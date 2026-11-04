Lý do MC nổi tiếng Nhật Bản nghỉ việc ở nhà đài sau chuyến đi đến Việt Nam

Nhiều quyết định lớn trong cuộc đời đều được đưa ra khi nữ MC đi du lịch.

Đó là Natsumi Uga - nữ MC nổi tiếng tại Nhật Bản.

Natsumi Uga sinh năm 1986 tại Tokyo, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp Đại học Rikkyo, cô gia nhập đài truyền hình TV Asahi và đảm nhận vai trò MC, phóng viên trong nhiều chương trình như Hōdō Station, Good! Morning và Hatori Shinichi Morning Show. Năm 2019, cô rời đài để hoạt động độc lập, hiện xuất hiện thường xuyên trên truyền hình và phát thanh Nhật Bản.

Mới đây, trong bài phỏng vấn trên tạp chí Goethe (Nhật Bản), Natsumi Uga cho biết những quyết định lớn trong đời như nghỉ việc, ly hôn,... đều được đưa ra khi cô đang ở một vùng đất xa lạ. Cô chia sẻ: “Mỗi khi đi du lịch, câu trả lời lại bất ngờ xuất hiện”.

Natsumi Uga

Quyết định nghỉ việc sau chuyến đi Việt Nam năm 2018

Năm 2019, Natsumi Uga chính thức rời TV Asahi sau 10 năm làm việc tại đài truyền hình này để bắt đầu sự nghiệp độc lập. Đáng chú ý, cô lựa chọn mô hình làm việc tự do hoàn toàn: không ký hợp đồng hợp tác với bất kỳ công ty quản lý lớn nào, không thuê quản lý riêng hay nhân viên văn phòng.

Hiện tại, nữ MC tự đảm nhận mọi công việc, từ tìm kiếm đối tác, quản lý lịch trình, đàm phán thù lao cho đến xử lý sổ sách và kế toán.

“Ngay cả thủ tục thành lập công ty, tôi cũng không nhờ đến chuyên viên pháp lý mà tự tìm hiểu và thực hiện. Nhưng tôi thấy rất vui. Học hỏi những điều mới mẻ cũng thú vị giống như công việc phỏng vấn vậy. Bất cứ việc gì, nếu tự mình làm thì đều trở thành kinh nghiệm và kỹ năng.

Thực tế, sau khi công khai rằng mình tự làm cả kế toán lẫn các thủ tục bảo hiểm, tôi còn nhận được lời mời tham gia những công việc liên quan đến quyết toán thuế và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Đúng là việc gì cũng nên thử một lần nhỉ?”, cô chia sẻ.

Bắt đầu sự nghiệp một mình, không có công ty quản lý hỗ trợ, liệu Natsumi Uga có cảm thấy bất an? Câu trả lời của cô là KHÔNG.

“Tôi hoàn toàn không lo lắng. Dù có người khuyên rằng nếu xảy ra chuyện gì thì làm việc một mình sẽ rất vất vả, nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn tin rằng: ‘Làm một mình chắc chắn sẽ vui hơn!’.

Ngay cả cách làm việc 3 tuần liên tục rồi nghỉ 1 tuần cũng chỉ có thể thực hiện vì tôi đang điều hành một công ty chỉ có một thành viên. Nếu phải quản lý nhiều nhân viên, chắc chắn tôi không thể làm việc theo nhịp độ riêng như vậy. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy trở thành một freelancer hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất đối với mình”.

Quyết định nghỉ việc được Natsumi Uga đưa ra trong chuyến du lịch Việt Nam vào mùa hè năm 2018. Khi nhìn thấy người dân địa phương thoải mái ngồi bên lề đường uống trà, trò chuyện ngay giữa ban ngày, cô bất chợt nghĩ đến việc rời bỏ công ty.

“Được trở thành MC truyền hình vốn là ước mơ của tôi. Tôi cũng rất may mắn khi có công việc tốt và những đồng nghiệp tuyệt vời. Suốt thời gian qua, tôi luôn nỗ lực hết mình ở vị trí được giao. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chuyển sang một giai đoạn mới, nơi bản thân có thể tự lựa chọn và quyết định mọi thứ trong cuộc sống. Chuyến du lịch Việt Nam đã giúp tôi thực sự đưa ra quyết định đó”.

Natsumi Uga đến Việt Nam vào năm 2018

Nữ MC cho biết, đối với cô, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chính là tự do. Ngay từ nhỏ, cô đã có tính tò mò và tinh thần độc lập mạnh mẽ hơn bạn bè cùng trang lứa, luôn mong muốn sớm trưởng thành để có thể tự quyết định cuộc sống.

“Tuy nhiên, để đạt được điều đó, tôi hiểu mình cần có sự chuẩn bị. Những kiến thức học được khi còn là sinh viên hay quãng thời gian làm việc hết mình tại công ty đều là những điều cần thiết để tôi có được tự do ngày hôm nay. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã trải qua tất cả.

Làm việc trong một tổ chức lớn cũng giúp tôi có được nhiều trải nghiệm mà nếu làm việc một mình, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được. Tôi cũng học được tầm quan trọng của tinh thần đồng đội thông qua những người sếp, đàn anh, đàn chị và cả các đồng nghiệp trẻ hơn. Tôi được học hỏi rất nhiều trong khi vẫn nhận lương từ công ty, vì vậy tôi chỉ có lòng biết ơn đối với nơi từng gắn bó”.

Đi du lịch không phải để tìm câu trả lời, nhưng câu trả lời thường tự xuất hiện

Một quyết định quan trọng khác cũng được Natsumi Uga đưa ra trong chuyến đi xa. Tháng 6/2023, khi đang ở quần đảo Canary (Tây Ban Nha), cô quyết định khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm. Trong cuốn sách Omou ga tabi, nữ MC cũng thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của mình về chuyện tình cảm và lựa chọn này.

“Cũng giống như quyết định nghỉ việc, tôi chưa từng thực sự đi ngược lại dòng chảy cuộc đời mình. Vì vậy, nói thật thì chuyện ly hôn cũng diễn ra một cách tự nhiên.

Khi kết hôn, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ có thêm tự do và thực tế đúng là như vậy. Tôi vốn ngưỡng mộ kiểu hôn nhân mà hai người giống như bạn thân hay anh chị em trong gia đình. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nghĩ rằng: ‘Có lẽ chúng tôi không nhất thiết phải là vợ chồng mới có thể duy trì mối quan hệ này’”.

Năm 2025, nữ MC cũng quay lại Việt Nam

Natsumi Uga cho biết cô không đi du lịch với mục đích tìm kiếm sự thúc đẩy hay động lực để đưa ra những quyết định lớn. Tuy nhiên, trong những chuyến đi, cô thường bất ngờ nhận ra điều mình thực sự muốn.

“Tôi ngủ rất ngon mỗi khi đi du lịch. Ban ngày, tôi thường hoạt động liên tục, có thể đi xông hơi từ sáng sớm, đi bơi rồi đi bộ khoảng 20.000 bước mỗi ngày mà không thấy mệt. Đến tối, tôi thường kiệt sức và ngã xuống giường ngay khi trở về (cười). Tôi rất thích những ngày như vậy vì chúng khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đang thực sự sống.

Khi tập trung vào chuyến đi, có lẽ những suy nghĩ vẩn vơ cũng dần biến mất, khiến đầu óc tôi tự nhiên trở nên thông suốt hơn. Tôi có thể thành thật lắng nghe tiếng nói bên trong mình, nhận ra những điều mình thích hay không thích.

Tôi chưa bao giờ lên đường với suy nghĩ rằng ‘Mình sẽ dành chuyến đi này để suy nghĩ về một vấn đề nào đó’. Nhưng sau khi những suy nghĩ được sắp xếp lại, câu trả lời lại bất ngờ xuất hiện. Tôi thực sự có cảm giác như vậy”.