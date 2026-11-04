Bữa cơm của Khánh Vy và Quán quân Olympia 2026

Hình ảnh về bữa ăn thân mật được MC Khánh Vy chia sẻ công khai.

Mới đây, MC Khánh Vy đăng tải bức ảnh dùng bữa cùng MC Ngọc Huy và quán quân Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Kèm theo hình ảnh, nữ MC hài hước viết: "Sau chung kết thì cứ phải ấm cái bụng trước đã".

Bên cạnh Quán quân Đoàn Lê Anh Đức còn là 3 nam sinh khác, những thí sinh cũng vừa góp mặt trong trận chung kết Olympia 2026, bao gồm Nguyễn Huy Quang Minh, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương, đều xuất hiện trong khung hình. Các thí sinh vẫn mặc áo đồng phục trắng quen thuộc của chương trình, ngồi quây quần bên bàn ăn cùng 2 MC của chương trình.

Khác với hình ảnh tập trung cao độ, căng thẳng trước những câu hỏi trên sóng truyền hình, bốn nhà leo núi thoải mái tạo dáng, thể hiện những biểu cảm hài hước. Khoảnh khắc đời thường phần nào cho thấy sự gần gũi giữa hai MC với các thí sinh. Dù kết quả chung cuộc đã được xác định, cả bốn nhà leo núi vẫn cùng nhau tận hưởng bữa ăn trong không khí vui vẻ.

Quán quân Olympia 2026 tạo nên kỷ lục đặc biệt

Trước đó, sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 được truyền hình trực tiếp trên VTV3, với sự tham gia của bốn thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Bốn nhà leo núi gồm Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Sau bốn phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành chức vô địch với 240 điểm. Quang Minh về Nhì với 180 điểm, trong khi Gia Bảo và Thái Dương lần lượt đạt 165 và 105 điểm, cùng nhận giải Ba.

Chiến thắng của Anh Đức giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành ngôi trường đầu tiên có học sinh vô địch Olympia hai năm liên tiếp trong lịch sử 26 năm tổ chức chương trình. Trước đó, Trần Bùi Bảo Khánh, cũng là học sinh của trường, đã đăng quang năm 2025. Với thành tích này, Anh Đức nhận vòng nguyệt quế cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD.

Một trong những bước ngoặt quan trọng của trận chung kết là khi Anh Đức sử dụng Ngôi sao hy vọng và trả lời chính xác câu hỏi liên quan đến nhà văn Nguyễn Tuân ở phần thi Về đích. Cuộc tranh tài khép lại với những thứ hạng khác nhau, nhưng bức ảnh dùng bữa cùng hai MC sau chung kết lại ghi dấu một khoảnh khắc giản dị, khi các thí sinh có dịp ngồi bên nhau mà không còn áp lực về điểm số.

Hành trình hơn 5 năm gắn bó với Olympia của Khánh Vy

Bên cạnh bữa ăn đặc biệt, sự xuất hiện của Khánh Vy cũng gợi nhắc hành trình hơn 5 năm cô đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia. Sinh năm 1999, Khánh Vy từng là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Tháng 9/2021, ở tuổi 22, cô chính thức trở thành người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, thay thế BTV Diệp Chi và đồng hành cùng MC Ngọc Huy.

Tháng 11/2021, Khánh Vy có lần đầu dẫn trực tiếp một trận chung kết Olympia tại điểm cầu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, cũng chính là ngôi trường cấp 3 của mình.

Thời điểm đó, nữ MC thừa nhận bản thân vô cùng hồi hộp vì lần đầu đảm nhận công việc dẫn trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Trước đó, phần lớn những chương trình cô tham gia đều được ghi hình và biên tập trước khi phát sóng.

Đến năm 2022, Khánh Vy lần đầu giữ vai trò MC chính tại trường quay trong trận chung kết Olympia năm thứ 22. Sau chương trình, cô thẳng thắn tự chấm phần thể hiện của mình 6,5/10 điểm, cho thấy sự cầu thị trong những ngày đầu đảm nhận công việc mới.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành MC Olympia, Khánh Vy từng là một khán giả yêu thích chương trình từ thời tiểu học. Cụ thể, trong chương trình Ký ức VTV năm 2025, nữ MC kể rằng mẹ thường khuyến khích cô học giỏi như các thí sinh xuất hiện trên truyền hình. Khi lên cấp 2, mẹ còn yêu cầu cô luyện nghe tiếng Anh bằng cách dịch những câu hỏi trong Olympia.

Khánh Vy từng thừa nhận khi ấy có tới 80% câu hỏi cô không nghe được, thậm chí có những câu nghe được nhưng vẫn chưa chắc trả lời đúng. Từ cô bé từng ngưỡng mộ những nhà leo núi trên màn ảnh nhỏ, Khánh Vy sau này lại trở thành người trực tiếp dẫn dắt sân chơi trí tuệ mà mình yêu thích.

Trải qua các mùa thi, nữ MC ngày càng quen thuộc với khán giả. Chung kết Olympia 2026 cũng đánh dấu lần thứ năm liên tiếp cô đảm nhận vai trò dẫn chính tại trường quay, từ năm 2022 đến 2026.

Sau hơn 5 năm gắn bó, Khánh Vy đã có cơ hội chứng kiến nhiều thế hệ học sinh chinh phục vòng nguyệt quế. Bức ảnh dùng bữa cùng Quán quân Đoàn Lê Anh Đức và ba nhà leo núi sau chung kết năm 2026 tiếp tục ghi lại một kỷ niệm giản dị trong hành trình ấy, khi những người vừa trải qua cuộc thi quan trọng cùng ngồi lại, chia sẻ niềm vui sau sân khấu.