và X, tùy theo vấn đề cần ưu tiên.

Vị tỷ phú này thường bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra điện thoại. Ảnh: Reuters

Cũng trong giai đoạn tiếp quản Twitter, Musk từng nói với nhà đầu tư Ron Baron rằng khối lượng công việc của ông đã tăng lên hơn 120 tiếng mỗi tuần, so với mức tối đa khoảng 80 tiếng trước đó. Ông mô tả nhịp sinh hoạt khi ấy là đi ngủ, thức dậy, làm việc rồi tiếp tục lặp lại chu trình này suốt 7 ngày trong tuần.

Elon Musk là doanh nhân đứng sau hàng loạt công ty công nghệ có ảnh hưởng lớn, từ hãng xe điện Tesla, công ty hàng không vũ trụ SpaceX đến mạng xã hội X và startup trí tuệ nhân tạo xAI..

Phần lớn tài sản của Elon Musk là cổ phần SpaceX và Tesla

Bên cạnh đó, Musk còn sáng lập The Boring Company, doanh nghiệp phát triển công nghệ đào hầm và hạ tầng giao thông, cùng Neuralink - công ty nghiên cứu công nghệ giao diện não - máy tính. Riêng Neuralink công bố huy động 650 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E vào tháng 6/2025. Những doanh nghiệp này cho thấy phạm vi hoạt động của Musk không chỉ giới hạn ở xe điện hay hàng không vũ trụ mà còn mở rộng sang trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và hạ tầng.

Việc cùng lúc tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực khác nhau phần nào lý giải lịch làm việc dày đặc của Musk. Dù vậy, Musk từng nói ông nhận thấy việc ngủ ít hơn khiến hiệu suất làm việc suy giảm và thường duy trì khoảng 6 tiếng ngủ mỗi đêm. Điều này cho thấy lịch trình kéo dài đến khuya không đồng nghĩa ông chủ động xem nhẹ giấc ngủ. Với khối lượng công việc trải rộng trên nhiều doanh nghiệp, thời gian nghỉ ngơi và cách phân bổ lịch làm việc vẫn là một phần đáng chú ý trong nhịp sinh hoạt của vị tỷ phú.

Nguồn: X, The Full Send