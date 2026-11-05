Tư liệu lịch sử của người đàn ông dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia lâu nhất vừa được công khai

Tính đến nay, nam MC này đã dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia được 14 năm.

Đó là MC Phạm Ngọc Huy (SN 1988, Hà Nội). Anh từng là học sinh khối chuyên Toán - Tin của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), sau đó tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam MC gây chú ý khi công khai loạt hình ảnh ghi lại hành trình đồng hành cùng chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm 2013 đến nay. Tính đến Chung kết năm thứ 26 diễn ra vào năm 2026, anh đã có 14 năm gắn bó với sân chơi trí tuệ quen thuộc này.

MC Ngọc Huy đã dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia được 14 năm

Ngọc Huy dí dỏm cho biết những ngày vừa qua, anh đọc được nhiều bài viết về mình và hành trình dẫn chương trình Olympia, với những tiêu đề như: “Có một người đàn ông đã đồng hành cùng Olympia suốt 14 năm”, “MC dẫn Olympia lâu năm nhất...”. Nam MC còn dí dỏm: “Đọc xong thấy mình đúng bậc cha chú thật sự rồi. Tức mình tìm lại hình dẫn chung kết từ năm 14 đến nay để so sánh, cho nó đau thương”.

Ngọc Huy đăng kèm loạt hình ảnh dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm 2013 đến nay.

Hình ảnh nam MC qua một số năm

Bên dưới bài đăng, đông đảo bình luận cho biết đã theo dõi chương trình từ nhiều năm nay và ngọc huy là gương mặt quen thuộc, khen ngợi lối dẫn dắt duyên dáng của anh, và khen ngợi vẻ ngoài vẫn điển trai, chỉn chu, và phong độ.

“Theo dõi chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia hai mấy năm, qua bao đời MC dẫn chương trình, mỗi người có một cách dẫn duyên dáng, hài hước riêng. Còn MC Ngọc Huy rất tinh tế, thông minh, hài hước”; “Công nhận một điều, từ hồi mới thấy anh ở Olympia 14 năm trước tới bây giờ, nhan sắc của anh đúng kiểu ‘lão hóa ngược’, chục năm rồi nhưng nét mặt vẫn y như lúc mới dẫn”; “Ôi, mới đó mà đã 14 năm trôi qua rồi ư”; “Có một điểm chung là kiểu tóc gần như không thay đổi. Khác cái là càng ngày càng đẹp trai ra anh ạ”... là những bình luận của cư dân mạng.

MC Phạm Ngọc Huy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Thời phổ thông, anh theo học khối chuyên Toán - Tin của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh tiếp tục theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao. Năm 2012, anh bắt đầu làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam và tham gia ê-kíp sản xuất Đường Lên Đỉnh Olympia từ mùa thứ 13.

Nam MC tại chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia.

Ít ai biết rằng, công việc đầu tiên của Ngọc Huy tại chương trình không phải là đứng trước máy quay. Anh từng đảm nhận nhiều vị trí phía sau hậu trường như biên tập câu hỏi, xây dựng kịch bản, quay phóng sự, biên tập tin tức, hỗ trợ ghi hình và điều phối khán giả, thí sinh. Có những thời điểm, nam BTV vừa làm MC vừa phụ giúp ê-kíp bê bục trao giải. Cơ hội thử sức trước ống kính đến sau một cuộc trò chuyện với BTV Tùng Chi. Khi được đàn chị động viên: “Em thử đi, biết đâu hợp”, Ngọc Huy bắt đầu đảm nhận những phần việc dẫn dắt, giao lưu với khán giả và thí sinh tại trường quay. Từ một người làm công việc hậu trường, anh dần trở thành MC chính của chương trình.

Tính đến Chung kết Olympia năm thứ 26 vào năm 2026, Ngọc Huy đã có 14 năm đồng hành cùng chương trình, từ mùa thứ 13. Anh cũng trở thành một trong những MC gắn bó lâu nhất với sân chơi trí tuệ này.

Trải qua nhiều mùa phát sóng, Ngọc Huy xây dựng phong cách dẫn riêng với sự linh hoạt, hóm hỉnh và khả năng tương tác tự nhiên. Không chỉ là người có thời gian đồng hành lâu năm với Olympia, Ngọc Huy còn để lại dấu ấn riêng qua cách tương tác với thí sinh và khán giả tại trường quay.

Anh thường được các nhà leo núi gọi vui bằng những biệt danh như “thánh troll”, “vựa muối” nhờ lối trò chuyện dí dỏm, đôi khi có những màn tung hứng bất ngờ. Cách dẫn này góp phần giúp không khí trường quay bớt căng thẳng, nhất là với các thí sinh đang đứng trước áp lực của một cuộc thi kiến thức.

Ảnh: FBNV.