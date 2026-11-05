The 30s Talk - An Phương: 30 tuổi quyết định không làm việc Chủ nhật, sẵn sàng cưới người quẹt phải trên Tinder 10 năm trước

Gặp phiên bản năm 33 tuổi của An Phương với nhiều điều đã mất đi, có những thứ vẫn duy trì mỗi ngày để sống một cuộc đời rực rỡ. Và đây cũng là năm mà An Phương về chung nhà với Nam Tô - chàng trai Hà Nội mà cô quẹt phải trên Tinder từ 10 năm trước.

Năm nay, bạn 33 tuổi.

Vào thời điểm này của 2 năm trước, người nắm tay bạn suốt 31 năm cuộc đời nói lời chia xa mãi mãi.

Còn vài tháng nữa, chàng trai bên bạn 10 năm trở thành chồng.

Còn sáng nay, bạn vẫn dành 1 tiếng trong phòng tập, sau đó đi làm. Trong túi xách mang theo có 1 quả trứng luộc và 1 bình nước trà xanh. Thói quen? Tất nhiên rồi, nhưng sau tuổi 30, có lẽ bạn “ám ảnh” với sức khỏe nhiều hơn.

Chiều tối về, cô bạn thân có khi cả mấy tháng chẳng rep story, nay hẹn đi du lịch ở Nhật chỉ vì… “đến concert idol của tớ”. Rồi trên đường đến cửa hàng tiện lợi, hai đứa kể với nhau đủ thứ trên đời: “Tuần trước tao đi sauna, ngâm lạnh nè, thích phết…”

Đó là cuộc sống của An Phương ở tuổi 33.

The 30s Talk - An Phương của năm 30s đã thay đổi như thế nào?

Giàu có của 30s là cho phép bản thân có quyền được lựa chọn, và An Phương tuổi 33 chọn nghỉ làm việc ngày Chủ nhật

Ở tuổi 30s, điều gì mất đi nhưng An Phương lại thấy biết ơn vì cái mất đó?

Năm nay An Phương 33 tuổi, cũng không ngờ có ngày mình 33 tuổi (cười).

Có một điều mà mình đã mất đi và rất biết ơn, đó chính là nhu cầu làm hài lòng người khác.

Những năm 20s thì An Phương là một people pleaser - kiểu người sẽ rất quan tâm tới chuyện liệu họ có đang vui không, liệu những gì mình làm có được họ thích hay không. Nhưng tới năm 30s thì An Phương đã bỏ thói quen đó rồi. Vì cảm thấy bản thân là điều quan trọng nhất. Nếu mình vui và tích cực mỗi ngày thì năng lượng đó cũng sẽ lan tỏa tới những người quanh mình.

Có điều gì An Phương từng rất tin tưởng ở tuổi 20s nhưng bây giờ không còn tin nữa?

Đó là việc mọi thứ phải có kế hoạch rõ ràng. Trong những năm sau đại học, An Phương nghĩ mình sẽ trở thành người kia, làm công việc này. Nhưng thực tế mọi thứ cứ thế đến với An Phương một cách bất ngờ và mình cứ đón nhận thôi.

Cho tới khi qua tuổi 30, mới thấy cuộc sống không quá cần thiết việc đặt và đi đúng theo kế hoạch. Mình cứ trau dồi bản thân, lúc nào cũng cố gắng giỏi hơn thì cơ hội sẽ đến và mình chắc chắn sẽ nắm lấy được.

Dạo gần đây, An Phương tiêu nhiều thời gian cho những việc gì mà ở tuổi 20 bạn từng cảm thấy rất chán, rất phí?

Vào những năm 30s, An Phương cảm thấy mình tiêu nhiều thời gian cho những thứ không tạo ra thành tựu.

Nghĩa là những năm trước, mình là người nghiện công việc, lúc nào cũng dành thời gian để làm việc và mong nhận được một cái gì đó sau khi hoàn thành.

Nhưng ở tuổi 33, An Phương bắt đầu nghỉ Chủ nhật. Đây là năm đầu tiên mà mình chính thức nghỉ ngày Chủ nhật, không làm gì hết (vẫn check công việc nhưng không làm ngay) chỉ có chăm sóc nhà cửa, đi chơi với anh Nam và chăm 5 con mèo.

Và cái ngày không có thành tựu gì này lại đem đến cho mình rất nhiều năng lượng tốt.

Nếu chỉ được giữ lại một phiên bản của mình trong 10 năm qua, An Phương sẽ chọn phiên bản nào?

An Phương sẽ chọn giữ lại phiên bản lần đầu tiên mở YouTube - quay hình, không biết gì nhưng vẫn dấn thân. Lúc đó, với mình đây chỉ là một sở thích cá nhân; không biết điều gì sẽ chờ mình phía trước nhưng mình vẫn cứ làm và thật sự đã đạt được nhiều thứ.

Bây giờ An Phương vẫn vậy thôi. Có là năm hai mấy tuổi hay ba mươi thì cũng là một người mà cũng không có cần biết sau khi dấn thân thì kết quả sẽ là gì. Mình không tính toán quá nhiều như vậy. Chỉ là đơn giản mình thấy tò mò thì mình làm.

Vậy, nếu được quay lại thời điểm đó, An Phương muốn nói điều gì với cô bé 10 năm trước?

Nói chậm lại. Nhưng mà có vẻ là cũng không được. Tại vì cô bé hiện tại 33 tuổi nói cũng nhanh tương tự (cười).

Có điều gì trước đây bạn không dám nói, không dám trải nghiệm vì sợ ảnh hưởng hình ảnh nhưng sau tuổi 30 đã thoải mái hơn?

Từ trước đến nay, An Phương làm một cái nghề gọi là review đồ. Nên mình cũng có một áp lực vô hình là phải thể hiện cái gì mình cũng biết.

Nhưng, ở tuổi 33, mình có thể tự tin nói với follower là có nhiều thứ mình cũng không biết. Có nhiều những trend An Phương không rành lắm,.. Và, nhờ đó, mình mới có cơ hội để học. An Phương người rất thích học, rất tò mò.

Điều gì càng lớn An Phương càng thấy không cần phải giỏi nữa?

Mình không cần lúc nào cũng phải chứng tỏ năng lực của mình với ai cả. Trước đó chuyện An Phương chăm chỉ làm việc - một phần cũng là sự chứng minh năng lực với mẹ là nhiều.

Bây giờ mình cũng cảm thấy bản thân đã làm việc cũng đủ nhiều để hài lòng với những gì mình đang có, và luôn tò mò với những thứ sẽ xảy đến. Nói chung bây giờ mình làm mọi thứ bởi vì đam mê - muốn được biết nhiều hơn, muốn được giỏi hơn, chứ không phải để chứng minh năng lực cho bất kỳ một ai cả.

An Phương cũng không có nhu cầu chứng minh năng lực với chính mình. Vì nhiều khi, chính mình mới là kẻ thù lớn nhất của mình.

Định nghĩa về sự giàu có của An Phương sau tuổi 30 khác như thế nào so với tuổi 20?

Sự giàu có của tuổi 30 là cho phép bản thân có quyền được lựa chọn.

An Phương đã đi làm đủ nhiều. Không biết làm đủ nhiều chưa nhỉ… có thể làm hơn (cười). Trong quá trình làm việc, mình luôn kiếm tìm khả năng được lựa chọn. Nghĩa là khi mình đủ giỏi, đủ năng lực thì trước những quyết định quan trọng, mình có thể tự tin lựa chọn điều mình muốn.

Chứ không phải là: "Vì tôi không có cái này nên tôi mới phải chọn cái kia", hay "Vì tôi không đủ giỏi nên tôi không có những lựa chọn đó".

Việc có một khoản tiền tích lũy, tiết kiệm trước tuổi 30 ảnh hưởng ra sao đến chất lượng cuộc sống và khả năng đưa ra lựa chọn sau tuổi 30?

An Phương là một người thích tiết kiệm, tiết kiệm dữ lắm.

Mình tiết kiệm bằng vàng. Bây giờ giá vàng đang đi xuống nhưng không sao, mình đã tiết kiệm vàng từ những năm nó 35 triệu, bây giờ tôi vẫn ổn (cười).

Việc có một khoản tiết kiệm cho mình cảm giác rất yên tâm. Yên tâm là lỡ có sóng gió nào đến thì mình vẫn có một khoản để tự lo cho bản thân. Nhờ vậy, mình có sự tự tin, có thể tập trung làm việc, kiếm được nhiều tiền hơn rồi lại tiếp tục tích lũy.

Nhưng song song với đó, mình vẫn enjoy cuộc sống.

Có khoản nào trước đây tiêu thoải mái thì giờ lại thấy tiếc?

Đó chính là tiền mua đồ hiệu.

An Phương vừa mới tổ chức Garage Sale (hình thức dọn dẹp và bán các đồ dùng gia đình hoặc cá nhân đã qua sử dụng ngay tại sân nhà - PV), và cảm thấy quá đã đi.

Ngày trước, An Phương là một người mua đồ và không có nhu cầu bán lại. Còn giờ nhìn lại thấy: “Sao năm 20 tuổi mình phung phí dữ vậy trời?”.

Cho nên năm nay An Phương cũng cố gắng chọn lựa kỹ càng, cho cuộc sống của mình chất lượng hơn. Nói chung là trước là mua vì đẹp hoặc trend, bây giờ mua bởi vì mình cần.

Nhìn lại hành trình của mình và chọn ra 2 cột mốc biến mình thành phiên bản hiện tại thì đó là gì? Tại sao nó quan trọng?

Thứ nhất, chính là giây phút mình cho phép bản thân làm hai công việc.

Làm báo và làm YouTube. Cả hai công việc full-time rất tốn thời gian, nên mình không quá quan trọng work-life balance, chấp nhận cực và đi tới cùng.

Đổi lại, chính cái sự cởi mở và cho phép bản thân làm nhiều thứ một lúc lại cho mình sự linh hoạt, nhanh nhạy nhất định. Rồi mình cũng là người mà khi làm bất cứ điều gì cũng sẽ nghĩ tới chuyện mình được gì hơn là mất gì. Cái mindset này đã cho mình có được nhiều cơ hội. Với mình, một người may mắn và một người thành công trong cuộc sống là một người có nhiều cơ hội. Trước khi mình mong cầu tiền bạc hoặc một thứ gì đó thuộc về vật chất, thì cơ hội là cái đầu tiên mình phải có.

Cột mốc thứ 2, đó là khi mẹ An Phương mất. Mình cảm thấy cuộc đời sao mà vô thường quá.

Mình thấy mẹ là một người làm việc rất chăm chỉ, mẹ làm được nhiều thứ lắm và mẹ cũng giàu quá trời luôn. Nhưng đến lúc mẹ thật sự có thời gian, có tiền để nghỉ ngơi, thoải mái làm những điều mình thích thì mẹ lại không có sức khỏe.

Và, mình cứ đau đáu điều đó.

An Phương tự nhìn lại chính mình, thấy bản thân cũng là người làm việc rất nhiều. Có những điều mình học từ mẹ, nhưng cũng có những điều mình không muốn lặp lại, đặc biệt là cách tận hưởng cuộc sống.

Cho nên bây giờ mình sẽ sống cho hiện tại, cho những gì mình đang có. Mình muốn vừa làm, vừa chơi, enjoy cuộc sống. Mình không nghĩ nhiều về quá khứ, hay tương lai. Còn sống mỗi ngày là may mắn lắm rồi.

An Phương sẵn sàng kết hôn sau 30 vì thấy an toàn, còn làm mẹ thì….

Một thập kỷ là con số khiến nhiều người nghĩ “đủ lâu rồi thì kết hôn là đúng”. Nhưng với An Phương, hôn nhân có phải là câu chuyện của thời gian, hay chỉ là khi hai người cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một gia đình?

Yêu nhau lâu, ở bên cạnh nhau lâu cũng chỉ đơn giản là cho nhau thêm dữ liệu về đối phương và giúp mình hiểu họ hơn.

Còn quyết định kết hôn không đến từ chuyện yêu nhau bao lâu, mà đến từ việc hai người đã thật sự sẵn sàng cam kết cùng nhau xây dựng một gia đình hay chưa. Cả hai có chấp nhận những trách nhiệm mà từ nay mình sẽ phải gánh thêm. Nên thời gian chỉ là một yếu tố rất nhỏ thôi.

(An Phương và Nam Tô quen nhau từ một lần quẹt phải (match) trên ứng dụng hẹn hò Tinder vào năm 2017)

Vậy sau 10 năm, điều gì khiến An Phương vẫn muốn bước vào 10 năm tiếp theo và nhiều hơn nữa với cùng một người?

Nếu không phải là người này thì mình cũng không biết phải là ai nữa.

Người này rất chiều mình, rất dễ thương.

Nhưng sự dễ thương cũng chỉ là một phần trong một mối quan hệ thôi. Điều quan trọng là mình cảm thấy an toàn khi ở bên người này, biết rằng khi có chuyện gì xảy ra, người đó sẽ luôn sẵn sàng ngồi xuống và cùng mình giải quyết. Có như vậy thì mình mới cảm thấy đủ vững tâm để tiếp tục đi cùng nhau trong những chặng đường sau.

Hơn nữa, anh Nam cũng là “người hâm mộ số một” của mình. Trong tất cả những gì mình làm, anh Nam vẫn luôn là người ủng hộ mình nhất. Trong cuộc sống, mình nghĩ đôi khi chỉ cần một người luôn tin tưởng và động viên mình như thế thôi là đủ.

Có điều gì An Phương không cần chuẩn bị trước khi bước vào hôn nhân, và có điều gì nhất định phải chuẩn bị?

Điều mình thấy không cần chuẩn bị chính là trở thành một người vợ hoàn hảo theo quan niệm của nhiều phụ nữ, phải nội trợ đảm đang hay quán xuyến gia đình. Vì người bên cạnh mình đã làm quá xuất sắc rồi. Anh Nam cũng không cần là một người chồng hoàn hảo. Chỉ đơn giản là hai bên cùng hiểu nhau thôi.

Còn điều An Phương nghĩ cả hai cần chuẩn bị chính là mindset. Hôn nhân sẽ đi kèm với những ràng buộc cũng như trách nhiệm nhất định. Vì vậy, cả hai nên chuẩn bị bằng cách nói chuyện với nhau, thống nhất về cách quán xuyến nhà cửa, rồi cùng bàn bạc về những câu chuyện trong tương lai.

Ngoài ra, mình cũng cần chuẩn bị một tâm lý thật vững. Một khi đã kết hôn thì phải xác định đây là một mối quan hệ nghiêm túc, không thể dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Và đương nhiên, cả hai cũng nên chuẩn bị một chút về tài chính để vẫn có thể tận hưởng cuộc sống mỗi ngày mà không bị quá áp lực.

An Phương đã sẵn sàng làm mẹ chưa, và nếu có con, An Phương muốn giữ lại điều gì từ cách mẹ từng nuôi dạy mình, và điều gì muốn làm khác đi?

An Phương cảm thấy mình sẽ không bao giờ sẵn sàng cho một điều gì cả, trừ khi mình đã ở trong hoàn cảnh đó rồi. Phương nghĩ cái gì tới thì nó tới. Và nếu mình may mắn có thêm một điều gì đó mới hơn trong cuộc sống, chắc chắn mình sẽ có trách nhiệm với điều đó 100%.

Nếu sau này có em bé, mình mong con sẽ học được từ bà sự quyết đoán, mạnh mẽ và tự lập. Còn điều Phương không muốn con có chính là sự khó tính quá mức của mẹ.

Còn các mối quan hệ bạn bè của An Phương sau 30 thì sao, khác gì với hồi 20-25?

Năm 20 tuổi, mình mong muốn gặp gỡ nhiều hơn, dành thời gian đi chơi nhiều hơn, có nhiều hoạt động cùng nhau hơn.

Nhưng ở tuổi 30, đôi khi chỉ cần nhìn bạn mình thôi là mình cũng hiểu được họ đang như thế nào rồi. Chúng mình không phải lúc nào cũng gọi điện cho nhau, có chuyện gì cũng kể với nhau nhưng họ vẫn hiểu mình, vẫn theo dõi mình; mình cũng theo dõi họ. Hai bên cảm thấy thoải mái và có thể nói chuyện với nhau về bất cứ điều gì trong cuộc đời.

Bởi thế, tình bạn tuổi 30 với An Phương nhẹ nhàng và thư giãn hơn.

Gần đây, Phương và bạn thân có đi Nhật Bản. Bạn thân của Phương ở Hà Nội, còn Phương ở TP.HCM. Hai đứa chọn qua Nhật chỉ vì bạn mình đi đu idol, còn mình qua chơi với bạn.

Sau khi chờ bạn đu idol về, tụi mình đi coi pháo hoa, đi biển, ngày nào cũng dắt tay nhau đi vòng vòng những địa điểm rất dễ thương ở Nhật. Rồi hai đứa nói những chuyện rất xàm về idol, về chuyện hôm nay người này thế nào, người kia thế nào. Thế mà lại vui.

An Phương từng chia sẻ về việc duy trì một morning routine và tập luyện trong nhiều năm. Việc duy trì những thói quen đó đã thay đổi như thế nào khi bạn bước sang tuổi 30?

An Phương từng khoe cho follower của mình một cái morning routine bao gồm chuyện là nhiều thứ lắm: uống nước mật ong, uống trà xanh, ăn cháo đậu, ăn trứng luộc, xong rồi tập thể dục, tập đủ loại môn luôn.

Và thật sự là cái routine đó nó chỉ có khi mà còn mẹ bên cạnh thôi… tại vì mẹ là người chuẩn bị đồ ăn đó cho mình.

Nên bây giờ không còn đầy đủ như trên nữa, nhưng trong túi của An Phương vẫn có trứng luộc, nước trà xanh, nước cam mỗi ngày, và vẫn có tập thể dục. An Phương duy trì việc tập luyện thể thao cũng gần chục năm nay rồi, khoảng 5 buổi/tuần. Mình tập khá nhiều môn, có múa cột, sau đó tập pilates, gym, yoga rồi chạy bộ… Còn hiện tại thì mình tập trung vào hai môn chính là pilates và tập tạ thôi, như vậy cũng đã đủ kín lịch rồi.

Mình đi tập vì muốn khỏe, muốn đẹp, chứ không phải vì mình cần phải đẹp hay gầy theo một tiêu chuẩn nào nhất định. Việc tập luyện cho mình một nền tảng thể lực và sức bền để mình có thể làm được nhiều thứ trong ngày.

Sau tuổi 30, An Phương chú trọng đi khám sức khỏe định kỳ hơn không?

Đầu năm nay An Phương đi khám sức khỏe, lên bàn cân, thấy con số cũng hơi cao. An Phương nói với bản thân của mình là: “Không sao đâu”. Sau đó là cô y tá gọi vô đo huyết áp, mà cô gọi như thế này: “Trương An Phương, 60 cân vào phòng khám”. Lúc đó mình cũng tự chữa: “Hay là do mình mặc cái đầm nó hơi dày cho nên nó mới nặng vậy ta? Chứ không thể nặng như vậy được”.

Nhưng cũng kể từ đó, mình càng đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe của bản thân. Mình duy trì việc tập luyện đều đặn, tập Pilates, tập tạ, rồi dành thời gian đi sauna, ngâm nóng, ngâm lạnh để cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai hơn.

Chứ mà Trương An Phương thì không muốn 60 cân (cười).

Nói vậy thôi chứ cân nặng cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Điều mà An Phương khá lo sau lần khám sức khỏe gần nhất là mình có mỡ máu và cholesterol cao. Đây cũng là lần đầu tiên mình gặp tình trạng này.

Cho nên trong năm nay, mình bắt đầu tập trung nhiều hơn vào sức khỏe của bản thân. Và An Phương thấy rằng đầu tư cho sức khỏe thì chưa bao giờ là một khoản đầu tư sai cả.

Cũng không giấu gì mọi người, mới đây mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ vì bị một u xơ. May mắn là u lành tính nên chỉ cần phẫu thuật để xử lý. Đến thời điểm ghi hình hôm nay, vết thương vẫn đang trong quá trình hồi phục nên Phương vẫn phải uống thuốc kháng sinh.

Nếu được gặp An Phương của 10 năm sau, An Phương muốn điều gì ở mình được giữ lại, không bị mất đi?

10 năm sau mình vẫn muốn sẽ tò mò như vậy. Mình muốn giữ sự tò mò, bởi sự tò mò đem đến cho mình rất nhiều trải nghiệm sống mới.

Mình cũng không sợ già đi, chỉ sợ một ngày đẹp trời mình không còn muốn học nữa, không còn muốn nhìn thấy một phiên bản mới của mình, không còn open với những điều đang đến với mình.

Một số hình ảnh khác của An Phương tại buổi trò chuyện.