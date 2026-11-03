4h sáng đến 12h đêm của MC Khánh Vy

Đó là một ngày năng suất của MC Khánh Vy.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Khánh Vy gây chú ý khi đăng tải story tổng kết một ngày làm việc chăm chỉ, với caption: “Một ngày năng suất từ 4h sáng đến 12h đêm”.

Một ngày năng suất của MC Khánh Vy. Ảnh chụp màn hình.

Đính kèm với đó là hình ảnh trong ngày, sáng thì đi làm MC Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia còn tối đi dẫn Đêm Gala âm nhạc “Không một mình 2026” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), nằm trong khuôn khổ Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” từ ngày 30/10 đến 1/11/2026.

Chia sẻ một ngày làm việc kéo dài gần 20 tiếng khiến Khánh Vy nhận được nhiều lời khen về sự chăm chỉ, năng suất. Cũng từ đây, câu chuyện công việc của nữ MC được quan tâm trở lại. Không chỉ riêng ngày 1/11, thời gian gần đây, Khánh Vy liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, sự kiện và sân khấu lớn nhỏ, là một trong những gương mặt MC song ngữ đắt show trên thị trường hiện nay.

Sáng dẫn Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, tối dẫn Đêm Gala âm nhạc “Không một mình 2026”.

Tháng 9/2021, cô trở thành MC của Đường Lên Đỉnh Olympia và gắn bó với sân chơi trí tuệ này suốt 5 năm qua. Bên cạnh Olympia, Khánh Vy còn đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Sinh Viên Thế Hệ Mới. Ở mùa 2026, cô tiếp tục đồng hành cùng MC Sơn Lâm. Một chương trình khác có sự góp mặt của Khánh Vy trong năm nay là Alo Đây Là… cũng trên VTV3. Với format trò chuyện, khai thác những câu chuyện thú vị phía sau chiếc điện thoại của nghệ sĩ, chương trình lựa chọn Khánh Vy làm người dẫn dắt. Cô đảm nhận vai trò kết nối khách mời, gợi mở câu chuyện và tạo không khí tương tác với khán giả tại trường quay.

Khánh Vy duyên dáng, đắt show làm MC.

Trước đó, Khánh Vy cũng từng ghi dấu ở loạt chương trình liên quan đến ngoại ngữ trên VTV7 như IELTS Face-Off, IELTS On The Go, Follow Us và Crack'em Up. Đây là những chương trình góp phần định hình hình ảnh một MC trẻ có khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt, đồng thời đưa cô đến gần hơn với khán giả truyền hình.

Không chỉ hoạt động ở các chương trình phát sóng định kỳ, Khánh Vy còn thường xuyên được lựa chọn dẫn dắt các sự kiện, diễn đàn và chương trình quy mô lớn. Khánh Vy cũng bắt đầu thử sức ở những sân khấu giải trí có màu sắc khác biệt. Tại Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 ở Hải Phòng, cô là một trong ba MC dẫn dắt chương trình, bên cạnh Thiên Vũ và Champ. Khả năng giao tiếp tiếng Anh cùng cách phối hợp với các MC khác giúp cô đảm nhận các phần giao lưu với khách mời quốc tế.

Khánh Vy còn tham gia dẫn dắt cho nhiều chương trình, sự kiện giải trí.

Sắp tới, nữ MC tiếp tục có tên trong danh sách dẫn dắt Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra tối 7/11 tại Hải Phòng, cùng MC Bùi Đức Bảo. Việc liên tiếp xuất hiện ở hai sân khấu sắc đẹp lớn trong cùng một năm cho thấy Khánh Vy đang mở rộng phạm vi công việc, thay vì chỉ gắn với các chương trình giáo dục, tri thức vốn đã quen thuộc.

Trước đó, cô cũng từng đảm nhận vai trò MC hậu trường của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, đồng hành cùng MC Anh Tuấn.

Nhìn vào danh sách này, có thể thấy công việc của Khánh Vy không bó hẹp trong một dạng chương trình. Từ gameshow kiến thức, chương trình dành cho sinh viên, nội dung ngoại ngữ đến diễn đàn xã hội, sự kiện quốc tế và sân khấu giải trí, nữ MC đều có những cơ hội xuất hiện nhất định.

Đặc biệt, khả năng dẫn song ngữ là một lợi thế giúp cô phù hợp với các chương trình có khách mời quốc tế hoặc yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh.

Ngoài lịch dẫn chương trình, Khánh Vy còn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cô thường xuyên đăng tải vlog, video chia sẻ chuyện học tập, ngoại ngữ, kỹ năng sống và những trải nghiệm cá nhân trên YouTube, Facebook, TikTok. Đây cũng là một phần công việc được cô đầu tư trong nhiều năm, giúp duy trì kết nối với lượng khán giả riêng bên ngoài truyền hình.

Bên cạnh đó, Khánh Vy còn tham gia các hoạt động quảng cáo, hợp tác với thương hiệu và sản xuất nội dung theo hình thức thương mại. Việc sở hữu hình ảnh gắn với tri thức, ngoại ngữ và phong cách sống năng động giúp cô có thêm nhiều lựa chọn công việc, không chỉ giới hạn ở vai trò người dẫn chương trình.

Cô còn làm vlogs, tham dự sự kiện, quảng cáo,...

Trần Khánh Vy sinh năm 1999, quê Nghệ An. Cô từng là học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Năm 2016, Khánh Vy gây sốt mạng xã hội với đoạn clip bắt chước 7 thứ tiếng gồm Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật và tiếng Việt. Từ video này, cô được cộng đồng mạng đặt biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng”. Cũng trong năm 2016, Khánh Vy đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và trúng tuyển vào nhiều trường đại học. Cô lựa chọn theo học ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Tháng 8/2020, Khánh Vy tốt nghiệp loại Giỏi.

Từ một hiện tượng mạng, Khánh Vy từng bước phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình, trở thành gương mặt MC quen thuộc của nhiều chương trình trên VTV. Song song đó, cô xây dựng kênh nội dung cá nhân với hàng triệu người theo dõi, tập trung vào ngoại ngữ, học tập và cuộc sống.

Ảnh: FBNV.